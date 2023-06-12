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Академия Корпоративных Инноваций подвела итоги первого этапа обучения 14 белорусских компаний
12.06.2023 18:13 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Академия Корпоративных Инноваций, где белорусский бизнес учится
32 человека из 14 крупных компаний прошли «Погружение» и «вынырнули», освоив 20 тем в рамках 6 модулей. Позади 18 часов в формате лекций и воркшопов от экспертов международного уровня в качестве менторов.
8 июня на LEVEL-UP Day участники Академии получили сертификаты, подтверждающие прохождение «Погружения». Нетворкинг организаторы мероприятия сделали максимально полезным: гости ивента общались в формате speed dating. За 2 минуты им предлагалось обратиться к собеседнику с кратким питчем и предложить инновационный проект, метод, процесс или инструмент. Такой формат помогает не только познакомиться, но и заложить основу будущих партнерств между бизнесами.
Что дальше? Практика! В рамках второго этапа - «Песочницы» - компании в зависимости от своих предпочтений и запросов реализуют несколько активностей. Среди них, например:
Конкурсы и хакатоны задумываются, как полезные не только компаниям-участникам, но и стартапам, изобретателям, инноваторам, которые смогут предложить и, возможно, даже внедрить свои идеи в коллаборации с крупным бизнесом.
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