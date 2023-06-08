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Александр Лукашенко призвал провести ревизию работы ОДКБ
08.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Провести ревизию работы ОДКБ призывает
По мнению белорусского лидера, ряд документов потерял актуальность, а некоторые договоренности и вовсе не работали никогда. При этом Лукашенко обратил внимание на сложную геополитическую обстановку. Одним из уязвимых мест коллективной безопасности назвал информационную сферу. Накаляет ситуацию и практика введения Западом односторонних санкций, подчеркнул президент. Отметил: сейчас нужны своевременные решения.
Александр Лукашенко предложил выработать концепцию стратегии коллективной безопасности ОДКБ до 2035-го года.
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Президент Беларуси предложил выработать концепцию стратегии коллективной безопасности организации до 2035 года.
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