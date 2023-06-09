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Путин и Лукашенко пообщались за ланчем в Сочи

09.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Путин и Лукашенко пообщались за ланчем в Сочи
 Фото: Сайт президента России

Белорусско-российские отношения являются стержнем в ЕАЭС и СНГ. Такое заявление сделал президент Беларуси Александр Лукашенко на неформальной встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает «МИР 24».

«И качество взаимодействия, структура наших экономических отношений меняются в нужную сторону. Прежде всего упор делается сегодня не только на традиционные отрасли нашего сотрудничества, но и на высокотехнологичные сферы», – сказал российский лидер.

«Да, есть экономические вопросы, но не проблемы. Они решаются. Должен отметить, я всегда критиковал, как вы говорили, правительство, но тут они работают довольно эффективно. Есть куда двигаться», – отметил Лукашенко.



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