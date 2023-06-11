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Изменения в Постановлении №713, параллельный импорт и амбициозные планы студентов: новости бизнеса за 5-11 июня 2023 года
11.06.2023 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Стоимость лидов в Беларуси, нюансы работы на Wildberries и мужское здоровье. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Условия для бизнеса
Вечером 6 июня в сети появился «проект Перечня видов деятельности», которые смогут осуществлять ИП после принятия закона «Об изменении законов по вопросам предпринимательской деятельности». Его проект был опубликован в конце апреля. Пока официального подтверждения подлинности документа нет. Но содержание вполне согласуется с теми заявлениями, которые представители госорганов давали в процессе работы над проектом закона. Юрист Илья Латышев рассказал «Про бизнес»,
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Истории бизнеса
Скорее всего, каждый хоть раз сталкивался с проблемой поиска интересного досуга на вечер. Сначала нужно собрать компанию друзей, затем найти место, где всем было бы интересно, но одновременно не ударило бы по кошельку. А кому-то просто хочется провести время в кругу единомышленников. Минские студенты Иван Войнич и Михаил Кулик на себе прочувствовали эти проблемы и нашли свое решение — экосистемное приложение «Barband», которое поможет людям организовывать тематические мероприятия и создавать сообщества. Со своим проектом ребята уже выиграли бесплатный офис, а к концу августа планируют сделать релиз. «Про бизнес»
Год назад мы писали о стартапе Sequoia. Это приложение для заботы о мужском здоровье. Тогда ребята только начинали работать с проектом, а теперь «поднимают» инвестиции, имеют тысячи скачиваний и готовы расширяться. «Про бизнес»
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Изменения в Постановлении №713, параллельный импорт и амбициозные планы студентов: новости бизнеса за 5-11 июня 2023 года
Стоимость лидов в Беларуси, нюансы работы на Wildberries и мужское здоровье. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
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