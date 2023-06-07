«Чем лучше офис, тем выше лояльность сотрудников». Психолог о том, как должно выглядеть современное рабочее пространство

Источник материала: ProBusiness



Бизнес-центр Campus. Фото: Павел Садовский, probusiness.io

По данным опроса сервиса Superjob, в 2023 году компании сохраняют возможность дистанционной работы только для 10% сотрудников. Более половины опрошенных организаций планируют полностью или частично вернуть работников в офисы. Но как это сказывается на эффективности и результативности сотрудников? В совместном проекте с бизнес-центром Campus разбираемся, каким должен быть современный офис. Поговорили с Павлом Зыгмантовичем, психологом, автором канала «Доказательная психология» .



Павел Зыгмантович. Фото: личный архив эксперта

— Павел, как сказывается на сотрудниках тенденция возвращаться в офисы после удаленной работы?

— Тенденция разнонаправленная, так как все зависит от нескольких моментов. С одной стороны, работа в офисе дает людям социализацию. С другой – если в офисе с коллегами сложились непростые отношения, возвращение может стать негативным фактором.

Различные эксперименты компаний показали, что лучше использовать гибридный формат работы, когда половину рабочего времени сотрудник проводит в офисе, а вторую часть – удаленно. Например, на одной неделе это 2 дня в офисе, а во вторую – три.

Идеальный вариант – это когда сотрудник сам может по договоренности с руководством выбирать и планировать график посещения офиса.

«В присутствии коллег сотрудник сможет работать продуктивнее»

— Как работа в офисе может сказываться на психологическом состоянии работников? Что влияет позитивно, а что наоборот, негативно?

— Сначала поговорим о позитивных факторах. Во-первых, людям поездки в офис позволяют держать себя в тонусе. Если 2-3 недели не ходить на работу, то у человека, как правило, может сломаться рабочий ритм. Не все способны методично работать в том временном интервале, который необходим работодателю. Удаленная работа дома может расслаблять: рядом холодильник, телевизор, диван. Все это может отвлекать и негативно сказываться на рабочем ритме.



Бизнес-центр Campus. Фото: Павел Садовский, probusiness.io

Во-вторых, есть такое понятие «социальная фасилитация». Проще говоря, когда человек более успешно выполняет поставленные задачи в присутствии других людей, чем в одиночку. Благодаря тому, что рядом находятся коллеги, повышается выносливость и появляются силы, упорство. Поэтому в присутствии коллег в большинстве случаев сотрудник сможет работать продуктивнее.

Люди, которые находятся рядом, помогают быстрее настроиться на работу. Посмотришь на коллег – все уже заняты задачами. А дома нужно найти в себе силы собраться и приступить к выполнению работы. К негативным факторам можно отнести коллектив. Во-первых, если есть конфликты между сотрудниками, это будет отрицательно влиять на рабочий процесс. Второй момент – это отвлекающие факторы: разговоры и обсуждения, например, у кого родила кошка или кто из звезд женился на прошлой неделе. Такие разговоры могут отрицательно сказываться на продуктивности.



Бизнес-центр Campus. Фото: Павел Садовский, probusiness.io

В-третьих, в одном эксперименте подсчитали, что человек отвлекается в среднем на 30 секунд, когда рядом кто-то проходит. Всего момент, чтобы поднять и опустить глаза, но за этим следует потеря мысли и попытка заново сосредоточиться на задаче. Если в офисе много человек и сотрудники постоянно перемещаются (носят документы, распечатывают бумаги, ходят за водой) – все это также может отрицательно сказаться на продуктивности.

«Чем лучше офис, тем выше лояльность сотрудников»

— Влияет ли внешний вид, расположение и обустройство офиса на сотрудников?

— Для начала стоит разделить два фактора: продуктивность и лояльность. И если внешний вид офиса на продуктивность напрямую не влияет, то на приверженность компании однозначно.



