|
Путин и Лукашенко пообщались за ланчем в Сочи
09.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусско-российские отношения являются стержнем в ЕАЭС и СНГ. Такое заявление сделал президент Беларуси Александр Лукашенко на неформальной встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает «МИР 24».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президенты России и Беларуси обсудили экономическую интеграцию.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)