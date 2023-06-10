Новинки электротранспорта показали в Минске

«У нас и были, и есть, и мы развиваем соответствующие компетенции. Например, базовые шасси. В этом направлении умеем работать и продолжаем это делать. Что касается электрической составляющей, у нас достаточно большое число производителей, от электродвигателей до всего, что связано с электричеством», – заявил первый заместитель министра промышленности Беларуси Александр Огородников.

В прошлом году продажа легковых электромобилей выросла в стране почти на 30%. Развитие электротранспорта напрямую связано с увеличением атомных мощностей.



«Объем производства электрической энергии с учетом ввода двух энергоблоков ежегодно составляет порядка 18,5 миллиардов киловатт-часов. Это более 40% удовлетворения потребностей страны в электрической энергии. Имеются соответствующие контракты, они реализовываются, поставка электробусов осуществляется и в рамках стран ЕАЭС, и за пределы Союза», – отметил министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич.

На прочность технику проверил белорусский силач. Кирилл Шимко уже передвигал карьерные самосвалы, самолеты, танки и даже поезда. На празднике испытал многотонный электротроллейбус с пассажирами.

«Где находится троллейбус, там уклон. То есть я тащил его под уклон. Плюс мы еще людей пригласили», – рассказал белорусский стронгмен и пауэрлифтер, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Кирилл Шимко.

Среди новинок на выставке – перронный электробус и новая модель электропогрузчика.

На дорогах Беларуси сегодня ездят сотни электробусов и около 200 троллейбусов на батареях. К 2025 году планируется перевести около трети общественного транспорта на электрический.