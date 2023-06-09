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«Театр – особенное место, он нужен, чтобы человек стал лучше». К 90-летию Большого театра оперы и балета в Беларуси
09.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Большой театр Беларуси открылся 25 мая 1933 года постановкой французского композитора Жоржа Бизе «Кармен». Сегодня репертуар театра обширен, у музыкантов даже нет времени на раскачку. «Любовный напиток», «Севильский цирюльник», «Богема». За 90 лет на сцене Большого театра показали порядка 20 тысяч спектаклей. Корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова побывала в знаменитом театре на площади Парижской Коммуны и узнала, как создается его современная история.
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«Театр – особенное место, он нужен, чтобы человек стал лучше». К 90-летию Большого театра оперы и балета в Беларуси
О ключевых поворотах истории, легендарных артистах и творческой жизни театра в наши дни – смотрите в этом выпуске программы «Специальный репортаж».
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