Полный запрет на посещение лесов ввели в большинстве районов Беларуси

Чаще всего виновник пожара – человек. Поэтому в 86-ти районах страны ввели полный запрет на посещение лесов. Еще в 12-ти ограничили поездки на машине и пешие прогулки. Отдыхать в дубравах сейчас можно только на юго-востоке страны.

За нарушение запрета предусмотрен штраф до 444 белорусских рублей (чуть больше 12 тысяч российских рублей). Если пострадает лес, сумма вырастет вдвое.