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Как экзотические животные в Минском зоопарке переносят лето?
10.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Лето одинаково любят все – и люди, и животные. В Минском зоопарке кипит жизнь в этот период. У кого-то в семействе пополнение, у кого-то новоселье. А еще приятные бонусы теплого сезона – солнце и фрукты. Как проходит лето в мире животных, посмотрела корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
Вместо Мадагаскара – Беларусь. Лемуры родом с острова в Индийском океане. Температура там стабильно под плюс 30 и выше. Конечно, в Беларуси холоднее, но зато летом приматы чувствуют себя как дома. Правда, питание немного отличается от того, к чему они на родине привыкли.
Муфлон Виктор – самый маленький обитатель зоопарка. Ему приходится прятаться в тени от собственного дома или соседних деревьев. В своем вольере растительности нет. Ее животные воспринимают как еду.
«Муфлоны – это горные бараны, которые живут непосредственно в горах. Администрация зоопарка обеспечила все условия для того, чтобы животным было удобно. У них есть горные рельефы», – отметила методист просветительского отдела Минского зоопарка Евгения Иванова.
«Идея переселить сюда зубров родилась два года назад во время работ по восстановлению околоводной тропы. Мы увидели этот участок нашей земли. На тот момент абсолютно неблагоустроенный, заросший дикорастущими растениями. Работали с грунтом, готовили площадку, благоустраивали ее», – рассказал директор Минского зоопарка Александр Сафронов.
На новом месте для зубров удалось создать естественную среду обитания. С водоемом и деревьями.
«Жара – это проблема для любого зоопарка, и наш не исключение. Предусмотрены во многих вольерах бассейны, предусмотрены и водопады для животных, чтобы производить охлаждение вольеров. Такие сооружения работают именно в летний период», – сказала Татьяна Солтысова.
Сложнее всего в Минском зоопарке приходится фламинго. В дикой природе они питаются красными рачками. Поддерживать розовый цвет оперения в белорусском климате помогает овощное пюре. В Минском зоопарке птиц кормят мелко перетертыми свеклой и морковью.
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У кого-то в семействе пополнение, у кого-то новоселье. А еще приятные бонусы теплого сезона – солнце и фрукты.
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