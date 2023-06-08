Погода в СНГ: ураган обрушился на Петропавловск в Казахстане, в Беларуси объявили штормовое предупреждение

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МТРК «Мир»

На жаркое лето Москва пока не рассчитывает . Плюс 22 сегодня в городе. Это в пределах июньской нормы, но в выходные опять похолодает. О погоде в других городах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

В Казахстане экстремально жарко. Днем на юге страны воздух раскаляется до плюс 46. Печет на западе, востоке и севере республики. Люди стараются реже выходить на улицу. В такой зной можно получить тепловой удар. А жители Петропавловска приходят в себя после урагана и ливня. Скорость ветра достигала 25 метров в секунду. Под ударом стихии не устояли деревья, заборы, уличные конструкции. Пострадали автомобили. Подтопило дороги и первые этажи домов. В городе возникли перебои с электричеством. Устранять последствия урагана коммунальщики начали еще ночью и продолжают до сих пор. Первым делом убрали деревья и арматуру с проезжей части. Частично удалось восстановить электроснабжение.