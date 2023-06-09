Секретари Совбезов ОДКБ утвердили положение об антитеррористической операции «Наемник»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Борьбу с международным терроризмом обсудили в Минске. Там прошло заседание Комитета секретарей Советов безопасности ОДКБ. По словам участников, основная задача – перекрыть каналы вербовки. Операции «Нелегал», «Прокси» и «Канал» должны проходить более эффективно.

«Рассмотрено порядка девяти документов. Основные из них – это утверждение положения о региональной антитеррористической операции «Наемник», утверждение положения о запасах материальных средств», – сообщил государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович.

Обсудили также меры по нейтрализации возможных угроз. В частности, говорили о биологической и информационной безопасности, а также о техническом оснащении стран-участниц ОДКБ.