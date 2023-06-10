Как экзотические животные в Минском зоопарке переносят лето?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лето одинаково любят все – и люди, и животные. В Минском зоопарке кипит жизнь в этот период. У кого-то в семействе пополнение, у кого-то новоселье. А еще приятные бонусы теплого сезона – солнце и фрукты. Как проходит лето в мире животных, посмотрела корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Вместо Мадагаскара – Беларусь. Лемуры родом с острова в Индийском океане. Температура там стабильно под плюс 30 и выше. Конечно, в Беларуси холоднее, но зато летом приматы чувствуют себя как дома. Правда, питание немного отличается от того, к чему они на родине привыкли.

«В дикой природе, как и все приматы, это преимущественно фруктоядные животные. Но кроме этого они также употребляют в пищу жуков, насекомых, личинок, червяков, моллюсков. В зоопарке им стараются обеспечить рацион в основном из фруктов и овощей. Могут предложить перепелиные яйца. Также у нас есть виварий, где выращивают насекомых», – рассказала младший научный сотрудник Минского зоопарка Татьяна Солтысова.

Муфлон Виктор – самый маленький обитатель зоопарка. Ему приходится прятаться в тени от собственного дома или соседних деревьев. В своем вольере растительности нет. Ее животные воспринимают как еду.

«Муфлоны – это горные бараны, которые живут непосредственно в горах. Администрация зоопарка обеспечила все условия для того, чтобы животным было удобно. У них есть горные рельефы», – отметила методист просветительского отдела Минского зоопарка Евгения Иванова.