О чем пишут мировые СМИ: землетрясение на Гаити и показания принца Гарри

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На пострадавшем от наводнения острове Гаити произошло землетрясение магнитудой 4,9. Погибли три человека, сообщает France 24 . Эпицентр находился неподалеку от прибрежного города Джереми. Известно, что жертвы были членами одной семьи и проживали в здании, которое рухнуло от подземных толчков. Также землетрясение повредило ключевую дорогу между Джереми и Ле-Ке. Несколькими днями ранее на Гаити случилось наводнение, в ходе которого погиб 51 человек и 140 получили травмы. Вода затопила более 30 тысяч домов.

Принц Гарри снова даст показания в Высоком суде Лондона. Он подал иск против Mirror Group Newspapers (MGN), обвиняя их во вторжении в свою частную жизнь, сообщает The Independent . Накануне он подвергся пятичасовому допросу, где заявил, что пережил «ужасные нападки и запугивания» от бывшего редактора Mirror. По словам герцога Сассекского, журналисты взламывали его телефон и нанимали частных детективов, чтобы узнать подробности его жизни. В своих 55-страничных показаниях принц также обвинил правительство Великобритании, заявив, что оно опустилось на самое дно.

Альпинисты из Кыргызстана покорили самую высокую вершину Северной Америки. Высота горы Денали, которая расположена на юге центральной части Аляски, составляет 6 тысяч 190 метров, сообщает 24.kg . В состав группы вошли Федерации альпинизма и скалолазания Эдуард Кубатов, Андрей Ерохин и Канатбек Арпачиев. Восхождение началось 28 мая и заняло шесть дней. Альпинисты посвятил свое достижение 30-летию установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и США. Они также занесли на вершину четырехкилограммовый кубок «Ордо», посвященный развитию национальных кыргызских видов спорта в США.

Самый молодой город Беларуси отмечает юбилей. Новополоцку исполняется 65 лет. В 1958 году на левом берегу Западной Двины строительный десант разбил первый палаточный городок на месте будущего населенного пункта, сообщает БелТА . Сейчас Новополоцк является одним из крупнейших центров нефтехимической промышленности в Беларуси и странах СНГ. Кроме того, он стал одним из важных индустриальных и научно-образовательных центров страны.