Исследование: применение ESG-стандартов банками Беларуси

Источник материала: ProBusiness





Аналитиками рейтингового агентства BIK Ratings в партнерстве с пулом банков – Сбер Банк, Белинвестбанк, Банк БелВЭБ – было проведено исследование применения ESG-практик в банковском секторе Беларуси.

С целью реализации проекта были проведены опросы, в которых приняли участие представители 13 банков, совокупные активы которых составляют 94% активов банков второго уровня Республики Беларусь (с учетом Банка развития).





Результаты исследования позволили сделать следующие выводы: