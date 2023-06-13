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Лукашенко выразил соболезнования Токаеву в связи с гибелью людей из-за лесных пожаров
13.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с крупными пожарами на востоке республики, повлекших гибель людей. Стихия унесла жизни 14 человек, передает
«В Беларуси с глубокой скорбью восприняли трагическое известие о крупных пожарах, возникших в восточных регионах Казахстана и повлекших гибель работников лесничества, принявших участие в их тушении», – говорится в сообщении.
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Пожар в заповеднике «Семей орманы» бушует с 8 июня, к 9 июня его площадь достигла 60 тыс. гектаров.
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