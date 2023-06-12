Академия Корпоративных Инноваций подвела итоги первого этапа обучения 14 белорусских компаний

Источник материала: ProBusiness

Академия Корпоративных Инноваций, где белорусский бизнес учится развивать культуру новых идей и работать со стартапами, подвела итоги первого этапа программы.

32 человека из 14 крупных компаний​ прошли «Погружение» и «вынырнули», освоив 20 тем в рамках 6 модулей​. Позади 18 часов в формате лекций и воркшопов​ от экспертов международного уровня в качестве менторов​.

8 июня на LEVEL-UP Day участники Академии получили сертификаты, подтверждающие прохождение «Погружения». Нетворкинг организаторы мероприятия сделали максимально полезным: гости ивента общались в формате speed dating. За 2 минуты им предлагалось обратиться к собеседнику с кратким питчем и предложить инновационный проект, метод, процесс или инструмент. Такой формат помогает не только познакомиться, но и заложить основу будущих партнерств между бизнесами.





























Что дальше? Практика! В рамках второго этапа - «Песочницы» - компании в зависимости от своих предпочтений и запросов реализуют несколько активностей. Среди них, например:

Формирование инновационной повестки . Это направление будет включать определение бизнес-задач и инновационных приоритетов компании​, исследование трендов и инноваций в индустрии, формирование индивидуальных рекомендаций по развитию инноваций​.

. Это направление будет включать определение бизнес-задач и инновационных приоритетов компании​, исследование трендов и инноваций в индустрии, формирование индивидуальных рекомендаций по развитию инноваций​. П роведение корпоративного обучени я. Здесь запланированы 2 обучающих курса для сотрудников компаний. Они призваны дать толчок развитию культуры инноваций и увеличению эффективности разработки новых продуктов​.

я. Здесь запланированы 2 обучающих курса для сотрудников компаний. Они призваны дать толчок развитию культуры инноваций и увеличению эффективности разработки новых продуктов​. Организация конкурсов инновационных решений . Их целью станет привлечение идей и продуктов со стороны. Это позволит компаниям найти необходимые решения с минимальными затратами.

. Их целью станет привлечение идей и продуктов со стороны. Это позволит компаниям найти необходимые решения с минимальными затратами. Проведение хакатонов. В рамках «Песочницы» планируется провести два внешних и один внутренний хакатон. Ожидается, что в результате компании смогут найти эффективные решения своих бизнес-проблем и привлечь перспективных сотрудников​ и партнеров.

Конкурсы и хакатоны задумываются, как полезные не только компаниям-участникам, но и стартапам, изобретателям, инноваторам, которые смогут предложить и, возможно, даже внедрить свои идеи в коллаборации с крупным бизнесом.