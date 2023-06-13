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Выпускные в Беларуси: как одиннадцатиклассники простились со школой?
13.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
По всей Беларуси прошли выпускные вечера. В этом году со школой попрощались 53 тысячи одиннадцатиклассников. На последнем вечере в школьных стенах побывала корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
Уроки закончены, экзамены сданы, оценки выставлены. Сегодня эти парни и девушки – настоящие звезды столицы. На крыльце родной гимназии танцуют, поют, прощаются со школьными годами.
«Прекрасный момент в жизни, пройденный этап еще один, не последний. Страшно в туфлях упасть, когда идти за аттестатом буду!» – поделилась выпускница гимназии № 56 Минска Анастасия Пономарева.
К важному вечеру выпускники готовились несколько месяцев. Дамы – в ярких платьях, джентльмены – в смокингах. На ковровой дорожке под свет фотовспышек блистают в элегантных нарядах.
Мамы и папы выпускников волнуются не меньше их. Кажется, еще недавно дети пошли в первый класс. Сегодня они начинают взрослую жизнь.
«Я не заметила, как пролетело это время. Я скажу мамам будущих первоклассников: «Поверьте, 11 лет – это так мало и так быстро!», – поделилась мама выпускника.
Все школьные проблемы позади. Но уже завтра юноши и девушки продолжат готовиться к поступлению в вузы.
«Ребенок хочет пойти по моим стопам – в международные перевозки грузов. Мы как родители только рады, будем помогать и советом, и делом. Это все наше, мы это все прошли», – сказал отец выпускника гимназии № 56 Минска Николай Шах.
«Хочет поступить в Академию президента, мечтает быть послом. Верно идет к своей цели. Это был его выбор, ему это нравится. Он занимается обществом, историей», – поделилась мама выпускника гимназии № 56 Минска Марина Трушко.
По решению местных исполкомов в день выпускного в Беларуси ограничили продажу алкоголя.
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Аттестаты о среднем общем образовании в республике получили почти 53 тысячи девушек и юношей.
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