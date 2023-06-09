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Головченко на выставке в Сочи неординарно пригласил всех на II игры СНГ
09.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко неординарно пригласил всех на II игры стран СНГ. Сделал он это во время посещения
Головченко начал набивать представленный на выставке мяч, сделанный из переработанного пластика. Эту разработку представила российская компания. Проект импортозамещения.
«Михаил Владимирович, все на Игры СНГ в Минск», – обратился белорусский премьер к своему российскому коллеге. «Знаете, это правда. На Игры СНГ!» – ответил Мишустин.
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Соревнования пройдут в Беларуси с 4 по 14 августа. Ожидается, что в них примут участие более четырех тысяч спортсменов из стран Содружества и других государств.
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