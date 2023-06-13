В торговле снова изменения: Александр Лукашенко подписал указ, который меняет порядок формирования экспортных цен на некоторые товары

Источник материала: ProBusiness



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Александр Лукашенко 13 июня 2023 года подписал указ № 171 «О принятии мер в области ценообразования», которым корректируются отдельные указы президента. «Документ направлен на обеспечение единых подходов в области ценообразования и установление наиболее прозрачного механизма формирования экспортных цен на отдельные товары», — говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Для бизнеса есть одно важное изменение: приостановлено действие подпункта 1.3.1 пункта 1 Декрета № 6 от 7 мая 2012 года, которым предоставлялось право коммерческим организациям, расположенным в сельской местности, реализовывать на экспорт сухое обезжиренное молоко и масло без биржевых торгов на Белорусской универсальной товарной бирже.

БУДЕТ ДОПОЛНЕНО.