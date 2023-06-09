Головченко: Цифровое развитие – один из приоритетов функционирования ЕАЭС

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь рассматривает цифровое развитие союза как один из приоритетов функционирования ЕАЭС, заявил премьер-министр страны Роман Головченко на пленарном заседании третьего Евразийского конгресса. По его словам, пока в союзе есть «разноскоростное движение».

В настоящее время в ЕАЭС реализуют ряд знаковых проектов, связанных с информационно-коммуникационными технологиями. Один из них: «Евразийский агроэкспресс» (совместный проект стран ЕАЭС по ускоренным железнодорожным и мультимодальным перевозкам), электронные паспорта для транспортных средств, цифровые транспортные коридоры.

«В настоящее время фактически любой интеграционный проект использует информационно-коммуникационные технологии. Наша задача – не просто применить их, но и использовать для получения новой добавочной стоимости от цифровой трансформации», – подчеркнул Головченко.