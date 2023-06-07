Кто последний? Появился возможный перечень видов деятельности для ИП и там почти никого не осталось

Источник материала: ProBusiness





Вечером 6 июня в сети появился «проект Перечня видов деятельности», которые смогут осуществлять ИП после принятия закона «Об изменении законов по вопросам предпринимательской деятельности». Его проект был опубликован в конце апреля. Пока официального подтверждения подлинности документа нет. Но содержание вполне согласуется с теми заявлениями , которые представители госорганов давали в процессе работы над проектом закона. Юрист Илья Латышев рассказал «Про бизнес», чем примечателен опубликованный «перечень».

— Во-первых, подчеркну, что это только проект. К моменту принятия он может поменяться. Во-вторых, я нигде не видел ссылки на офицальный источник опубликования этого документа. В-третьих, исходя из указанных выше двух пунктов, я не анализировал построчно каждый вид деятельности, чтобы выявить все виды деятельности, которые в документ не попали. Анализировать нужно официальный документ после его принятия и опубликования.

Но для понимания общих тенденций пройдемся по этому проекту Перечня.

1. Сразу надо понимать, что документ затронет 119 274 ИП, чьи виды деятельности в перечень не попали. Эти ИП имеют 17 478 наемных работников. Данная статистика приведена в самом начале документа. К 2025 году этим ИП надо будет перейти в форму юрлица, поменять вид деятельности или прекратить деятельность.

2. Документ содержит 2 перечня видов деятельности: для ИП и для самозанятых на НПД.

Мое предположение, высказанное в прошлой статье, что сокращение перечня разрешенных видов деятельности для ИП повлечет расширение перечня видов деятельности под НПД, не сбылось. Перечень видов деятельности под НПД не то, что не расширили, более того — его сократили.

Так, из имеющегося в проекте перечня следует, что из-под применения НПД будут исключены :

ремесленная деятельность;

разработка веб-сайтов, установка (настройка) компьютеров и программного обеспечения, восстановление компьютеров после сбоя, ремонт, техническое обслуживание компьютеров и периферийного оборудования, останется только обучение работе на персональном компьютере;

аренда, прокат развлекательного и спортивного оборудования (велосипеды, коньки, туристическое снаряжение и прочее); предоставление в аренду имущества;

ландшафтное проектирование;

осуществляемая для потребителей курьерская деятельность (деятельность по доставке товаров, пакетов);

чистка салонов транспортных средств;





разовая реализация (не более пяти дней в календарном месяце), осуществляемая иностранными гражданами и лицами без гражданства, временно пребывающими и временно проживающими в Республике Беларусь, по специальным разрешениям, выдаваемым в соответствии с законодательными актами, потребителям на торговых местах и (или) в иных установленных местными исполнительными и распорядительными органами местах произведений живописи, графики, скульптуры, изделий народных художественных ремесел, продукции растениеводства и пчеловодства.

По подсчетам МНС, это затронет еще 2571 человека…

3. Перечень видов деятельности для ИП довольно куцый. Думаю, здесь каждый должен сам смотреть, попал его вид деятельности в перечень или нет.

Беглый анализ показал, что в перечне нет:

оптовой торговли;

аренды (т.к. ее нет и в перечне под НПД, остается только форма юрлица);

юридических услуг (при этом бухгалтерские услуги для ИП будут доступны);

туристических услуг;

консультирования по вопросам коммерческой деятельности и прочего консультирования по вопросам управления;

прочих видов образования, не включенных в другие группировки;

аренды легковых автомобилей с водителем и прочих перевозок пассажиров автомобильным транспортом в нерегулярном сообщении.

4. Если вид деятельности, который вы сейчас осуществляете как ИП, в рассматриваемый перечень не попал, как ИП вы можете осуществлять его по 31 декабря 2025 года, а вид деятельности по организации и проведению культурно-зрелищных мероприятий — только до 1 июля 2023 года.

5. С 1 июля 2023 года ИП будут регистрировать только по видам деятельности, попавшим в перечень Совмина.

6. Указанная выше дата 1 июля будет релевантна, если до нее примут закон «Об изменении законов по вопросам предпринимательской деятельности». Если не примут, тогда эта дата поменяется.

7. Повторюсь, что рассматриваемый перечень — это всего лишь гуляющий по сети проект, поэтому окончательный его анализ будем проводить только после его официального принятия и опубликования.