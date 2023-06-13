Выпускные в Беларуси: как одиннадцатиклассники простились со школой?

К важному вечеру выпускники готовились несколько месяцев. Дамы – в ярких платьях, джентльмены – в смокингах. На ковровой дорожке под свет фотовспышек блистают в элегантных нарядах.

«Платье выбирали довольно долго. Здесь немножко и я участвовала в выборе, и дочка. Когда-то, когда я была невестой, я хотела платье UNONA свадебное. Тогда мы не могли себе его позволить, сейчас сбылась моя мечта», – поделилась мама выпускницы гимназии № 56 Минска Юлия Пономарева.

Мамы и папы выпускников волнуются не меньше их. Кажется, еще недавно дети пошли в первый класс. Сегодня они начинают взрослую жизнь.

«Я не заметила, как пролетело это время. Я скажу мамам будущих первоклассников: «Поверьте, 11 лет – это так мало и так быстро!», – поделилась мама выпускника.

Все школьные проблемы позади. Но уже завтра юноши и девушки продолжат готовиться к поступлению в вузы.

«Ребенок хочет пойти по моим стопам – в международные перевозки грузов. Мы как родители только рады, будем помогать и советом, и делом. Это все наше, мы это все прошли», – сказал отец выпускника гимназии № 56 Минска Николай Шах.

«Хочет поступить в Академию президента, мечтает быть послом. Верно идет к своей цели. Это был его выбор, ему это нравится. Он занимается обществом, историей», – поделилась мама выпускника гимназии № 56 Минска Марина Трушко.

Прощание со школьными годами прошло по всей стране . В этом году выпустились почти 53 тысячи одиннадцатиклассников.

По решению местных исполкомов в день выпускного в Беларуси ограничили продажу алкоголя.