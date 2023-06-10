Головченко: Союзное государство стало локомотивом интеграции на постсоветском пространстве

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Союзное государство России и Беларуси стало локомотивом интеграции на постсоветском пространстве, заявил премьер-министр Роман Головченко, выступая в Минске на торжественном мероприятии по случаю Дня России.

Он отметил, что по итогам прошлого года во взаимной торговле товарами и услугами был преодолен рубеж в $50 млрд. А по итогам четырех месяцев 2023-го взаимный товарооборот уже составил $17 млрд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Алгоритм многих процессов, успешно апробированных в формате двойки, находит применение и в ЕАЭС и СНГ», – приводит слова Головченко российское посольство в Беларуси.

Поиск совместных путей устойчивого развития в неблагоприятных внешних условиях только подчеркнул ценность союза России и Беларуси, придал энергии в сфере производственно-технологической кооперации, отметил белорусский премьер. Он также добавил, что на высочайший уровень вышла координация позиций на различных международных площадках.