ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Концерт в честь Дня России прошел в Минске

10.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Концерт в честь Дня России прошел в Минске
 МТРК «Мир»

В Беларуси отмечают День России. В Минске на площади перед Дворцом спорта устроили настоящий музыкальный марафон, передает телеканал «МИР 24».

Для минчан и гостей столицы выступили артисты из Беларуси и России. Концерт продлился до полуночи. В честь праздника на сцену вышли знаменитые и любимые всеми исполнители: Зара, Дмитрий Маликов, Денис Майданов, ансамбль «Сябры» и группа «Любэ».

«Сегодня мы решили отметить праздник вместе с белорусами. И здесь не только жители Минска. Приехали автобусы со всех областных городов, много зрителей. Отмечать вместе с белорусами наш праздник – это уже традиция», – рассказал чрезвычайный и полномочный посол России в Республике Беларусь Борис Грызлов.

«Мы единый народ, я считаю. Я родился в СССР, поэтому для меня Беларусь и Россия – это один дом», – отметил лидер белорусской группы SKYNET Иван Пономарев.

«Сегодня в нашей программе песня, которая называется «Славяне». Она написана по дороге, на территории Беларуси. И посвящена нашей дружбе и нашему отношению ко всем сябрам, ко всем белорусам», – поделился руководитель концертного ансамбля «Черные береты» Игорь Крещенок.

Концерт в Минске состоялся накануне основных торжеств. В России государственный праздник отмечается 12 июня.





ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В столице Беларуси на площади перед Дворцом спорта утроили музыкальный марафон.
 
Новости дня
Новости разные
 
Постановление о системе регулирования цен скорректировали в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.06.2023
Mir24.TV Belarus
10.06.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика