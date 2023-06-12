Плата за действие. Продажи белорусских брендов через партнерский маркетинг выросли на 21%

Источник материала: ProBusiness





Согласно исследованию Ассоциации рекламных организаций, рынок рекламы Беларуси по итогам прошлого года потерял 25%. На участниках рынка негативно сказались санкционное давление на экономику страны, уход крупных зарубежных рекламодателей, введение сбора за размещение рекламы и отсутствие конкуренции среди белорусских производителей. Однако, по оценке экспертов, рынок интернет-рекламы смог выстоять в сложных условиях: более того, по итогам 2022 года его доля среди других сегментов рынка рекламы выросла до 54%.

Все эти изменения привели к тому, что многие компании находятся в процессе пересмотра способов продвижения. На первый план выходит партнерский (или CPA — от англ. «Cost per action», то есть «плата за действие») маркетинг с его принципом оплаты за результат. Так, за первые месяцы 2023 года число заказов у белорусских рекламодателей с помощью партнерского маркетинга выросло на 21%, а их сумма увеличилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Менеджер по работе с рекламодателями партнерской сети « Адмитад » Александра Юрына рассказала «Про бизнес», каким компаниям подойдет этот инструмент и как его правильно применять.



Александра Юрына

Менеджер по работе с рекламодателями партнерской сети «Адмитад»

Как работает партнерский маркетинг

Суть партнерского маркетинга в том, что вы регистрируетесь в партнерской сети как рекламодатель и размещаете свое предложение. Например, «продвигать компанию и продукт за фиксированное вознаграждение или процент от продажи».

Веб-мастера (так в CPA-маркетинге называют площадки, готовые рекламировать бренды, товары и услуги за вознаграждение) настраивают рекламу за свой счет, чтобы пользователи заинтересовались вашим товаром и совершили целевое действие: это может быть выкупленный заказ, установка приложения, заполнение целевой заявки или другие действия.

Когда покупатель выполнит целевое действие (например, выкупит заказ), вы поделитесь частью прибыли с веб-мастером, согласно оговоренным в вашей партнерской программе условиям. В итоге все довольны: вы получили рост продаж (или других необходимых показателей), веб-мастера заработали вознаграждения, а пользователь остался доволен покупкой.





Почему компании выбирают CPA

Главное преимущество партнерского маркетинга — возможность точно спрогнозировать бюджет на продвижение и быть уверенным в результате. По CPA-модели реклама оплачивается только по факту выкупленных заказов (или других целевых действий: заявок, регистраций или, загрузок приложения и прочих).

Работая по CPA-модели, вы бонусом получаете увеличение охватов: о вашем предложении узнают больше людей, но оплачиваете вы только выкупленные заказы.

Более того, отслеживая целевые действия пользователей и эффективность площадок, партнерская сеть предоставляет полный контроль за вашей программой. Вы можете увидеть, какие типы площадок и конкретные веб-мастера принесли наибольший рост продаж, и корректировать условия работы с партнерами для увеличения эффективности программы: например, платить повышенные ставки за дополнительное промо, большой объем продаж и давать именные промокоды площадкам определенного типа.

Регистрируясь в партнерской сети, вы получаете доступ к нескольким тысячам каналов продвижения. Ими могут быть блогеры, контентные сайты, кешбэк-сервисы, программы лояльности, специалисты по закупке контекстной и таргетированной рекламы и многие другие владельцы трафика. Вам не нужно самостоятельно искать их, заключать договоры, обговаривать условия — они уже работают с партнерской сетью, которая берет все технические и юридические вопросы на себя.

Кому подходит CPA-маркетинг

Партнерский маркетинг подходит как интернет-магазинам, так и онлайн-сервисам, туристическим агентствам и другим нишам. Его в равной мере используют компании из всех основных отраслей, привлекающих клиентов в интернете. Сейчас наибольшей популярностью инструмент пользуется в этих сегментах:





Есть ряд критериев, по которым можно определить, что партнерский маркетинг поможет бизнесу увеличить продажи:

1. Сайт компании обладает хорошей посещаемостью

Партнерский маркетинг способен кратно увеличить продажи. Например, мы работали с площадкой 21vek.by, интернет-продажи которой после сотрудничества выросли на 19,5%. Веб-мастера охотно подключаются к известным брендам с посещаемыми сайтами, ведь у таких компаний выше конверсии в продажи. Однако это не значит, что CPA доступен только гигантам рынка электронной коммерции. Сейчас активно развивается направление среднего и малого бизнеса, которые привлекают новых клиентов с помощью веб-мастеров.

2. Бизнес заточен под продажу пользовательских товаров и услуг (B2C)

Партнерский маркетинг работает с широким спектром площадок с разной целевой аудиторией. Специфика B2B и B2G продуктов не позволит сделать быстрого роста продаж.

3. Бизнес готов к увеличению потока клиентов и быстрому масштабированию

Если у вас небольшой объем продукции, кратное увеличение охвата может сыграть с вами злую шутку: продукции не хватит на всех потребителей, и у них сформируется негативное представление о бренде. Именно поэтому мы рекомендуем подключать партнерский маркетинг к уже работающим каналам интернет-продвижения. Так, доля трафика от веб-мастеров Адмитад приносит компании «5 элемент» в зависимости от сезонности до 30% интернет-заказов. Для мелкого игрока это был бы слишком большой рост.

4. Широкий ассортимент продукции

Эффективнее всего партнерский маркетинг работает в широких товарных категориях. Это выгодно и веб-мастерам, которые изначально тратят свои бюджеты на продвижении продукта рекламодателя, и самим компаниям, и партнерской сети. С узконишевыми товарами требуется большее погружение в специфику бизнеса, однако и к ним можно подобрать успешную стратегию работы.

Поэтому помощью партнерского маркетинга получают рост заказов интернет-магазины, онлайн-сервисы, банки и другие финансовые организации, туристические агентства и другие сервисы по организации путешествий, даже агентства недвижимости и онлайн-игры.