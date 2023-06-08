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О чем пишут мировые СМИ: смог на Восточном побережье США и звезда Тупака Шакура

08.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Дым от лесных пожаров в Канаде окутал Восточное побережье США. Школы отменили мероприятия на свежем воздухе, авиасообщение замедлилось, а миллионам американцев рекомендовали не покидать дома, сообщает Reuters. Губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул назвала ситуацию «чрезвычайным кризисом», заявив, что индекс загрязнения воздуха в некоторых частях штата в восемь раз превышает норму. По данным IQAir, 7 июня индекс загрязнения воздуха (AQI) в Нью-Йорке составил 342; для сравнения, в хронически загрязненных Дубае и Дели он составляет 168 и 164 соответственно.

Убитый в 1996 году рэпер Тупак Шакур получил звезду на голливудской Аллее славы. В церемонии приняла участие его сестра Секива, сообщает ABC News. Организаторы заявили, что решили присвоить рэперу звезду еще в 2013 году, но ждали, пока семья выберет нужную дату. Звезда Тупака стала 2758-й на Аллее славы, ее открыли за несколько дней до дня его рождения (16 июня). «Мы собрались здесь, чтобы представить звезду Тупака, не только отдавая дань уважения его вкладу в музыкальную индустрию, но и красноречиво свидетельствуя о длительном влиянии, которое он оказал на этот мир», – заявила Секива Шакур.

В Астане стартует первый Astana International Forum. Общая тема звучит как «Преодоление вызовов через диалог: по пути сотрудничества, развития и прогресса», сообщает «Казахстанская правда». В программу войдут более 40 мероприятий: большая пленарная сессия, панельные дискуссии, специальные сессии и мероприятия-сателлиты, которые будут проводиться под эгидой форума. Гостями форума станут президент Кыргызстана Садыр Жапаров, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, генеральный директор ­ЮНЕСКО Одрэ Азуле и другие.

Белорусские гребцы получили допуск на международные старты. Такое решение было принято Международной федерацией гребного спорта (World Rowing) также и в отношении россиян, сообщает БелТА. Представители академической гребли Беларуси и России смогут выступить в нейтральном статусе на чемпионате мира среди юношей (U-19) в Париже и мировом молодежном первенстве (U-23) в Пловдиве (Болгария). Также гребцы смогут принять участие во взрослом чемпионате мира по академической гребле в Белграде (Сербия).

В Туркменистане запатентовали технологию производства дынных чипсов. Ее автором стал заведующий лабораторией Центра технологий АН Туркменистана Меред Худайбердиев, сообщает Turkmenportal. Технология подразумевает предварительную подготовку дыни (очистку и нарезку), обработку аскорбиновой кислотой для уменьшения щелочности и предотвращении роста микробактерий и сушку в три этапа. Новый подход позволяет повысить качество биологически активных веществ, улучшить товарный вид и продлить срок хранения товара.



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Жители Атлантического побережья США столкнулись с резким ухудшением качества воздуха из-за дыма лесных пожаров. На Аллее славы появилась звезда рэпера Тупака...
 
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