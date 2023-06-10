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Постановление о системе регулирования цен скорректировали в Беларуси
10.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
В Беларуси скорректировали постановление, которое регулирует цены. По поручению правительства этим занималась группа экспертов.
Документ выравнивает условия для реализации отечественных и привозных товаров. Маржинальность от импорта для розничных сетей уменьшили, а белорусские производители вправе осуществлять стимулирующие выплаты продавцам для продвижения своей продукции. В постановлении прописали три направления, по которым такой механизм будет работать.
Среди нововведений увеличена норма рентабельности с 10 до 20% по ряду новых товаров. Также подняли порог оптовой скидки, который раньше составлял 15%. Из списка товаров, цены на которые регулируются, исключили ряд позиций, в основном это дорогостоящие вещи.
Постановление по регулированию цен действует с осени прошлого года. Его разработали по поручению президента, чтобы замедлить инфляцию в стране. Обновленный документ вступает в силу с 10 июня.
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По поручению правительства этим занималась группа экспертов. Документ выравнивает условия для реализации отечественных и привозных товаров.
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