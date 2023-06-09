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Модные тенденции 2023 года: в Минске выбрали лучшие коллекции белорусских дизайнеров

09.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Модные тенденции 2023 года: в Минске выбрали лучшие коллекции белорусских дизайнеров
 МТРК «Мир»

В Минске выбрали лучшие коллекции одежды молодых белорусских дизайнеров. Там прошел фестиваль «Мельница моды». На что делали акцент локальные бренды, узнала корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова.

Авторы этой коллекции – две одиннадцатиклассницы из Бреста. Граффити с улиц они перенесли на подростковую одежду. Каждый костюм – как кирпичное здание с объемными кислотными буквами.

«Есть разные виды граффити, мы все изучили перед тем, как начинать работу. Есть бабл-граффити, есть еще какое-то. У нас именно бабл, когда передается объем», – рассказала руководитель студии моды и дизайна «Шпилька» из Бреста Светлана Бабич.

«Дывановыя» – так называется коллекция Светы Ивашиной. По-белорусски значит – «ковровая». Дизайнер взяла за основу древнюю технику ручного ткачества. 115 клубков разноцветной пряжи и полтора месяца ей понадобилось, чтобы выткать ковры на одежде.

«На деталь ушло 50 часов, но потом я наловчилась за 42. У меня получился такой симбиоз: круги жизни и мной же сотканные – как посыл, что каждый может выткать свою судьбу в любых красках, в каких он только захочет», – поделилась призер фестиваля «Мельница моды» Света Ивашина.

А Сергей Курохтин из Гомеля создал новую коллекцию из старой одежды, добавил секонд-хенда. Дизайнер убежден, что тренд 2023-го года – это вторичное использование вещей, тканей и разумное потребление.

«Например, советский, старый джинс я нашел. Его или выбросить, или переделать в вещь молодежную, стильную и носимую. Я могу перерабатывать старую одежду и давать ей новую жизнь», – заявил победитель фестиваля «Мельница моды» Сергей Курохтин.

Более 300 заявок со всей Беларуси поступило на участие в фестивале «Мельница моды-2023». В финал прошли десятки, победили единицы в разных номинациях. Белорусские дизайнеры обработали мировые тренды с национальным колоритом и акцентом на эксклюзивность.

Перестроечная мода 1980-х

Блеск, нищета и свобода
«Поразило очень много ярких работ, сочных, динамичных, красивых и актуальных, где использован шрифт «кириллица» в переработке как граффити, что очень современно, такая стилизация. Был выполнен культурный анализ этого кода. Это тенденция нового периода 2023-го года», – рассказал руководитель международных проектов и школы дизайна Artfuture из Санкт-Петербурга Маргарита Аипова.

«Много, с одной стороны, любви к корням, к истокам. Этим, мне кажется, вообще славна «Мельница моды». И это вообще тренд, тенденция нескольких лет. И, конечно, этот культурный код сейчас очень популярен в России и также популярен в Беларуси», – отметила художественный руководитель фестиваля моды, искусства и дизайна «Адмиралтейская игла» из Санкт-Петербурга Любовь Джикия.

На белорусскую «Мельницу моды» приезжают топ-менеджеры предприятий розничной торговли, поэтому для участников это шанс попасть со своей продукцией в большие магазины. Победители фестиваля получают право участвовать в конкурсе молодых дизайнеров в Санкт-Петербурге.

В прошлом году победитель «Мельницы моды» Павел Козин взял гран-при фестиваля моды, искусства и дизайна «Адмиралтейская игла» в Санкт-Петербурге. Это была первая победа белорусов за почти 30-летнюю историю конкурса.



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Теги: Брест, Гомель
 
 
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Более 300 заявок со всей Беларуси поступило на участие в фестивале «Мельница моды-2023».
 
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