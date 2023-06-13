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Лукашенко выразил соболезнования Токаеву в связи с гибелью людей из-за лесных пожаров

13.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с крупными пожарами на востоке республики, повлекших гибель людей. Стихия унесла жизни 14 человек, передает ТАСС.

«В Беларуси с глубокой скорбью восприняли трагическое известие о крупных пожарах, возникших в восточных регионах Казахстана и повлекших гибель работников лесничества, принявших участие в их тушении», – говорится в сообщении.

Белорусский лидер отметил, что его страна разделяет с Казахстаном горечь невосполнимых потерь и выражает искренние слова соболезнования и поддержки родным и близким погибших.

Ранее президент России Владимир Путин выразил поддержку казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву в связи с масштабными лесными пожарами в республике.

В Абайской области Казахстана пожар в заповеднике «Семей орманы» бушует с 8 июня, к 9 июня его площадь достигла 60 тыс. гектаров. Стихия унесла жизни 14 человек. Распространению огня способствует жаркая погода и порывистый ветер.



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Пожар в заповеднике «Семей орманы» бушует с 8 июня, к 9 июня его площадь достигла 60 тыс. гектаров.
 
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