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Секретари Совбезов ОДКБ утвердили положение об антитеррористической операции «Наемник»
09.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Борьбу с международным терроризмом обсудили в Минске. Там прошло заседание Комитета секретарей Советов безопасности ОДКБ. По словам участников, основная задача – перекрыть каналы вербовки. Операции «Нелегал», «Прокси» и «Канал» должны проходить более эффективно.
Обсудили также меры по нейтрализации возможных угроз. В частности, говорили о биологической и информационной безопасности, а также о техническом оснащении стран-участниц ОДКБ.
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Борьбу с международным терроризмом обсудили в Минске. Там прошло заседание Комитета секретарей Советов безопасности ОДКБ.
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