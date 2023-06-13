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Погода в СНГ: жара в Таджикистане, угроза подтопления в Казахстане

13.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: жара в Таджикистане, угроза подтопления в Казахстане
 Фото: «Мир 24»

Малооблачно, без осадков и плюс 18 градусов будет в понедельник в Москве. В странах Содружества погода неравномерная – в европейской части прохладно, а в Центральной Азии держится жара, спасение горожане находят около водоемов, передают корреспонденты «МИР 24».

Таджикистан

Зной не покидает Таджикистан. С каждым днем столбики термометров уверенно поднимаются вверх. В понедельник в Душанбе ожидается плюс 38. Спасение от палящего солнца горожане находят в воде. В столице заработали аквапарки, где даже в будни очень много посетителей. Такая же ситуация и на водоемах.

Некоторые пренебрегают своей безопасностью и купаются в непредназначенных для этого местах. Спасатели ловят нарушителей и штрафуют. По данным Комитета по ЧС, с начала года в республике утонули 50 человек, 36 из них – дети и подростки.

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Казахстан

На большей части Казахстана пройдут кратковременные дожди, жара при этом сохраняется. На востоке и западе страны порывы ветра достигнут 15 метров в секунду, а столбики термометров покажут 33 градуса. В Астане и Алматы переменная облачность, плюс 30.

В горах южной столицы идет активное таяние снега. Бурный поток реки Большая Алматинка вызвал беспокойство у местных жителей. Ее уровень поднялся настолько, что вода заливает некоторые улицы. В Департаменте по ЧС города Алматы отмечают, что ситуация находится под контролем, тем не менее рекомендуют горожанам находиться рядом с водоемом в вечернее время, когда поток становится сильнее.

Кыргызстан

Понедельник порадовал жителей Бишкека относительной свежестью. На улице плюс 31. В сравнении с прошлой неделей жара сбавила обороты. Перед выходными в город раскалился свыше 40 градусов, а температурные рекорды обновлялись четыре раза.

В качестве компенсации за аномальную жару лето подарило горожанам свежий урожай малины. Дождливая весна и жаркий июнь налили ягоды сладким соком. Стоит свежий урожай около 300 сомов за килограмм (менее 280 рублей).

Беларусь

Жара в Беларуси спала. В Минске воздух прогреется до плюс 18. Дожди пройдут только на юге страны. Во многих районах Минской, Витебской и Могилевской областей сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Сухая погода усложняет работу фермерам. В Беларуси начался сезон спаржи. Ее выращивают всего несколько хозяйств. Растению нужны влага и солнце. Дождей, например, в Минской области уже давно не было. Поэтому на хороший урожай могут рассчитывать только те, у кого к полю подведен полив.

Армения

После дождливых выходных в Армению вернулось солнце. В Ереване днем плюс 32. Вечером синоптики обещают дожди. Лето в Армению пришло с опозданием, это сказалось на урожае. Черешня обычно поспевает в начале июня, а в этом году массовый сбор начался только сейчас, он продлится до начала следующего месяца.



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Теги: Минск
 
 
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О погоде в городах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».
 
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