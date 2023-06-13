|
Погода в СНГ: жара в Таджикистане, угроза подтопления в Казахстане
13.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Малооблачно, без осадков и плюс 18 градусов будет в понедельник в Москве. В странах Содружества погода неравномерная – в европейской части прохладно, а в Центральной Азии держится жара, спасение горожане находят около водоемов, передают корреспонденты «МИР 24».
Таджикистан
Зной не покидает Таджикистан. С каждым днем столбики термометров уверенно поднимаются вверх. В понедельник в Душанбе ожидается плюс 38. Спасение от палящего солнца горожане находят в воде. В столице заработали аквапарки, где даже в будни очень много посетителей. Такая же ситуация и на водоемах.
Некоторые пренебрегают своей безопасностью и купаются в непредназначенных для этого местах. Спасатели ловят нарушителей и штрафуют. По данным Комитета по ЧС, с начала года в республике утонули 50 человек, 36 из них – дети и подростки.
Казахстан
На большей части Казахстана пройдут кратковременные дожди, жара при этом сохраняется. На востоке и западе страны порывы ветра достигнут 15 метров в секунду, а столбики термометров покажут 33 градуса. В Астане и Алматы переменная облачность, плюс 30.
В горах южной столицы идет активное таяние снега. Бурный поток реки Большая Алматинка вызвал беспокойство у местных жителей. Ее уровень поднялся настолько, что вода заливает некоторые улицы. В Департаменте по ЧС города Алматы отмечают, что ситуация находится под контролем, тем не менее рекомендуют горожанам находиться рядом с водоемом в вечернее время, когда поток становится сильнее.
Кыргызстан
Понедельник порадовал жителей Бишкека относительной свежестью. На улице плюс 31. В сравнении с прошлой неделей жара сбавила обороты. Перед выходными в город раскалился свыше 40 градусов, а температурные рекорды обновлялись четыре раза.
В качестве компенсации за аномальную жару лето подарило горожанам свежий
Беларусь
Жара в Беларуси спала. В Минске воздух прогреется до плюс 18. Дожди пройдут только на юге страны. Во многих районах Минской, Витебской и Могилевской областей сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Сухая погода усложняет работу фермерам. В Беларуси начался сезон спаржи. Ее выращивают всего несколько хозяйств. Растению нужны влага и солнце. Дождей, например, в Минской области уже давно не было. Поэтому на хороший урожай могут рассчитывать только те, у кого к полю подведен полив.
Армения
После дождливых выходных в Армению вернулось солнце. В Ереване днем плюс 32. Вечером синоптики обещают дожди. Лето в Армению пришло с опозданием, это сказалось на урожае.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О погоде в городах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».
|
Архив (Разное)