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Академия Корпоративных Инноваций подвела итоги первого этапа обучения 14 белорусских компаний

12.06.2023 18:13 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Академия Корпоративных Инноваций подвела итоги первого этапа обучения 14 белорусских компаний

Академия Корпоративных Инноваций, где белорусский бизнес учится развивать культуру новых идей и работать со стартапами, подвела итоги первого этапа программы.

32 человека из 14 крупных компаний​ прошли «Погружение» и «вынырнули», освоив 20 тем в рамках 6 модулей​. Позади 18 часов в формате лекций и воркшопов​ от экспертов международного уровня в качестве менторов​.

8 июня на LEVEL-UP Day участники Академии получили сертификаты, подтверждающие прохождение «Погружения». Нетворкинг организаторы мероприятия сделали максимально полезным: гости ивента общались в формате speed dating. За 2 минуты им предлагалось обратиться к собеседнику с кратким питчем и предложить инновационный проект, метод, процесс или инструмент. Такой формат помогает не только познакомиться, но и заложить основу будущих партнерств между бизнесами.

Академия Корпоративных Инноваций подвела итоги первого этапа обучения 14 белорусских компаний

Академия Корпоративных Инноваций подвела итоги первого этапа обучения 14 белорусских компаний

Академия Корпоративных Инноваций подвела итоги первого этапа обучения 14 белорусских компаний

Академия Корпоративных Инноваций подвела итоги первого этапа обучения 14 белорусских компаний

Академия Корпоративных Инноваций подвела итоги первого этапа обучения 14 белорусских компаний

Академия Корпоративных Инноваций подвела итоги первого этапа обучения 14 белорусских компаний

Академия Корпоративных Инноваций подвела итоги первого этапа обучения 14 белорусских компаний

Что дальше? Практика! В рамках второго этапа - «Песочницы» - компании в зависимости от своих предпочтений и запросов реализуют несколько активностей.  Среди них, например:

  • Формирование инновационной повестки.  Это направление будет включать определение бизнес-задач и инновационных приоритетов компании​, исследование трендов и инноваций в индустрии, формирование индивидуальных рекомендаций по развитию инноваций​.
  • Проведение корпоративного обучения. Здесь запланированы 2 обучающих курса для сотрудников  компаний. Они призваны дать толчок развитию культуры инноваций и увеличению эффективности разработки новых продуктов​.
  • Организация конкурсов инновационных решений. Их целью станет привлечение идей и продуктов со стороны. Это позволит компаниям найти необходимые решения с минимальными затратами.
  • Проведение хакатонов. В рамках «Песочницы» планируется  провести два внешних и один внутренний хакатон. Ожидается, что в результате компании смогут найти эффективные решения своих бизнес-проблем и привлечь перспективных сотрудников​ и партнеров.

Конкурсы и хакатоны задумываются, как полезные не только компаниям-участникам, но и   стартапам, изобретателям,  инноваторам, которые смогут предложить и, возможно, даже внедрить свои идеи в коллаборации с крупным бизнесом.

 
Теги: знакомства
 
 
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