Фото предоставлено бизнес-центром Campus

Сначала разберем продуктивность. Хороший офис не должен быть заметен. Видны всегда негативные моменты. Есть такое понятие, как гигиенические факторы: уровень СО2, температура воздуха, уровень шума. Именно они должны быть в норме, никто не должен дрожать от холода или же задыхаться от плохой вентиляции. Эти факторы очень важны для мотивации и производительности сотрудников.

Не нужно пытаться создать идеальную обстановку, например, вымерять температуру с точностью до каждого градуса или создавать полную шумоизоляцию. Это вряд ли сработает.

Просто создайте комфорт на достойном уровне, чтобы минимизировать факторы, которые могут отвлекать. А теперь поговорим о лояльности сотрудников. Поиск работников – это дорого. Если нашли коллег, которые устраивают в рабочем процессе – лучше их удерживать. Потому что текучка всегда связана с большими финансовыми и временными затратами. В этом плане сам офис, его расположение и внешний вид может очень сказываться на лояльности.



Фото предоставлено бизнес-центром Campus

Например, возьмем советский офис класса С, в нем можно работать без потери продуктивности. Но из такого рабочего пространства человека легко переманить в более комфортные условия. Как только он получит предложение (при условии одинаковой зарплаты), где будет предлагаться современный светлый офис, где хорошая шумоизоляция и качественная вентиляция — выбор очевиден. Чем лучше офис, тем выше лояльность сотрудников.

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Терраса в бизнес-центре Campus. Фото предоставлены БЦ Campus

«В зонах отдыха может происходить взаимовыгодный процесс обмена опытом»

— Насколько велика роль зон отдыха и пространств в офисе? Как они влияют на продуктивность?

— Это достаточно спорный момент. Расскажу об одном кейсе крупной компании, которая занимается сервисным обслуживает техники. В офисе была курилка, где сотрудники проводили около 25% рабочего времени. В один момент руководству не понравилось, что столько времени тратится впустую, поэтому было выделено на перекур 5 минут в день. Примерно через квартал стали увеличиваться жалобы от клиентов. Руководство начало выяснять причину. И оказалось, что на перекурах проходили спонтанные семинары по обмену опытом. Коллеги подсказывали друг другу, как можно решить ту или иную проблему. В итоге был «легализован» обмен опытом. Это так называемая «балинтовская группа» (метод групповой тренинговой исследовательской работы – прим.ред.).

В зонах отдыха может происходить взаимовыгодный процесс обмена информацией. В любой компании есть такая проблема, как отчуждение знаний. Это значит, что сотрудник всегда в своей работе видит больше, чем он может объяснить в формальной обстановке.

Есть часть компетенций, которые остаются на уровне простого объяснения в неформальном разговоре. Отнять это у сотрудников просто нельзя. В этом плане зона отдыха может быть очень полезна и выгодна для компании. Еще один плюс зон отдыха – это дружеское общение. Чем с большим количеством коллег есть взаимодействие в организации, тем больше они к ней прикипают. А это непосредственно связано с уменьшением текучки.



Терраса в бизнес-центре Campus. Фото предоставлены БЦ Campus

— Хороший современный офис — какой он? Что в нем должно и не должно быть?

— Достаточно трудно выбрать один идеальный офис, на который можно ориентироваться. У всех разные предпочтения, поэтому угодить абсолютно каждому невозможно. Как я уже говорил, в офисе должны быть соблюдены гигиенические факторы: хорошая освещенность, температурный режим, отсутствие шума.

В остальном – дело вкуса. Именно поэтому делаем следующий вывод: офис должен быть разнообразным. Например, совмещение опенспейсов и закрытых кабинетов, яркие помещения с окнами в пол и кабинеты с ламповым освещением. Чем разнообразнее офис, тем больше вероятность подобрать идеально комфортные условия для различных сотрудников. Правда, не всегда это возможно реализовать.



