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«Театр – особенное место, он нужен, чтобы человек стал лучше». К 90-летию Большого театра оперы и балета в Беларуси

09.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Театр – особенное место, он нужен, чтобы человек стал лучше». К 90-летию Большого театра оперы и балета в Беларуси
 Фото: Фото: МТРК «Мир»

Большой театр Беларуси открылся 25 мая 1933 года постановкой французского композитора Жоржа Бизе «Кармен». Сегодня репертуар театра обширен, у музыкантов даже нет времени на раскачку. «Любовный напиток», «Севильский цирюльник», «Богема». За 90 лет на сцене Большого театра показали порядка 20 тысяч спектаклей. Корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова побывала в знаменитом театре на площади Парижской Коммуны и узнала, как создается его современная история.

Смотрите в программе «Специальный репортаж»:

  • Как мир принял оперную постановку «Кармен»?
  • Чем вдохновлялся 27-летний балетмейстер Валентин Елизарьев, когда ставил «Кармен-сюиту»?
  • Как сегодня готовятся к постановкам в Большом театре оперы и балета?


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О ключевых поворотах истории, легендарных артистах и творческой жизни театра в наши дни – смотрите в этом выпуске программы «Специальный репортаж».
 
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