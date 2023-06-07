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«Попросили $ 10 тысяч на развитие проекта, а инвесторы только посмеялись». Как белорусские студенты делают новый Meetup для СНГ

07.06.2023 09:43 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

«Попросили $ 10 тысяч на развитие проекта, а инвесторы только посмеялись». Как белорусские студенты делают новый Meetup для СНГ
Иван Войнич (слева) и Михаил Кулик.

Скорее всего, каждый хоть раз сталкивался с проблемой поиска интересного досуга на вечер. Сначала нужно собрать компанию друзей, затем найти место, где всем было бы интересно, но одновременно не ударило бы по кошельку. А кому-то просто хочется провести время в кругу единомышленников. Минские студенты Иван Войнич и Михаил Кулик на себе прочувствовали эти проблемы и нашли свое решение — экосистемное приложение «Barband», которое поможет людям организовывать тематические мероприятия и создавать сообщества. Со своим проектом ребята уже выиграли бесплатный офис, а к концу августа планируют сделать релиз. «Про бизнес» пообщался со стартаперами об их пути в предпринимательство, сложном поиске инвестиций и амбициозных планах на будущее.

Благодарим ресторан высокой кухни «Bistro o’Da!» за предоставление локации для проведения интервью.

«Я заинтересовался программированием в 6-м классе»

— Когда вы впервые задумались о своем бизнесе?

Иван:

— Еще с 6-го класса я начал интересоваться программированием, изучал профильные предметы. В итоге поступил на факультет прикладной математики и информатики БГУ. Уже к концу 2 курса получилось устроиться в компанию React-разработчиком, а через 5 месяцев перешел на бэкенд. Но мне всегда хотелось создавать и что-то большее, чем строчки кода, поэтому уже на первом курсе появились амбиции по реализации своего проекта.

«Попросили $ 10 тысяч на развитие проекта, а инвесторы только посмеялись». Как белорусские студенты делают новый Meetup для СНГ
Иван Войнич.

Идея «Barband» пришла, когда сам столкнулся с проблемой организации досуга с друзьями. Во-первых, много времени тратилось на то, чтобы собрать компанию, всем отписать и скооперироваться. Во-вторых, порой бывает очень сложно найти интересное занятие или заведение для большой компании. В августе 2022 года мы начали работу.

На старте в проектной команде был только я и Миша. Сначала мы решили проверить, разделяют ли вообще другие ребята нашу проблему. Стали проводить с друзьями custdev-интервью, хотя на тот момент толком даже не знали, что это такое. Ребята ответили, что им этот сервис интересен, поэтому мы поняли, что решаем проблему других людей. Это дало большую уверенность в нашей идее.

«Попросили $ 10 тысяч на развитие проекта, а инвесторы только посмеялись». Как белорусские студенты делают новый Meetup для СНГ

Буквально в Paint накидали макет приложения, где каждый пользователь мог за несколько кликов организовать себе встречу с друзьями или единомышленниками. Изначально планировали, что сможем уложить это в 3 клика, но потом стало ясно, что нужно минимум 5. В итоге я взял на себя Full-stack разработку, а Миша занялся бэкендом.

Михаил:

— Мне 18 лет и сейчас я учусь в БГУИРе на специальности «программист / бизнес-аналитик». Программированием я начал заниматься, наверное, в 11 классе, а потом продолжил уже в универе. Изначально мне было совсем неинтересно в университете, но когда с Ваней начали заниматься проектом, я открыл для себя бэкенд-разработку на практике — и это стало моим увлечением.

«Попросили $ 10 тысяч на развитие проекта, а инвесторы только посмеялись». Как белорусские студенты делают новый Meetup для СНГ
Михаил Кулик.

После того, как начали разработку, мы быстро нашли среди друзей дизайнера и привлекли в команду. Он и реализовал наши идеи по визуалу приложения, помог с оформлением питч-дека. Уже со старта мы думали, что нужно начинать поиск инвесторов. Тогда казалось, что это все очень просто, хотя мы даже не провели должного конкурентного анализа.

Иван:

— Сейчас идею нашего проекта можно сформулировать так: сервис, который позволяет быстро собрать своих друзей, а также создавать и находить сообщества, исходя из своих интересов благодаря умной афише. Умная афиша — это алгоритм машинного обучения, который собирает и анализирует интересы пользователей. Главная ценность — пользователь тратит заметно меньше времени на планирование досуга. Кроме того, мы хотим дать возможность людям разделять свои интересы в кругу единомышленников. Для этого любой пользователь может создать открытую комнату, определить тематику и выбрать локацию для сбора. Это также открывает возможности монетизировать свои навыки и проводить платные мероприятия, в том числе юридическим лицам.

«Попросили $ 10 тысяч на развитие проекта, а инвесторы только посмеялись». Как белорусские студенты делают новый Meetup для СНГ

— Соответствует ли ваша концепция нормам закона «О массовых мероприятиях»?

