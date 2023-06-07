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О чем пишут мировые СМИ: землетрясение на Гаити и показания принца Гарри

07.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

На пострадавшем от наводнения острове Гаити произошло землетрясение магнитудой 4,9. Погибли три человека, сообщает France 24. Эпицентр находился неподалеку от прибрежного города Джереми. Известно, что жертвы были членами одной семьи и проживали в здании, которое рухнуло от подземных толчков. Также землетрясение повредило ключевую дорогу между Джереми и Ле-Ке. Несколькими днями ранее на Гаити случилось наводнение, в ходе которого погиб 51 человек и 140 получили травмы. Вода затопила более 30 тысяч домов.

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Три человека стали жертвами подземных толчков на острове Гаити. Британский принц Гарри снова предстанет перед судом для дачи показаний.
 
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