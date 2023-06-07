Погода в СНГ: в Казахстане и Беларуси участились лесные пожары

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Яростная жара в Сибири устанавливает рекорд за рекордом. Сильнее всего раскалился воздух в Новосибирске: плюс 37 градусов и сухо. О погоде в других странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Палящее солнце испытывает на прочность казахстанцев. Горячий воздух накрыл юг, восток и даже север страны. Температура под 40 нетипична для июня. Жителей предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности. Спасатели проводят мониторинг лесных и горных районов, где могут возникнуть возгорания. С помощью снимков из космоса удалось обнаружить более 20 очагов на востоке страны. Их вовремя потушили. В большинстве случаев причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

Беларусь