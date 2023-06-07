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«Чем лучше офис, тем выше лояльность сотрудников». Психолог о том, как должно выглядеть современное рабочее пространство
07.06.2023 13:07 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
По данным
— Павел, как сказывается на сотрудниках тенденция возвращаться в офисы после удаленной работы?
— Тенденция разнонаправленная, так как все зависит от нескольких моментов. С одной стороны, работа в офисе дает людям социализацию. С другой – если в офисе с коллегами сложились непростые отношения, возвращение может стать негативным фактором.
Различные эксперименты компаний показали, что лучше использовать гибридный формат работы, когда половину рабочего времени сотрудник проводит в офисе, а вторую часть – удаленно. Например, на одной неделе это 2 дня в офисе, а во вторую – три.
Идеальный вариант – это когда сотрудник сам может по договоренности с руководством выбирать и планировать график посещения офиса.
«В присутствии коллег сотрудник сможет работать продуктивнее»
— Как работа в офисе может сказываться на психологическом состоянии работников? Что влияет позитивно, а что наоборот, негативно?
— Сначала поговорим о позитивных факторах. Во-первых, людям поездки в офис позволяют держать себя в тонусе. Если 2-3 недели не ходить на работу, то у человека, как правило, может сломаться рабочий ритм. Не все способны методично работать в том временном интервале, который необходим работодателю. Удаленная работа дома может расслаблять: рядом холодильник, телевизор, диван. Все это может отвлекать и негативно сказываться на рабочем ритме.
Во-вторых, есть такое понятие «социальная фасилитация». Проще говоря, когда человек более успешно выполняет поставленные задачи в присутствии других людей, чем в одиночку. Благодаря тому, что рядом находятся коллеги, повышается выносливость и появляются силы, упорство. Поэтому в присутствии коллег в большинстве случаев сотрудник сможет работать продуктивнее.
Люди, которые находятся рядом, помогают быстрее настроиться на работу. Посмотришь на коллег – все уже заняты задачами. А дома нужно найти в себе силы собраться и приступить к выполнению работы.К негативным факторам можно отнести коллектив. Во-первых, если есть конфликты между сотрудниками, это будет отрицательно влиять на рабочий процесс. Второй момент – это отвлекающие факторы: разговоры и обсуждения, например, у кого родила кошка или кто из звезд женился на прошлой неделе. Такие разговоры могут отрицательно сказываться на продуктивности.
В-третьих, в одном эксперименте подсчитали, что человек отвлекается в среднем на 30 секунд, когда рядом кто-то проходит. Всего момент, чтобы поднять и опустить глаза, но за этим следует потеря мысли и попытка заново сосредоточиться на задаче. Если в офисе много человек и сотрудники постоянно перемещаются (носят документы, распечатывают бумаги, ходят за водой) – все это также может отрицательно сказаться на продуктивности.
«Чем лучше офис, тем выше лояльность сотрудников»
— Влияет ли внешний вид, расположение и обустройство офиса на сотрудников?
— Для начала стоит разделить два фактора: продуктивность и лояльность. И если внешний вид офиса на продуктивность напрямую не влияет, то на приверженность компании однозначно.
Сначала разберем продуктивность. Хороший офис не должен быть заметен. Видны всегда негативные моменты. Есть такое понятие, как гигиенические факторы: уровень СО2, температура воздуха, уровень шума. Именно они должны быть в норме, никто не должен дрожать от холода или же задыхаться от плохой вентиляции. Эти факторы очень важны для мотивации и производительности сотрудников.
Не нужно пытаться создать идеальную обстановку, например, вымерять температуру с точностью до каждого градуса или создавать полную шумоизоляцию. Это вряд ли сработает.
Просто создайте комфорт на достойном уровне, чтобы минимизировать факторы, которые могут отвлекать.А теперь поговорим о лояльности сотрудников. Поиск работников – это дорого. Если нашли коллег, которые устраивают в рабочем процессе – лучше их удерживать. Потому что текучка всегда связана с большими финансовыми и временными затратами. В этом плане сам офис, его расположение и внешний вид может очень сказываться на лояльности.
Например, возьмем советский офис класса С, в нем можно работать без потери продуктивности. Но из такого рабочего пространства человека легко переманить в более комфортные условия. Как только он получит предложение (при условии одинаковой зарплаты), где будет предлагаться современный светлый офис, где хорошая шумоизоляция и качественная вентиляция — выбор очевиден. Чем лучше офис, тем выше лояльность сотрудников.
«В зонах отдыха может происходить взаимовыгодный процесс обмена опытом»
— Насколько велика роль зон отдыха и пространств в офисе? Как они влияют на продуктивность?
— Это достаточно спорный момент. Расскажу об одном кейсе крупной компании, которая занимается сервисным обслуживает техники. В офисе была курилка, где сотрудники проводили около 25% рабочего времени. В один момент руководству не понравилось, что столько времени тратится впустую, поэтому было выделено на перекур 5 минут в день. Примерно через квартал стали увеличиваться жалобы от клиентов. Руководство начало выяснять причину. И оказалось, что на перекурах проходили спонтанные семинары по обмену опытом. Коллеги подсказывали друг другу, как можно решить ту или иную проблему. В итоге был «легализован» обмен опытом. Это так называемая «балинтовская группа» (метод групповой тренинговой исследовательской работы – прим.ред.).