Михаил:

— Если честно, то этот вопрос мы до конца не исследовали. Но, отталкиваясь от фидбека юристов, которые работали с административным законодательством, у нас не должно быть проблем с этим. Но, конечно, в будущем мы проработаем этот вопрос более тщательно.

«Попросили $ 10 тысяч на развитие проекта, а инвесторы только посмеялись». Как белорусские студенты делают новый Meetup для СНГ

— Как Вы будете бороться с недобросовестными организаторами, чтобы не подвергать опасности пользователей?

Иван:

— В приложении мы хотим реализовать рейтинговую систему организаторов, чтобы каждый пользователь мог оценить уровень мероприятия. Кроме того, будем строго следить и ограничивать тематические рамки ивентов, чтобы защищать интересы пользователей. Возможно, сделаем какой-то механизм верификации.

Михаил:

— В декабре 2022 года мы узнали, что в БГУ есть площадка, где студентам помогают развивать свои стартапы. Сходили туда, чтобы попитчить проект, но вышло неудачно. Нас не взяли в резиденты, потому что мы не смогли ответить на вопрос, как привлечь людей в приложение.

После этого мы стали дорабатывать питч-дек, продумали слабые места в продукте, докрутили стратегию развития. Через некоторое время приняли участие в питч-сессии от Zborka и спустя 2 недели нас пригласили в их образовательную программу. С того момента развитие проекта набрало бешеные обороты.

«Попросили $ 10 тысяч на развитие проекта, а инвесторы только посмеялись». Как белорусские студенты делают новый Meetup для СНГ

Мы заметно прокачались в рыночных исследованиях, проверке гипотез, научились проводить custdev-интервью. Благодаря Zborkе и другим хакатонам, где мы участвовали, расширилась наша команда. Туда часто приходили ребята, у которых не было своей идеи, но им было очень интересно попробовать себя. Сейчас наша команда — это мотивированные и амбициозные ребята. Всего восемь человек.

Участие в стартап-ивентах заметно изменило наше предпринимательское мышление. Теперь предельно ясно, что выход на рынок — это не просто загрузить приложение в Play Market или App Store и запустить под него таргет. Это прежде всего подбор и тестирование разных каналов продаж, бесконечные вычисления экономики каждого шага, много конкурентного анализа и других деталей.

«Попросили $ 10 тысяч на развитие проекта, а инвесторы только посмеялись». Как белорусские студенты делают новый Meetup для СНГ

«Мы закладываем почти 50% бюджета на рекламу»

— Какая у вас модель монетизации?

Иван:

— Первый источник дохода — подписки, которые открывают возможность проводить коммерческие или закрытые мероприятия с указанием критериев пользователей, которых нужно привлечь. Подписка также поможет выделить аккаунт пользователя среди других. Второй — продажа рекламы от различных заведений, которые могут быть интересны нашим пользователям. Возможно, в отдаленной перспективе мы сможем продавать результаты маркетинговых исследований, которые будут проведены на основе обезличенных данных наших пользователей. Мы сможем точно ответить какой именно целевой аудитории было бы интереснее всего прийти в определенное заведение и что на это влияет.

— Как Вы будете привлекать пользователей?

Иван:

— На старте мы видим два направления. Первое — студенческие организации в университетах. Обычно они делают большое количество ивентов, но далеко не всегда получается хорошо их «засветить». Для условных студсоюзов — это будет новый канал привлечения людей. Второе — это организаторы различных тематических мероприятий, которые также получат новый канал продаж. Сначала у нас будет бартерный обмен целевыми аудиториями из различных проектов. Также будем выходить на инфлюенсеров, потому что, если они есть в приложении, то автоматически будет подтягиваться и их комьюнити.

«Попросили $ 10 тысяч на развитие проекта, а инвесторы только посмеялись». Как белорусские студенты делают новый Meetup для СНГ

Понятно, что бесконечно привлекать бесплатную аудиторию невозможно. Придется покупать рекламу. Я бы даже сказал, что очень много рекламы. Мы это понимаем, поэтому и закладываем почти 50% бюджета на рекламу. Пока инвестора нет, своими силами мы готовы выделять на условный таргет 300−400 $ в месяц.

— Что Вы можете предложить партнерам, если на старте не будет большого количества пользователей?

Михаил:

— Да, по началу мы будем привлекать аудиторию партнеров к себе в одностороннем порядке. Но механика нашего приложения предполагает активное взаимодействие пользователей с друзьями, которым не обязательно его скачивать. У каждого пользователя будет возможность расшарить инвайты друзьям через свои контакты или социальные сети. Получается, что каждый пользователь потенциально будет подтягивать в приложение новых участников. Плюс мы внедрим программу лояльности для активных юзеров, чтобы мотивировать их продвигать нас и оставаться в приложении. Т.е. задача — выстроить хорошую систему виральности, чтобы приумножить аудиторию и направить новые потоки к нашим партнерам.

