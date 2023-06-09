Головченко на выставке в Сочи неординарно пригласил всех на II игры СНГ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко неординарно пригласил всех на II игры стран СНГ. Сделал он это во время посещения международной выставки в Сочи . На встрече присутствовал премьер-министр России Михаил Мишустин, передает «МИР 24».

Головченко начал набивать представленный на выставке мяч, сделанный из переработанного пластика. Эту разработку представила российская компания. Проект импортозамещения.

«Михаил Владимирович, все на Игры СНГ в Минск», – обратился белорусский премьер к своему российскому коллеге. «Знаете, это правда. На Игры СНГ!» – ответил Мишустин.



Премьер-министры Беларуси и России также обсудили предстоящие II игры СНГ. Соревнования пройдут в Беларуси с 4 по 14 августа. К спортивному празднику присоединятся 11 городов. Ожидается, что в играх примут участие более четырех тысяч спортсменов из стран СНГ и других государств. Победителей определят в 20 видах спорта.