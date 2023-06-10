Концерт в честь Дня России прошел в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МТРК «Мир»

В Беларуси отмечают День России. В Минске на площади перед Дворцом спорта устроили настоящий музыкальный марафон, передает телеканал «МИР 24».

Для минчан и гостей столицы выступили артисты из Беларуси и России. Концерт продлился до полуночи. В честь праздника на сцену вышли знаменитые и любимые всеми исполнители: Зара, Дмитрий Маликов, Денис Майданов, ансамбль «Сябры» и группа «Любэ».

«Сегодня мы решили отметить праздник вместе с белорусами. И здесь не только жители Минска. Приехали автобусы со всех областных городов, много зрителей. Отмечать вместе с белорусами наш праздник – это уже традиция», – рассказал чрезвычайный и полномочный посол России в Республике Беларусь Борис Грызлов.