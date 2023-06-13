Исследование: применение ESG-стандартов банками Беларуси

Аналитиками рейтингового агентства BIK Ratings в партнерстве с пулом банков – Сбер Банк, Белинвестбанк, Банк БелВЭБ – было проведено исследование применения ESG-практик в банковском секторе Беларуси.
С целью реализации проекта были проведены опросы, в которых приняли участие представители 13 банков, совокупные активы которых составляют 94% активов банков второго уровня Республики Беларусь (с учетом Банка развития).
Результаты исследования позволили сделать следующие выводы:
Большинство банков Республики Беларусь внедрили ESG-принципы в свою деятельность или планируют внедрить.
Наиболее актуальны для банков социальные и управленческие факторы концепции. При этом стоит отметить, что банки страны уделяют существенное внимание вопросам корпоративной социальной ответственности.
Среди банков преобладает имиджевая составляющая ESG-повестки.
Среди относительно небольших по размеру банков не сформировано четкого понимания преимуществ внедрения данной концепции в деятельность, а также неясно, за счет каких источников финансировать издержки, связанные с ESG.
Крупные иностранные банки наиболее глубоко погружены в ESG-повестку, выходя далеко за рамки имиджевой составляющей.
В рамках экологического фактора наиболее актуальным и значимым вопросом для банков является вопрос организации «зеленых» офисов.
Преобладающее большинство банков не рассчитывают углеродный след, но планируют это делать в будущем.
В рамках социального фактора для банков наиболее существенны вопросы охраны и безопасности труда, а также прав людей. При этом наименьшее значение имеют вопросы разнообразия и инклюзии.
В преобладающем числе банков высшие органы управления рассматривают вопросы в сфере устойчивого развития.
Крупнейшие банки страны формируют и публикуют нефинансовую отчетность. При этом с определенной оговоркой можно говорить о том, что широко распространено применение стандартов GRI. Большинство банков выражают мнение о том, что требуется выработка единых национальных стандартов составления нефинансовой отчетности.
Основными рисками, которые видят банки от неприменения принципов устойчивого развития в деятельности, выступают: имиджевые и репутационные риски; риски, связанные с требованиями со стороны бизнес-партнеров и заказчиков; снижение конкурентоспособности.
Развитие ESG-повестки внутри банка на протяжении ближайшего года планируют 77% респондентов.
Основными факторами, сдерживающими развитие концепции внутри банков, выступают внешние факторы: отсутствие официальной позиции регулятора; отсутствие методических указаний, рекомендаций и другой нормативной базы. При этом значительная часть банков отмечает, что технологически и кадрово готова к полноценному внедрению и внедряет ESG, в том числе в продуктовую линейку.
Наименее развитым ESG-аспектом в белорусских банках является «зеленое» и «социальное» финансирование. Однако здесь стоит отметить, что в настоящее время не представляется возможным оценить количественно объем данных инвестиций вследствие того, что банки не ведут соответствующую статистику.