В зонах отдыха может происходить взаимовыгодный процесс обмена информацией. В любой компании есть такая проблема, как отчуждение знаний. Это значит, что сотрудник всегда в своей работе видит больше, чем он может объяснить в формальной обстановке.
Есть часть компетенций, которые остаются на уровне простого объяснения в неформальном разговоре. Отнять это у сотрудников просто нельзя. В этом плане зона отдыха может быть очень полезна и выгодна для компании.Еще один плюс зон отдыха – это дружеское общение. Чем с большим количеством коллег есть взаимодействие в организации, тем больше они к ней прикипают. А это непосредственно связано с уменьшением текучки.
— Хороший современный офис — какой он? Что в нем должно и не должно быть?
— Достаточно трудно выбрать один идеальный офис, на который можно ориентироваться. У всех разные предпочтения, поэтому угодить абсолютно каждому невозможно. Как я уже говорил, в офисе должны быть соблюдены гигиенические факторы: хорошая освещенность, температурный режим, отсутствие шума.
В остальном – дело вкуса. Именно поэтому делаем следующий вывод: офис должен быть разнообразным. Например, совмещение опенспейсов и закрытых кабинетов, яркие помещения с окнами в пол и кабинеты с ламповым освещением. Чем разнообразнее офис, тем больше вероятность подобрать идеально комфортные условия для различных сотрудников. Правда, не всегда это возможно реализовать.
«Получасовая прогулка на свежем воздухе значительно повышает продуктивность»
— Возможность выходить на воздух из офиса — это важно?
— Самый идеальный вариант, если у сотрудника есть возможность выйти на свежий воздух на 30 минут и просто походить в бодром темпе. Речь не про сидения на лавочках с телефоном или перекуры, а конкретно о прогулке. По данным исследований, полчаса активной ходьбы на свежем воздухе значительно повышают продуктивность человека.
— Что делать работодателю, чтобы создать максимально комфортные условия для сотрудников?
— Хорошо, когда у сотрудников есть возможность регулировать количество дней, проведенных в офисе. Это, конечно, не всегда возможно и зависит от специфики работы. Если работа из дома невозможна, то тогда важно, чтобы человеку ничего не мешало и не отвлекало в рабочем пространстве.
Психологический комфорт – это один из видов гигиенических факторов. Например, у человека болит голова. Как бы мы не старались хорошо к нему относиться, пока не дадим таблетку, вряд ли он сможет продуктивно работать.
Полезно в рабочем процессе делать небольшие перерывы. Например, исследование в 20-х годах в США с двумя бригадами грузчиков. Одна отдыхала по расписанию, а вторая – когда почувствуют усталость. Первая сделала гораздо больше работы, так как они отдыхали раньше, чем уставали. В итоге им требовалось меньше времени на восстановление. То же касается и интеллектуального труда. Необходимо делать перерывы, которые помогут набраться сил.
Количество необходимых перерывов индивидуально. Я рекомендую экспериментировать, так как все зависит от конкретной работы и ее интенсивности.
Чем больше задач связаны с общением с клиентами, тем чаще рекомендуется делать перерывы.И отмечу момент, что категорически не рекомендую делать работодателю. Например, самостоятельно устанавливать вендинговые автоматы с целью заработать на сотрудниках. Или же просить сделать финансовый вклад, чтобы закупиться водой, предметами личной гигиены или тд. Коллегами может быть негативно воспринято то, что в месте, куда они приходят заработать деньги и помочь компании, с них же и требуют обязательные оплаты.
«Если ввели «плюшки» для сотрудников, отменить их будет проблематично»
— А есть ли вероятность разбаловать сотрудников слишком хорошими условиями?
— Да, такое вполне может быть. Стоит понимать, что все хорошее со временем начинает восприниматься как должное. Если ввели какие-то «плюшки» для сотрудников, например, бесплатный кофе, чай, фрукты, то отменить их будет сложно. Может быть много недовольных, которые встретят новые правила с сопротивлением, а это повлияет и на рабочий процесс. Готов ли к этому наниматель – другой вопрос.
Чем больше работодатель дает «плюшек» в офисе, тем больше повышает лояльность сотрудников. Но нужно понимать, что она не может быть бесконечной. Все равно невозможно удержать сотрудников при любых раскладах.
— Павел, давайте подведем итог. Дайте несколько советов, как мотивировать сотрудников к работе.
— Прежде всего, нужно посмотреть вокруг и подумать, что мешает людям работать: плохое освещение, отсутствие звукоизоляции, плохая вентиляция. Эти недочеты необходимо убрать, чтобы сотрудники могли спокойно работать.
Во-вторых, подумайте, чем офис может порадовать работников и стимулировать их к добровольному общению друг с другом. Например, расширьте кухню или перенесите ее в отдельное пространство.
Если есть финансовая возможность, то можно сделать доступными какие-то «плюшки», например, бесплатный кофе, фрукты или предметы личной гигиены. Все зависит от возможностей и фантазии компании.
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«Чем лучше офис, тем выше лояльность сотрудников». Психолог о том, как должно выглядеть современное рабочее пространство
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