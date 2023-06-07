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О чем пишут мировые СМИ: землетрясение на Гаити и показания принца Гарри
07.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На пострадавшем от наводнения острове Гаити произошло землетрясение магнитудой 4,9. Погибли три человека, сообщает
Принц Гарри снова даст показания в Высоком суде Лондона. Он подал иск против Mirror Group Newspapers (MGN), обвиняя их во вторжении в свою частную жизнь, сообщает
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Три человека стали жертвами подземных толчков на острове Гаити. Британский принц Гарри снова предстанет перед судом для дачи показаний.
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