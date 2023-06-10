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Новинки электротранспорта показали в Минске
10.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
Тест-драйвы электромобилей и мастер-класс от моноколесистов. Предприятия и ученые Беларуси показали новинки экологичного транспорта, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
«Машина вообще бомбезная! Буду покупать», – говорит мальчик. Это оценка от юных пассажиров. Они исследовали несколько авто и присмотрели вариант на будущее. Всего на выставке около десятка электрокаров. Взрослые тестируют модели на ходу. Максим Сусаренко уже оценил выгоду электротранспорта.
В Беларуси около 700 электрозарядных станций. А вот моноколеса заряжают от домашней сети. Александр Алексеевич, несмотря на свои 68, на этом транспорте гоняет каждый день.
«У нас и были, и есть, и мы развиваем соответствующие компетенции. Например, базовые шасси. В этом направлении умеем работать и продолжаем это делать. Что касается электрической составляющей, у нас достаточно большое число производителей, от электродвигателей до всего, что связано с электричеством», – заявил первый заместитель министра промышленности Беларуси Александр Огородников.
В прошлом году продажа легковых электромобилей выросла в стране почти на 30%. Развитие электротранспорта напрямую связано с увеличением атомных мощностей.
На прочность технику проверил белорусский силач. Кирилл Шимко уже передвигал карьерные самосвалы, самолеты, танки и даже поезда. На празднике испытал многотонный электротроллейбус с пассажирами.
«Где находится троллейбус, там уклон. То есть я тащил его под уклон. Плюс мы еще людей пригласили», – рассказал белорусский стронгмен и пауэрлифтер, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Кирилл Шимко.
Среди новинок на выставке – перронный электробус и новая модель электропогрузчика.
На дорогах Беларуси сегодня ездят сотни электробусов и около 200 троллейбусов на батареях. К 2025 году планируется перевести около трети общественного транспорта на электрический.
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В программе мероприятия были тест-драйвы электромобилей и мастер-класс от моноколесистов.
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