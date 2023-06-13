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Полный запрет на посещение лесов ввели в большинстве районов Беларуси
13.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Леса горят в Беларуси. С начала пожароопасного сезона произошло больше 300 возгораний. Главная причина – неосторожное обращение с огнем, сообщает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
Чем жарче погода, тем больше пожаров. За минувшие выходные по всей Беларуси потушили 14 возгораний в лесах. Все они были локальные. Спасатели справляются с ними в течение нескольких часов. Быстро отреагировать на опасность помогает постоянный мониторинг. За зелеными массивами наблюдают через спутники, с земли и неба.
Чаще всего виновник пожара – человек. Поэтому в 86-ти районах страны ввели полный запрет на посещение лесов. Еще в 12-ти ограничили поездки на машине и пешие прогулки. Отдыхать в дубравах сейчас можно только на юго-востоке страны.
За нарушение запрета предусмотрен штраф до 444 белорусских рублей (чуть больше 12 тысяч российских рублей). Если пострадает лес, сумма вырастет вдвое.
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Быстро отреагировать на возгорания помогает постоянный мониторинг. За зелеными массивами наблюдают через спутники, с земли и неба.
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