Бизнес-центр Campus. Фото: Павел Садовский, probusiness.io

«Получасовая прогулка на свежем воздухе значительно повышает продуктивность»

— Возможность выходить на воздух из офиса — это важно?

— Самый идеальный вариант, если у сотрудника есть возможность выйти на свежий воздух на 30 минут и просто походить в бодром темпе. Речь не про сидения на лавочках с телефоном или перекуры, а конкретно о прогулке. По данным исследований, полчаса активной ходьбы на свежем воздухе значительно повышают продуктивность человека.

— Что делать работодателю, чтобы создать максимально комфортные условия для сотрудников?

— Хорошо, когда у сотрудников есть возможность регулировать количество дней, проведенных в офисе. Это, конечно, не всегда возможно и зависит от специфики работы. Если работа из дома невозможна, то тогда важно, чтобы человеку ничего не мешало и не отвлекало в рабочем пространстве.

Психологический комфорт – это один из видов гигиенических факторов. Например, у человека болит голова. Как бы мы не старались хорошо к нему относиться, пока не дадим таблетку, вряд ли он сможет продуктивно работать.



Бизнес-центр Campus. Фото: Павел Садовский, probusiness.io

Полезно в рабочем процессе делать небольшие перерывы. Например, исследование в 20-х годах в США с двумя бригадами грузчиков. Одна отдыхала по расписанию, а вторая – когда почувствуют усталость. Первая сделала гораздо больше работы, так как они отдыхали раньше, чем уставали. В итоге им требовалось меньше времени на восстановление. То же касается и интеллектуального труда. Необходимо делать перерывы, которые помогут набраться сил.

Количество необходимых перерывов индивидуально. Я рекомендую экспериментировать, так как все зависит от конкретной работы и ее интенсивности.

Чем больше задач связаны с общением с клиентами, тем чаще рекомендуется делать перерывы. И отмечу момент, что категорически не рекомендую делать работодателю. Например, самостоятельно устанавливать вендинговые автоматы с целью заработать на сотрудниках. Или же просить сделать финансовый вклад, чтобы закупиться водой, предметами личной гигиены или тд. Коллегами может быть негативно воспринято то, что в месте, куда они приходят заработать деньги и помочь компании, с них же и требуют обязательные оплаты.



Бизнес-центр Campus. Фото: Павел Садовский, probusiness.io

«Если ввели «плюшки» для сотрудников, отменить их будет проблематично»

— А есть ли вероятность разбаловать сотрудников слишком хорошими условиями?

— Да, такое вполне может быть. Стоит понимать, что все хорошее со временем начинает восприниматься как должное. Если ввели какие-то «плюшки» для сотрудников, например, бесплатный кофе, чай, фрукты, то отменить их будет сложно. Может быть много недовольных, которые встретят новые правила с сопротивлением, а это повлияет и на рабочий процесс. Готов ли к этому наниматель – другой вопрос.

Чем больше работодатель дает «плюшек» в офисе, тем больше повышает лояльность сотрудников. Но нужно понимать, что она не может быть бесконечной. Все равно невозможно удержать сотрудников при любых раскладах.



Бизнес-центр Campus. Фото: Павел Садовский, probusiness.io

— Павел, давайте подведем итог. Дайте несколько советов, как мотивировать сотрудников к работе.

— Прежде всего, нужно посмотреть вокруг и подумать, что мешает людям работать: плохое освещение, отсутствие звукоизоляции, плохая вентиляция. Эти недочеты необходимо убрать, чтобы сотрудники могли спокойно работать.

Во-вторых, подумайте, чем офис может порадовать работников и стимулировать их к добровольному общению друг с другом. Например, расширьте кухню или перенесите ее в отдельное пространство.

Если есть финансовая возможность, то можно сделать доступными какие-то «плюшки», например, бесплатный кофе, фрукты или предметы личной гигиены. Все зависит от возможностей и фантазии компании.