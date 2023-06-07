Новинки сельского хозяйства представили на выставке «БелАгро»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Умные» машины для внесения удобрений, защиты растений, заготовки кормов и сбора урожая. Новинки сельского хозяйства и промышленности презентовали на международной выставке «БелАгро-2023», сообщает корреспондент телеканала «МИР 24» Галина Пузына.

«Уникальность этих ветчин заключается в том, что здесь внешний вид мраморный. Здесь когда подбираем продукцию: говядину и свинину, мы ее оттеняем еще и натуральными приправами, специями. И создаем эффект мраморности этой ветчины», – рассказала заместитель генерального директора по производству Слуцкого мясокомбината Наталия Федорова.

В составе ветчины, кроме специй, грибы и гранатовый маринад. В колбасе рядом тоже только натуральные ингредиенты. Изготовлена по бабушкиному рецепту из белорусского сырья. Поддерживать качество производителям помогают биотехнологи. Они создают особые корма для скота, птиц и водных обитателей из зерна.

«Мы производим продукцию, которая не производится у наших ближайших соседей РФ. Поэтому проект своего рода уникальный. Мы в этом году презентовали новую линейку комбикормов для ценных пород рыбы. У меня в руках комбикорма для хищников. В этом году просто колоссальным спросом пользуются в РФ», – отметила директор по экономике и финансам Белорусской национальной биотехнологической корпорации Василина Ахрамович.