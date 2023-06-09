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Головченко: Цифровое развитие – один из приоритетов функционирования ЕАЭС
09.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь рассматривает цифровое развитие союза как один из приоритетов функционирования ЕАЭС, заявил премьер-министр страны Роман Головченко на пленарном заседании третьего Евразийского конгресса. По его словам, пока в союзе есть «разноскоростное движение».
В настоящее время в ЕАЭС реализуют ряд знаковых проектов, связанных с информационно-коммуникационными технологиями. Один из них: «Евразийский агроэкспресс» (совместный проект стран ЕАЭС по ускоренным железнодорожным и мультимодальным перевозкам), электронные паспорта для транспортных средств, цифровые транспортные коридоры.
Премьер также заявил, что интеграция в рамках Союзного государства с Россией и партнерами по ЕАЭС помогла Минску
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Премьер-министр Беларуси рассказал о знаковых проектах в сфере информационно-коммуникационных технологий, реализуемых в ЕАЭС.
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