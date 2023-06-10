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Концерт в честь Дня России прошел в Минске
10.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
В Беларуси отмечают День России. В Минске на площади перед Дворцом спорта устроили настоящий музыкальный марафон, передает телеканал «МИР 24».
Для минчан и гостей столицы выступили артисты из Беларуси и России. Концерт продлился до полуночи. В честь праздника на сцену вышли знаменитые и любимые всеми исполнители: Зара, Дмитрий Маликов, Денис Майданов, ансамбль «Сябры» и группа «Любэ».
«Сегодня в нашей программе песня, которая называется «Славяне». Она написана по дороге, на территории Беларуси. И посвящена нашей дружбе и нашему отношению ко всем сябрам, ко всем белорусам», – поделился руководитель концертного ансамбля «Черные береты» Игорь Крещенок.
Концерт в Минске состоялся накануне основных торжеств. В России государственный праздник отмечается 12 июня.
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В столице Беларуси на площади перед Дворцом спорта утроили музыкальный марафон.
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