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Полный запрет на посещение лесов ввели в большинстве районов Беларуси

13.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Полный запрет на посещение лесов ввели в большинстве районов Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Леса горят в Беларуси. С начала пожароопасного сезона произошло больше 300 возгораний. Главная причина – неосторожное обращение с огнем, сообщает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Чем жарче погода, тем больше пожаров. За минувшие выходные по всей Беларуси потушили 14 возгораний в лесах. Все они были локальные. Спасатели справляются с ними в течение нескольких часов. Быстро отреагировать на опасность помогает постоянный мониторинг. За зелеными массивами наблюдают через спутники, с земли и неба.

«В системе МЧС создана авиация, создан соответствующий авиационный парк техники. Буквально в эти выходные был организован соответствующий мониторинг. В Витебской области было уже обнаружено два лесных пожара. Наземный мониторинг возлагается на лесное хозяйство. Они в своей деятельности применяют вышки, мачты, оборудование видеонаблюдения», – пояснил пресс-секретарь Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси Евгений Барановский.

Для кого смог особенно опасен

Предостережение врача

Чаще всего виновник пожара – человек. Поэтому в 86-ти районах страны ввели полный запрет на посещение лесов. Еще в 12-ти ограничили поездки на машине и пешие прогулки. Отдыхать в дубравах сейчас можно только на юго-востоке страны.

За нарушение запрета предусмотрен штраф до 444 белорусских рублей (чуть больше 12 тысяч российских рублей). Если пострадает лес, сумма вырастет вдвое.



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Быстро отреагировать на возгорания помогает постоянный мониторинг. За зелеными массивами наблюдают через спутники, с земли и неба.
 
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