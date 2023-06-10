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Головченко: Союзное государство стало локомотивом интеграции на постсоветском пространстве

10.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Союзное государство России и Беларуси стало локомотивом интеграции на постсоветском пространстве, заявил премьер-министр Роман Головченко, выступая в Минске на торжественном мероприятии по случаю Дня России.

Он отметил, что по итогам прошлого года во взаимной торговле товарами и услугами был преодолен рубеж в $50 млрд. А по итогам четырех месяцев 2023-го взаимный товарооборот уже составил $17 млрд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Алгоритм многих процессов, успешно апробированных в формате двойки, находит применение и в ЕАЭС и СНГ», – приводит слова Головченко российское посольство в Беларуси.

Поиск совместных путей устойчивого развития в неблагоприятных внешних условиях только подчеркнул ценность союза России и Беларуси, придал энергии в сфере производственно-технологической кооперации, отметил белорусский премьер. Он также добавил, что на высочайший уровень вышла координация позиций на различных международных площадках.

Импортозамещение, цифровизация, промышленная кооперация

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«Все это позволяет нам твердо отстаивать национальные интересы и с уверенностью смотреть в будущее», – заключил Головченко.

В свою очередь посол РФ в Минске Борис Грызлов во время выступления сообщил, что в Союзном государстве полностью выполнены 10 союзных программ и почти 80% запланированных на 2023 год интеграционных мероприятий. По его словам, Москва и Минск выступают с единых позиций по всем внешнеполитическим вопросам, тесно сотрудничают в ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, ООН и других структурах.

«На международных площадках сообща продвигаем важные инициативы. Россия высоко ценит надежную поддержку, которую оказывают нам белорусские друзья. Со своей стороны, безусловно, продолжим поддерживать Беларусь на мировой арене, вести работу по включению республики в те интеграционные форматы, которые отвечают ее национальным интересам. В числе приоритетов – полноправное членство Беларуси в Шанхайской организации сотрудничества», – сказал Грызлов.

«В основе наших общих успехов и достижений – и свершившихся, и еще предстоящих – лежит неразрывное духовное единство, родственные связи, взаимное уважение и доверие, чувство плеча. Россия и Беларусь – это две суверенные страны, не разделенные границей, два братских народа, объединенные в одно Союзное государство, не знающее себе равных», – подчеркнул дипломат.



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Теги: Минск
 
 
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Премьер-министр Беларуси выступил в Минске на торжественном мероприятии по случаю Дня России.
 
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