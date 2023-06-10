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Постановление о системе регулирования цен скорректировали в Беларуси

10.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Постановление о системе регулирования цен скорректировали в Беларуси
 МТРК «Мир»

В Беларуси скорректировали постановление, которое регулирует цены. По поручению правительства этим занималась группа экспертов.

Документ выравнивает условия для реализации отечественных и привозных товаров. Маржинальность от импорта для розничных сетей уменьшили, а белорусские производители вправе осуществлять стимулирующие выплаты продавцам для продвижения своей продукции. В постановлении прописали три направления, по которым такой механизм будет работать.

«Первое направление – производители смогут платить определенный процент от увеличения объема продаж. Следующее направление – это стимулирующие выплаты за реализацию товаров на условиях, определенных производителем, на условиях рассрочки. И третий вид вознаграждения – за осуществление доставки товаров», – сообщил первый замминистра антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь Иван Вежновец.

Среди нововведений увеличена норма рентабельности с 10 до 20% по ряду новых товаров. Также подняли порог оптовой скидки, который раньше составлял 15%. Из списка товаров, цены на которые регулируются, исключили ряд позиций, в основном это дорогостоящие вещи.

Постановление по регулированию цен действует с осени прошлого года. Его разработали по поручению президента, чтобы замедлить инфляцию в стране. Обновленный документ вступает в силу с 10 июня.



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По поручению правительства этим занималась группа экспертов. Документ выравнивает условия для реализации отечественных и привозных товаров.
 
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