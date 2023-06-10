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Новинки электротранспорта показали в Минске

10.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Новинки электротранспорта показали в Минске
 МТРК «Мир»

Тест-драйвы электромобилей и мастер-класс от моноколесистов. Предприятия и ученые Беларуси показали новинки экологичного транспорта, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

«Машина вообще бомбезная! Буду покупать», – говорит мальчик. Это оценка от юных пассажиров. Они исследовали несколько авто и присмотрели вариант на будущее. Всего на выставке около десятка электрокаров. Взрослые тестируют модели на ходу. Максим Сусаренко уже оценил выгоду электротранспорта.

«Копейка рубль бережет. И это крайне экономичные машины. Я заряжаюсь в частном доме, это получается в 2,7 раза дешевле, чем автомобиль бензиновый. В эти деньги входит обслуживание машины, фильтры, замены», – делится водитель электроавтомобиля Максим Сусаренко.

В Беларуси около 700 электрозарядных станций. А вот моноколеса заряжают от домашней сети. Александр Алексеевич, несмотря на свои 68, на этом транспорте гоняет каждый день.

«Сел на моноколесо практически с автобуса, с общественного транспорта. Не то, что катаюсь, я на нем езжу по хозяйству. В гараж, в магазин, в поликлинику, в совет ветеранов», – рассказал житель Минска Александр Воронин.

На празднике представили и белорусские электробусы. Их производство освоили два завода в республике. На 80% они состоят из комплектующих Союзного государства.

«У нас и были, и есть, и мы развиваем соответствующие компетенции. Например, базовые шасси. В этом направлении умеем работать и продолжаем это делать. Что касается электрической составляющей, у нас достаточно большое число производителей, от электродвигателей до всего, что связано с электричеством», – заявил первый заместитель министра промышленности Беларуси Александр Огородников.

В прошлом году продажа легковых электромобилей выросла в стране почти на 30%. Развитие электротранспорта напрямую связано с увеличением атомных мощностей.

«Объем производства электрической энергии с учетом ввода двух энергоблоков ежегодно составляет порядка 18,5 миллиардов киловатт-часов. Это более 40% удовлетворения потребностей страны в электрической энергии. Имеются соответствующие контракты, они реализовываются, поставка электробусов осуществляется и в рамках стран ЕАЭС, и за пределы Союза», – отметил министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич.

На прочность технику проверил белорусский силач. Кирилл Шимко уже передвигал карьерные самосвалы, самолеты, танки и даже поезда. На празднике испытал многотонный электротроллейбус с пассажирами.

«Где находится троллейбус, там уклон. То есть я тащил его под уклон. Плюс мы еще людей пригласили», – рассказал белорусский стронгмен и пауэрлифтер, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Кирилл Шимко.

Среди новинок на выставке – перронный электробус и новая модель электропогрузчика.

На дорогах Беларуси сегодня ездят сотни электробусов и около 200 троллейбусов на батареях. К 2025 году планируется перевести около трети общественного транспорта на электрический.



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Теги: Минск
 
 
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В программе мероприятия были тест-драйвы электромобилей и мастер-класс от моноколесистов.
 
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