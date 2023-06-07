|
Кто последний? Появился возможный перечень видов деятельности для ИП и там почти никого не осталось
07.06.2023 21:37 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Вечером 6 июня в сети
— Во-первых, подчеркну, что это только проект. К моменту принятия он может поменяться. Во-вторых, я нигде не видел ссылки на офицальный источник опубликования этого документа. В-третьих, исходя из указанных выше двух пунктов, я не анализировал построчно каждый вид деятельности, чтобы выявить все виды деятельности, которые в документ не попали. Анализировать нужно официальный документ после его принятия и опубликования.
Но для понимания общих тенденций пройдемся по этому проекту Перечня.
1. Сразу надо понимать, что документ затронет 119 274 ИП, чьи виды деятельности в перечень не попали. Эти ИП имеют 17 478 наемных работников. Данная статистика приведена в самом начале документа. К 2025 году этим ИП надо будет перейти в форму юрлица, поменять вид деятельности или прекратить деятельность.
2. Документ содержит 2 перечня видов деятельности: для ИП и для самозанятых на НПД.
Мое предположение, высказанное в прошлой статье, что сокращение перечня разрешенных видов деятельности для ИП повлечет расширение перечня видов деятельности под НПД, не сбылось. Перечень видов деятельности под НПД не то, что не расширили, более того — его сократили.
Так, из имеющегося в проекте перечня следует, что из-под применения НПД будут исключены:
По подсчетам МНС, это затронет еще 2571 человека…
3. Перечень видов деятельности для ИП довольно куцый. Думаю, здесь каждый должен сам смотреть, попал его вид деятельности в перечень или нет.
Беглый анализ показал, что в перечне нет:
4. Если вид деятельности, который вы сейчас осуществляете как ИП, в рассматриваемый перечень не попал, как ИП вы можете осуществлять его по 31 декабря 2025 года, а вид деятельности по организации и проведению культурно-зрелищных мероприятий — только до 1 июля 2023 года.
5. С 1 июля 2023 года ИП будут регистрировать только по видам деятельности, попавшим в перечень Совмина.
6. Указанная выше дата 1 июля будет релевантна, если до нее примут закон «Об изменении законов по вопросам предпринимательской деятельности». Если не примут, тогда эта дата поменяется.
7. Повторюсь, что рассматриваемый перечень — это всего лишь гуляющий по сети проект, поэтому окончательный его анализ будем проводить только после его официального принятия и опубликования.
Смотрите также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вечером 6 июня в сети появился «проект Перечня видов деятельности», которые смогут осуществлять ИП после принятия закона «Об изменении законов по вопросам...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)