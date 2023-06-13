Достопримечательности Беларуси можно посетить бесплатно

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МТРК «Мир»

Музеи, замки, санатории, храмы и рестораны страны объявили дни открытых дверей. Они участвуют в акции «Путешествуй. Чувствуй. Вдохновляйся». Все для того, чтобы способствовать развитию внутреннего туризма . Посещать часть достопримечательностей можно совершенно бесплатно. В путешествие по стране отправилась и корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.



Эта мельница не очень простая. Основной механизм не вверху, а внизу.

Деревянный старожил – так называют эту мельницу местные жители. Ей около сотни лет. Туристы смогли не только сделать фото на фоне ветряных гигантов, но и зайти внутрь.

«У нас музей необычный, он под открытым небом находится. Можно посмотреть памятники народной деревянной архитектуры. Все они свезены из разных деревень Беларуси. Они когда-то действовали. Все, что здесь можно посмотреть, служило раньше людям. Это 18, 19 и 20 век», – сообщил научный сотрудник музея Яна Потапенко.

Дома, церкви и каплицы – уникальные постройки искали в экспедициях по всей стране. Восстанавливали или реставрировали уже на месте. Теперь в музее под Минском можно увидеть живую историю, предметы быта и архитектуру.