«Попросили $ 10 тысяч на развитие проекта, а инвесторы только посмеялись». Как белорусские студенты делают новый Meetup для СНГ

— Почему мне должно быть интересно обмениваться своей аудиторией с прямыми или косвенными конкурентами? Разве не проще настроить рекламу на их целевую аудитории без риска оттока своей?

Михаил:

— Во-первых, далеко не все хотят тратить много денег на работу тех же таргетологов. Во-вторых, не всегда выходит правильно настроить рекламу и получить хорошие конверсии. Как нам говорили эксперты, лишь 10% показов рекламы реально идут к нужной целевой аудитории. В нашем случае конверсии будут выше, потому что пользователя не нужно мотивировать к действию, он уже скачал приложение, чтобы найти себе развлечение.

«Попросили $ 10 тысяч на развитие проекта, а инвесторы только посмеялись». Как белорусские студенты делают новый Meetup для СНГ

«Возможно сейчас нам и не нужны инвестиции, потому что есть команда разработчиков»

— Какую долю на рынке хотите занять?

Иван:

— По нашим подсчетам предельной достижимый объем рынка в Европе — до $ 40 млн. Эту цифру мы получили, основываясь на открытых данных по выручке разных сервисов для знакомств и развлечений, с расчетом 1−3% от общего объема. На рынке у нас всего 3 прямых конкурента: Meetup (американский стартап и лидер рынка, 60 млн скачиваний по миру, в 2017 году был продан за $ 156 млн спустя 15 лет с момента основания, — прим. «Про бизнес»), Locals (британский стартап от белорусских основателей MSQRD, проект получил больше $ 1 млн инвестиций, — прим. «Про бизнес») и Howbout (британский стартап, свыше 1 млн пользователей, — прим. «Про бизнес»). Мeetup — самый популярный сервис, но он практически не представлен в СНГ. В Минске получится найти максимум 3−4 мероприятия. Остальные два проекта ориентированы на американский рынок, поэтому нам остается соперничать, скорее, с косвенными конкурентами.

«Попросили $ 10 тысяч на развитие проекта, а инвесторы только посмеялись». Как белорусские студенты делают новый Meetup для СНГ

— Что вы уже сделали, чтобы найти инвестиции?

Иван:

— В апреле 2023 года мы участвовали на мероприятии от Malimon, где показали проект пулу инвесторов. Если говорить откровенно, то мы не успели допилить питч-дек до конца. Мы хотим точно посчитать unit-экономику, а для это нужно проверить рекламу и прочие моменты. Поэтому мы вполне ожидаемо получили критику в части цифр бизнес-модели. Ну и еще мы, честно сказать, по приколу написали, что необходимый объем инвестиций составляет $ 10 тысяч, а инвесторы с этого немного посмеялись. Но вообще мы шли на ивент, в первую очередь, чтобы заявить о себе, а не реально привлечь деньги. Мы добились своего, потому что получили массу контактов людей, которым это приложение может принести пользу.

«Попросили $ 10 тысяч на развитие проекта, а инвесторы только посмеялись». Как белорусские студенты делают новый Meetup для СНГ

«Попросили $ 10 тысяч на развитие проекта, а инвесторы только посмеялись». Как белорусские студенты делают новый Meetup для СНГ

Михаил:

— В Беларуси принципе очень сложно получить инвестиции, но мы стараемся и бьемся за то, чтобы о нас узнали. Возможно, сейчас нам и не нужны инвестиции, потому что есть команда разработчиков, которая может реализовать наши технические задачи. К тому же, за счет знакомств на разных ивентах у нас есть возможность обратиться к опыту старших коллег, особенно когда речь идет об экономике проекта. Но, разумеется, инвестиции значительно ускорили бы наш прогресс. Сейчас нам нужны $ 80 тысяч, где основные расходы — реклама, разработка и сервера. 7 июня мы представляем свой проект перед инвесторами на Zborka, но этим ограничиваться не собираемся и продолжим искать новые площадки.

«Попросили $ 10 тысяч на развитие проекта, а инвесторы только посмеялись». Как белорусские студенты делают новый Meetup для СНГ

— Какие планы на ближайшую перспективу?

Иван:

— Недавно мы выиграли конкурс от компании «Сигмаполюс» и в качестве приза получили бесплатное офисное помещение на год. Планируем скоро туда заехать и начать командную работу уже в офисе. Это очень сильно нас мотивировало продолжать. Сейчас приложение находится на стадии закрытого бета-теста. Любой желающий может оставить на нашем сайте заявку и помочь своими отзывами развитию проекта. Полноценный релиз приложения планируем сделать в конце августа, а пока полностью сосредоточены на технической работе с продуктом.

«Попросили $ 10 тысяч на развитие проекта, а инвесторы только посмеялись». Как белорусские студенты делают новый Meetup для СНГ

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Теги: знакомства, Минск
 
 
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