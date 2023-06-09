Путин и Лукашенко пообщались за ланчем в Сочи

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусско-российские отношения являются стержнем в ЕАЭС и СНГ. Такое заявление сделал президент Беларуси Александр Лукашенко на неформальной встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает «МИР 24».

«И качество взаимодействия, структура наших экономических отношений меняются в нужную сторону. Прежде всего упор делается сегодня не только на традиционные отрасли нашего сотрудничества, но и на высокотехнологичные сферы», – сказал российский лидер.