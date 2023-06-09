Модные тенденции 2023 года: в Минске выбрали лучшие коллекции белорусских дизайнеров

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МТРК «Мир»

В Минске выбрали лучшие коллекции одежды молодых белорусских дизайнеров. Там прошел фестиваль «Мельница моды». На что делали акцент локальные бренды, узнала корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова.



Авторы этой коллекции – две одиннадцатиклассницы из Бреста. Граффити с улиц они перенесли на подростковую одежду. Каждый костюм – как кирпичное здание с объемными кислотными буквами.

«Есть разные виды граффити, мы все изучили перед тем, как начинать работу. Есть бабл-граффити, есть еще какое-то. У нас именно бабл, когда передается объем», – рассказала руководитель студии моды и дизайна «Шпилька» из Бреста Светлана Бабич.

«Дывановыя» – так называется коллекция Светы Ивашиной. По-белорусски значит – «ковровая». Дизайнер взяла за основу древнюю технику ручного ткачества. 115 клубков разноцветной пряжи и полтора месяца ей понадобилось, чтобы выткать ковры на одежде.

«На деталь ушло 50 часов, но потом я наловчилась за 42. У меня получился такой симбиоз: круги жизни и мной же сотканные – как посыл, что каждый может выткать свою судьбу в любых красках, в каких он только захочет», – поделилась призер фестиваля «Мельница моды» Света Ивашина.

А Сергей Курохтин из Гомеля создал новую коллекцию из старой одежды, добавил секонд-хенда. Дизайнер убежден, что тренд 2023-го года – это вторичное использование вещей, тканей и разумное потребление.

«Например, советский, старый джинс я нашел. Его или выбросить, или переделать в вещь молодежную, стильную и носимую. Я могу перерабатывать старую одежду и давать ей новую жизнь», – заявил победитель фестиваля «Мельница моды» Сергей Курохтин.

Более 300 заявок со всей Беларуси поступило на участие в фестивале «Мельница моды-2023». В финал прошли десятки, победили единицы в разных номинациях. Белорусские дизайнеры обработали мировые тренды с национальным колоритом и акцентом на эксклюзивность.