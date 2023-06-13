Погода в СНГ: жара в Таджикистане, угроза подтопления в Казахстане

Казахстан

На большей части Казахстана пройдут кратковременные дожди, жара при этом сохраняется. На востоке и западе страны порывы ветра достигнут 15 метров в секунду, а столбики термометров покажут 33 градуса. В Астане и Алматы переменная облачность, плюс 30.

В горах южной столицы идет активное таяние снега. Бурный поток реки Большая Алматинка вызвал беспокойство у местных жителей. Ее уровень поднялся настолько, что вода заливает некоторые улицы. В Департаменте по ЧС города Алматы отмечают, что ситуация находится под контролем, тем не менее рекомендуют горожанам находиться рядом с водоемом в вечернее время, когда поток становится сильнее.

Кыргызстан

Понедельник порадовал жителей Бишкека относительной свежестью. На улице плюс 31. В сравнении с прошлой неделей жара сбавила обороты. Перед выходными в город раскалился свыше 40 градусов, а температурные рекорды обновлялись четыре раза.

В качестве компенсации за аномальную жару лето подарило горожанам свежий урожай малины . Дождливая весна и жаркий июнь налили ягоды сладким соком. Стоит свежий урожай около 300 сомов за килограмм (менее 280 рублей).

Беларусь

Жара в Беларуси спала. В Минске воздух прогреется до плюс 18. Дожди пройдут только на юге страны. Во многих районах Минской, Витебской и Могилевской областей сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Сухая погода усложняет работу фермерам. В Беларуси начался сезон спаржи. Ее выращивают всего несколько хозяйств. Растению нужны влага и солнце. Дождей, например, в Минской области уже давно не было. Поэтому на хороший урожай могут рассчитывать только те, у кого к полю подведен полив.

Армения