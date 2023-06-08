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Александр Лукашенко призвал провести ревизию работы ОДКБ

08.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко призвал провести ревизию работы ОДКБ
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Провести ревизию работы ОДКБ призывает Александр Лукашенко. Президент Беларуси встретился с секретарями советов безопасности государств-членов организации, сообщает «МИР 24».

По мнению белорусского лидера, ряд документов потерял актуальность, а некоторые договоренности и вовсе не работали никогда. При этом Лукашенко обратил внимание на сложную геополитическую обстановку. Одним из уязвимых мест коллективной безопасности назвал информационную сферу. Накаляет ситуацию и практика введения Западом односторонних санкций, подчеркнул президент. Отметил: сейчас нужны своевременные решения.

«В основе всех горячих конфликтов лежит массированное гибридное воздействие на ключевые сферы нашей общественной жизни: экономическую и информационную, биологическую, социальную, гуманитарную и даже духовную. Короче, наступают по всем фронтам. И свободного места нет. На фоне происходящего мы имеем дело с фактом крушения всей архитектуры международной и региональной безопасности», – заявил президент Республики БеларусьАлександр Лукашенко.

Александр Лукашенко предложил выработать концепцию стратегии коллективной безопасности ОДКБ до 2035-го года.



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Президент Беларуси предложил выработать концепцию стратегии коллективной безопасности организации до 2035 года.
 
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