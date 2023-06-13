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Достопримечательности Беларуси можно посетить бесплатно
13.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
Музеи, замки, санатории, храмы и рестораны страны объявили дни открытых дверей. Они участвуют в акции «Путешествуй. Чувствуй. Вдохновляйся». Все для того, чтобы способствовать развитию
Деревянный старожил – так называют эту мельницу местные жители. Ей около сотни лет. Туристы смогли не только сделать фото на фоне ветряных гигантов, но и зайти внутрь.
Дома, церкви и каплицы – уникальные постройки искали в экспедициях по всей стране. Восстанавливали или реставрировали уже на месте. Теперь в музее под Минском можно увидеть живую историю, предметы быта и архитектуру.
«Очень интересно увидеть нашу страну, что было раньше, как люди жили – это красиво. В нашей суете мы немножко забываем об этом», – сказал посетитель музея Павел Ходосов.
Похожа на большую деревянную кофемолку. Экспонат уникальный. Это первая стиральная машина. Раритеты собрали в заводском музее. С него и начинается экскурсия.
Посетителей знакомят с производством и в других регионах. Так в Могилеве можно увидеть создание самого быстрого лифта или выпуск молочных продуктов в экологичной упаковке.
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Музеи, замки, санатории, храмы и рестораны страны объявили дни открытых дверей для того, чтобы способствовать развитию внутреннего туризма.
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