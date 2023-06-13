Лукашенко выразил соболезнования Токаеву в связи с гибелью людей из-за лесных пожаров

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с крупными пожарами на востоке республики, повлекших гибель людей. Стихия унесла жизни 14 человек, передает ТАСС .

«В Беларуси с глубокой скорбью восприняли трагическое известие о крупных пожарах, возникших в восточных регионах Казахстана и повлекших гибель работников лесничества, принявших участие в их тушении», – говорится в сообщении.