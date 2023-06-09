Магия возвращается! Обзор обновленных ноутбуков HONOR MagicBook X линейки 2023

Источник материала: ProBusiness

Наконец-то компания HONOR обновила свою популярную линейку ноутбуков MagicBook X, пополнив ее парой свежих моделей с современным процессором и 14- и 16-дюймовым дисплеем. Обе отличаются друг от друга только размерами корпуса и экрана, в остальном перед нами идентичные устройства. Поэтому почти все, о чем будем говорить дальше, касается как HONOR MagicBook X 14 2023, так и HONOR MagicBook X 16 2023. Давайте рассмотрим устройства подробнее, заодно попробуем разобраться, сможет ли бренд повторить свой успех в сегменте ноутбуков.





Много железа

Корпус HONOR MagicBook X выполнен из прочного высококачественного алюминия. Толщина MagicBook X 14 составляет всего 16,5 мм, а MagicBook X 16 на полтора миллиметра толще. Сразу отметим и разницу в весе: 14-дюймовая модель весит меньше 1,4 кг, а его более крупный собрат — 1,75 кг. Впрочем, для ноутбука с экраном 16 дюймов вес менее двух килограммов — уже достижение.





Корпус жесткий, монолитный, не скрипит и не хрустит даже в экстремально сильных руках. В целом ультрабуки выглядят максимально практично. На это работает как серый цвет, на котором не заметны загрязнения, так и матовая поверхность корпуса, которая еще и приятна тактильно.

Профиль у HONOR MagicBook X классический, в виде клина. Шарнир довольно тугой, поэтому открывать крышку лучше двумя руками, одной придерживая нижнюю часть лэптопа. Габариты и вес младшей модели располагают к тому, чтобы носить ноутбук чуть ли не в любом рюкзаке. Для 16-дюймовой модели может понадобиться сумка попросторнее.





Различных разъемов и портов не очень много — ровно столько, сколько может понадобится пользователю, чтобы при этом не разрушить образ монолитного устройства. Справа разместились аудиоразъем и USB Type-A, слева — еще один USB Type-A, а также HDMI, USB Type-C (используется не только для передачи данных, но и для зарядки) и маленький светодиодный индикатор состояния батареи. Отметим, что оба порта USB Type-A выполнены по стандарту 3.2, то есть поддерживают высокую скорость обмена информацией.





Клавиатура

Полноразмерная клавиатура в HONOR MagicBook X близка к идеалу. Она не прогибается даже при самом активном наборе текста, имеет небольшой, но четкий ход кнопок с отличной обратной связью. Также она получила покрытие, которое разработчики называют «лист лотоса». Оно не только отталкивает грязь, но еще и имеет бархатистую, приятную на ощупь структуру. Пригодится пользователю и двухуровневая подсветка кнопок, если придется работать в темноте.





В верхнем правом углу разместилась кнопка включения со встроенным дактилоскопическим сенсором. Распознавание пальца проходит быстро и безошибочно. Также габариты HONOR MagicBook X 16 позволили встроить дополнительную цифровую клавиатуру с кнопками Page Up и Page down.





Тачпад довольно крупный, с имитацией нажатия двух кнопок. Работать в Windows с ним удобно, все жесты работают безошибочно.

Экран

Дисплей имеет соотношение сторон 16:10 и разрешение 1920×1200 пикселей. Покрытие у IPS-матрицы матовое, с защитой от бликов и с широкими углами обзора. При одинаковых характеристиках и меньшем экране у HONOR MagicBook X 14 чуть выше показатель плотности пикселей на дюйм, чем у MagicBook X 16. С другой стороны, работать на 16-дюймовом мониторе комфортнее. В общем, лучше заранее решить, что для вас важнее — более высокая плотность пикселей и цельная картинка или большая диагональ.





Максимальная яркость составляет 300 нит. С учетом устойчивости к бликам этого достаточно, чтобы работать даже в солнечную погоду и не испытывать дискомфорта.

Экран немного утоплен в крышку, что дает ему дополнительную защиту от возможных повреждений. Да и следы от клавиатуры на защитном стекле на видны. Вокруг экрана есть пластиковая рамка толщиной всего 4,5 мм, а над монитором заметна камера (раньше в HONOR ее прятали в специальную выдвижную кнопку на клавиатуре).

Мощная машина

Оба HONOR MagicBook X базируются на процессоре Intel Core i5−12450H семейства Alder Lake. Это современный восьмиядерный чип с четырьмя производительными и четырьмя энергоэффективными ядрами. Что интересно, система умеет динамически распределять между ними нагрузку в зависимости от типа конкретной задачи. За обработку графики отвечает видеоядро Intel UHD Graphics.

Процессор мощный, частота высокопроизводительных ядер может достигать 4,4 ГГц. Для эффективного охлаждения производитель применил мощный вентилятор с S-образными лопастями и охлаждающей медной трубкой большого диаметра. Всё это делает опыт использования ультрабука максимально комфортным.





В помощь процессору — 16 ГБ оперативной памяти LDDR4 с частотой 3200 МГц, работающие в двухканальном режиме. Объем встроенного накопителя составляет 512 ГБ. Если вдруг места не хватит, можно самостоятельно расширить его с помощью стороннего SSD-накопителя объемом до 1 ТБ.

Во время зарядки нажатием сочетания кнопок «Fn + P» можно активировать производительный режим. Пригодится, если вдруг захотите поиграть в какую-нибудь игру. Графика в играх плавная, играть приятно. Но все-таки нужно понимать, что перед нами не игровой ноутбук, поэтому не стоит ожидать, что он потянет топовые ААА-проекты. Все же это в первую очередь домашняя или рабочая машинка без дополнительной видеокарты.

Экосистема HONOR

Новые ноутбуки работают под управление Windows 11. Но есть здесь и фирменные фишки HONOR. Это не только упоминавшийся выше режим производительности, но и технология HONOR Share. С ее помощью можно легко переносить файлы с ноутбука на планшеты и смартфоны HONOR, а также со смартфона или планшета HONOR на ультрабук.





Все это делается буквально в пару кликов. Передавать можно любые типы файлов, в том числе документы, фото и видео. Скорость высокая и составляет 30 Мб/с со смартфона на ПК или до 70 Мб/с с компьютера на телефон.

Автономность

В комплекте с HONOR MagicBook X поставляется блок питания мощностью 65 Вт. Благодаря технологии быстрой зарядки ноутбук восполняет половину заряда всего за полчаса. Очень удобно!

Автономность сильно зависит от задач, для которых используется лэптоп. Например, если ориентироваться на воспроизведение видео с разрешением Full HD, то батареи хватит на 11,5−12 часов. Отличный показатель!





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У HONOR в очередной раз получился сбалансированный ноутбук для всех. Здесь и мощный современный процессор, и отличный экран, и надежный корпус в симпатичном дизайне, и приличная автономность, близкая к идеалу клавиатура и полезные фирменные программные возможности. Кажется, HONOR постаралась над обновленной линейкой ультрабуков так, чтобы феерично вернуться на беларуский рынок.

Купить ноутбуки HONOR MagicBook X 14 и X 16 2023 в версии 16/512 Гб в Беларуси можно с 9 июня за 3099 и 3199 рублей соответственно у операторов А1, МТС , в магазинах 5 Элемент , Электросила , салонах На Связи , интернет-гипермаркете 21 век .

Также будет доступна версия этих ноутбуков с 8 ГБ оперативной памяти и 512 Гб встроенной в сети Белтелеком, подробности уточняйте в салонах продаж.