«Театр – особенное место, он нужен, чтобы человек стал лучше». К 90-летию Большого театра оперы и балета в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Большой театр Беларуси открылся 25 мая 1933 года постановкой французского композитора Жоржа Бизе «Кармен». Сегодня репертуар театра обширен, у музыкантов даже нет времени на раскачку. «Любовный напиток», «Севильский цирюльник», «Богема». За 90 лет на сцене Большого театра показали порядка 20 тысяч спектаклей. Корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова побывала в знаменитом театре на площади Парижской Коммуны и узнала, как создается его современная история.

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