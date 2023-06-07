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Новинки сельского хозяйства представили на выставке «БелАгро»
07.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
«Умные» машины для внесения удобрений, защиты растений, заготовки кормов и сбора урожая. Новинки сельского хозяйства и промышленности презентовали на международной выставке «БелАгро-2023», сообщает корреспондент телеканала «МИР 24» Галина Пузына.
«Уникальность этих ветчин заключается в том, что здесь внешний вид мраморный. Здесь когда подбираем продукцию: говядину и свинину, мы ее оттеняем еще и натуральными приправами, специями. И создаем эффект мраморности этой ветчины», – рассказала заместитель генерального директора по производству Слуцкого мясокомбината Наталия Федорова.
В составе ветчины, кроме специй, грибы и гранатовый маринад. В колбасе рядом тоже только натуральные ингредиенты. Изготовлена по бабушкиному рецепту из белорусского сырья. Поддерживать качество производителям помогают биотехнологи. Они создают особые корма для скота, птиц и водных обитателей из зерна.
«Мы производим продукцию, которая не производится у наших ближайших соседей РФ. Поэтому проект своего рода уникальный. Мы в этом году презентовали новую линейку комбикормов для ценных пород рыбы. У меня в руках комбикорма для хищников. В этом году просто колоссальным спросом пользуются в РФ», – отметила директор по экономике и финансам Белорусской национальной биотехнологической корпорации Василина Ахрамович.
«Он должен быть более комфортный. Водитель там практически живет. Его основная особенность, что здесь применена роботизированная коробка передач. И коробка передач, и двигатель белорусской сборки. Это стандартный тягач. Он на порядок дешевле европейских производителей. И где-то на 20% дешевле российских конкурентов», – объяснил заместитель директора по маркетингу Минского автомобильного завода Дмитрий Чаховский.
Рекордсмены урожая – новые комбайны. Стали мощнее и дроны, беспилотная техника может заменить сразу несколько агрегатов. Белорусские разработки уже оценивают потенциальные иностранные покупатели.
«В Монголии с давних времен работает белорусская техника. Поэтому мы знаем о ее качестве. Сейчас ищем сельскохозяйственную технику. Прежде всего, тракторы. Еще присматриваем коров молочных и мясных пород. Мы в Монголии развиваем фермерское хозяйство», – сказал директор фонда сельского хозяйства Монголии Цогтсаран Батжаргал.
В выставке участвуют 450 компаний из 10 стран. Кроме Беларуси свою продукцию представили производители России, Китая, Пакистана, Турции, Вьетнама, Германии, Италии, Индии и Палестины.
Выставка «БелАгро» будет работать до 11 июня.
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