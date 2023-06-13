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Выпускные в Беларуси: как одиннадцатиклассники простились со школой?

13.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Выпускные в Беларуси: как одиннадцатиклассники простились со школой?
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

По всей Беларуси прошли выпускные вечера. В этом году со школой попрощались 53 тысячи одиннадцатиклассников. На последнем вечере в школьных стенах побывала корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Уроки закончены, экзамены сданы, оценки выставлены. Сегодня эти парни и девушки – настоящие звезды столицы. На крыльце родной гимназии танцуют, поют, прощаются со школьными годами.

«Прекрасный момент в жизни, пройденный этап еще один, не последний. Страшно в туфлях упасть, когда идти за аттестатом буду!» – поделилась выпускница гимназии № 56 Минска Анастасия Пономарева.

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«Это все-таки последний вечер с одноклассниками – грустно. Но я понимаю, что с приходом новой взрослой жизни, студенческой, я обрету новые знакомства, и потом будет не так грустно», – отметил выпускник гимназии № 56 Минска Иван Шах.

К важному вечеру выпускники готовились несколько месяцев. Дамы – в ярких платьях, джентльмены – в смокингах. На ковровой дорожке под свет фотовспышек блистают в элегантных нарядах.

«Платье выбирали довольно долго. Здесь немножко и я участвовала в выборе, и дочка. Когда-то, когда я была невестой, я хотела платье UNONA свадебное. Тогда мы не могли себе его позволить, сейчас сбылась моя мечта», – поделилась мама выпускницы гимназии № 56 Минска Юлия Пономарева.

Мамы и папы выпускников волнуются не меньше их. Кажется, еще недавно дети пошли в первый класс. Сегодня они начинают взрослую жизнь.

«Я не заметила, как пролетело это время. Я скажу мамам будущих первоклассников: «Поверьте, 11 лет – это так мало и так быстро!», – поделилась мама выпускника.

Все школьные проблемы позади. Но уже завтра юноши и девушки продолжат готовиться к поступлению в вузы.

«Ребенок хочет пойти по моим стопам – в международные перевозки грузов. Мы как родители только рады, будем помогать и советом, и делом. Это все наше, мы это все прошли», – сказал отец выпускника гимназии № 56 Минска Николай Шах.

«Хочет поступить в Академию президента, мечтает быть послом. Верно идет к своей цели. Это был его выбор, ему это нравится. Он занимается обществом, историей», – поделилась мама выпускника гимназии № 56 Минска Марина Трушко.

Прощание со школьными годами прошло по всей стране. В этом году выпустились почти 53 тысячи одиннадцатиклассников.

По решению местных исполкомов в день выпускного в Беларуси ограничили продажу алкоголя.



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Теги: знакомства, Минск
 
 
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Аттестаты о среднем общем образовании в республике получили почти 53 тысячи девушек и юношей.
 
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