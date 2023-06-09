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Головченко: Цифровое развитие – один из приоритетов функционирования ЕАЭС

09.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь рассматривает цифровое развитие союза как один из приоритетов функционирования ЕАЭС, заявил премьер-министр страны Роман Головченко на пленарном заседании третьего Евразийского конгресса. По его словам, пока в союзе есть «разноскоростное движение».

В настоящее время в ЕАЭС реализуют ряд знаковых проектов, связанных с информационно-коммуникационными технологиями. Один из них: «Евразийский агроэкспресс» (совместный проект стран ЕАЭС по ускоренным железнодорожным и мультимодальным перевозкам), электронные паспорта для транспортных средств, цифровые транспортные коридоры.

«В настоящее время фактически любой интеграционный проект использует информационно-коммуникационные технологии. Наша задача – не просто применить их, но и использовать для получения новой добавочной стоимости от цифровой трансформации», – подчеркнул Головченко.

Премьер также заявил, что интеграция в рамках Союзного государства с Россией и партнерами по ЕАЭС помогла Минску преодолеть санкционное давление Запада. Адаптация к новой реальности заняла полгода. С августа 2022 года идет восстановление экономики. Так, прирост в торговле с ЕАЭС компенсировал снижение экспорта из других стран.



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Теги: Минск
 
 
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Премьер-министр Беларуси рассказал о знаковых проектах в сфере информационно-коммуникационных технологий, реализуемых в ЕАЭС.
 
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