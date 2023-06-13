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Достопримечательности Беларуси можно посетить бесплатно

13.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Достопримечательности Беларуси можно посетить бесплатно
 МТРК «Мир»

Музеи, замки, санатории, храмы и рестораны страны объявили дни открытых дверей. Они участвуют в акции «Путешествуй. Чувствуй. Вдохновляйся». Все для того, чтобы способствовать развитию внутреннего туризма. Посещать часть достопримечательностей можно совершенно бесплатно. В путешествие по стране отправилась и корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Эта мельница не очень простая. Основной механизм не вверху, а внизу.

Деревянный старожил – так называют эту мельницу местные жители. Ей около сотни лет. Туристы смогли не только сделать фото на фоне ветряных гигантов, но и зайти внутрь.

«У нас музей необычный, он под открытым небом находится. Можно посмотреть памятники народной деревянной архитектуры. Все они свезены из разных деревень Беларуси. Они когда-то действовали. Все, что здесь можно посмотреть, служило раньше людям. Это 18, 19 и 20 век», – сообщил научный сотрудник музея Яна Потапенко.

Дома, церкви и каплицы – уникальные постройки искали в экспедициях по всей стране. Восстанавливали или реставрировали уже на месте. Теперь в музее под Минском можно увидеть живую историю, предметы быта и архитектуру.

«Мы врачи, но нам просто интересна история нашей страны. Мы живем относительно недалеко, в Минске. Но совсем рядом есть такие интересные места», – отметила посетитель музея Анастасия Рабко.

«Очень интересно увидеть нашу страну, что было раньше, как люди жили – это красиво. В нашей суете мы немножко забываем об этом», – сказал посетитель музея Павел Ходосов.

Похожа на большую деревянную кофемолку. Экспонат уникальный. Это первая стиральная машина. Раритеты собрали в заводском музее. С него и начинается экскурсия.

«Чаще всего говорят вау, когда смотрят на некоторые модели, которые они никогда в жизни не видели. Например, первый холодильник, который выглядит совсем не так, как современный. Некоторые шутят, что «Атлант» сделал встраиваемые холодильники до того, как это сделал любой другой производитель в мире», – заявил специалист по работе с персоналом завода Алексей Дикович.

Посетителей знакомят с производством и в других регионах. Так в Могилеве можно увидеть создание самого быстрого лифта или выпуск молочных продуктов в экологичной упаковке.

Республиканская акция продлится до 11 июня.



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Теги: Минск, Могилев
 
 
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Музеи, замки, санатории, храмы и рестораны страны объявили дни открытых дверей для того, чтобы способствовать развитию внутреннего туризма.
 
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