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Погода в СНГ: в Казахстане и Беларуси участились лесные пожары

07.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: в Казахстане и Беларуси участились лесные пожары
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Яростная жара в Сибири устанавливает рекорд за рекордом. Сильнее всего раскалился воздух в Новосибирске: плюс 37 градусов и сухо. О погоде в других странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Палящее солнце испытывает на прочность казахстанцев. Горячий воздух накрыл юг, восток и даже север страны. Температура под 40 нетипична для июня. Жителей предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности. Спасатели проводят мониторинг лесных и горных районов, где могут возникнуть возгорания. С помощью снимков из космоса удалось обнаружить более 20 очагов на востоке страны. Их вовремя потушили. В большинстве случаев причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

Беларусь

В Минске столбики термометров уверенно стремятся вверх. В столице плюс 25. В южных областях на несколько градусов больше. На небе ни облачка. Из-за сухой погоды участились лесные пожары. Сотрудники гослесохраны больше месяца борются с огнем в лесном фонде. Дубравы в самых жарких районах закрыты для посещения. За нарушение предусмотрен штраф: до 400 белорусских рублей (более 12 тысяч российских).

Кыргызстан

Аномальная жара накрыла Кыргызстан. В Бишкеке плюс 37. Без дождя. Горячее всего на юге страны – до плюс 40 градусов. Влаги не хватает. Так, на востоке страны в поисках прохлады горные козлы забираются повыше в горы. Сотрудникам природного парка Хан-Тенгри удалось заснять целое стадо парнокопытных.



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Теги: Минск
 
 
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О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
 
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