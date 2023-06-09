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Секретари Совбезов ОДКБ утвердили положение об антитеррористической операции «Наемник»

09.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Секретари Совбезов ОДКБ утвердили положение об антитеррористической операции «Наемник»

Борьбу с международным терроризмом обсудили в Минске. Там прошло заседание Комитета секретарей Советов безопасности ОДКБ. По словам участников, основная задача – перекрыть каналы вербовки. Операции «Нелегал», «Прокси» и «Канал» должны проходить более эффективно.

«Рассмотрено порядка девяти документов. Основные из них – это утверждение положения о региональной антитеррористической операции «Наемник», утверждение положения о запасах материальных средств», – сообщил государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович.

Обсудили также меры по нейтрализации возможных угроз. В частности, говорили о биологической и информационной безопасности, а также о техническом оснащении стран-участниц ОДКБ.

Беларусь в этом году председательствует в ОДКБ. Накануне члены комитета встретились с Александром Лукашенко. Президент предложил пересмотреть стратегию коллективной безопасности. Новая концепция будет рассчитана до 2035 года.



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Теги: Минск
 
 
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Борьбу с международным терроризмом обсудили в Минске. Там прошло заседание Комитета секретарей Советов безопасности ОДКБ.
 
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