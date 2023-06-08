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Погода в СНГ: ураган обрушился на Петропавловск в Казахстане, в Беларуси объявили штормовое предупреждение

08.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: ураган обрушился на Петропавловск в Казахстане, в Беларуси объявили штормовое предупреждение
 МТРК «Мир»

На жаркое лето Москва пока не рассчитывает. Плюс 22 сегодня в городе. Это в пределах июньской нормы, но в выходные опять похолодает. О погоде в других городах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

В Казахстане экстремально жарко. Днем на юге страны воздух раскаляется до плюс 46. Печет на западе, востоке и севере республики. Люди стараются реже выходить на улицу. В такой зной можно получить тепловой удар. А жители Петропавловска приходят в себя после урагана и ливня. Скорость ветра достигала 25 метров в секунду. Под ударом стихии не устояли деревья, заборы, уличные конструкции. Пострадали автомобили. Подтопило дороги и первые этажи домов. В городе возникли перебои с электричеством. Устранять последствия урагана коммунальщики начали еще ночью и продолжают до сих пор. Первым делом убрали деревья и арматуру с проезжей части. Частично удалось восстановить электроснабжение.

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«На утро сегодняшнего дня остаются без света еще частично микрорайон двадцатый, также район Рыбопитомника, район Промзоны и несколько объектов по улицам Гашика и Валиханова», – сказала пресс-секретарь акимата города Петропавловск Эльмира Садуакасова.

Беларусь

В Беларуси из-за жаркой и сухой погоды объявлено штормовое предупреждение. Местами по республике ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Синоптики говорят о пятом классе горимости. Запрет на посещение лесов действует почти во всех районах. Воздух прогрелся до плюс 27. Осадков нет. От зноя страдают и животные. В вольерах Минского зоопарка для них включают водопады. Обитатели охлаждаются возле них или укрываются в тени и крытых вольерах.

Кыргызстан

Чересчур жарко и в Кыргызстане. В Бишкеке плюс 39 и сухо. А горячее всего сейчас на юге: зной под 40. Аграрии региона собирают урожай черешни. Начинают работу с восходом солнца, чтобы до пекла успеть собрать ягоду. Араванская черешня, сладкая и крупная, пользуется большим спросом в странах ЕАЭС. В этом году фермеры планируют отправить на экспорт до 700 тонн ягоды.



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