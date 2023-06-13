ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В торговле снова изменения: Александр Лукашенко подписал указ, который меняет порядок формирования экспортных цен на некоторые товары

13.06.2023 18:13 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness

В торговле снова изменения: Александр Лукашенко подписал указ, который меняет порядок формирования экспортных цен на некоторые товары
Фото использовано в качестве иллюстрации.

Александр Лукашенко 13 июня 2023 года подписал указ № 171 «О принятии мер в области ценообразования», которым корректируются отдельные указы президента. «Документ направлен на обеспечение единых подходов в области ценообразования и установление наиболее прозрачного механизма формирования экспортных цен на отдельные товары», — говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Для бизнеса есть одно важное изменение: приостановлено действие подпункта 1.3.1 пункта 1 Декрета № 6 от 7 мая 2012 года, которым предоставлялось право коммерческим организациям, расположенным в сельской местности, реализовывать на экспорт сухое обезжиренное молоко и масло без биржевых торгов на Белорусской универсальной товарной бирже.

БУДЕТ ДОПОЛНЕНО.

Смотрите также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко 13 июня 2023 года подписал указ № 171 «О принятии мер в области ценообразования», которым корректируются отдельные указы президента. «Документ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Исследование: применение ESG-стандартов банками Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.06.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика