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В торговле снова изменения: Александр Лукашенко подписал указ, который меняет порядок формирования экспортных цен на некоторые товары
13.06.2023 18:13 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Александр Лукашенко 13 июня 2023 года
Для бизнеса есть одно важное изменение: приостановлено действие подпункта 1.3.1 пункта 1 Декрета № 6 от 7 мая 2012 года, которым предоставлялось право коммерческим организациям, расположенным в сельской местности, реализовывать на экспорт сухое обезжиренное молоко и масло без биржевых торгов на Белорусской универсальной товарной бирже.
БУДЕТ ДОПОЛНЕНО.
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В торговле снова изменения: Александр Лукашенко подписал указ, который меняет порядок формирования экспортных цен на некоторые товары
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