Погода в СНГ: кратковременные дожди в Кыргызстане, умеренное тепло в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МТРК «Мир»

Переменная облачность и плюс 23 будет во вторник в Москве. Настоящее лето в регионе синоптики обещают уже со среды, когда воздух прогреется до 28 градусов. О погоде в странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Кыргызстан

В Бишкеке плюс 33. Синоптики прогнозируют кратковременный дождь. Осадки обещают и на юге страны. Дожди и грозы в Баткенской области уже спровоцировали сход селей. Там на нескольких участках автодороги сошли грязевые массы. Вскоре трассу расчистили, проезд открыт.

Таджикистан

Синоптики Таджикистана обещают несущественные осадки. Этого особенно ждали жители столицы – они устали от пыльной бури, а дождь освежит город. Спасатели все равно рекомендуют воздержаться от длительных прогулок по проспектам и улицам, особенно в близи оживленных дорог. В Душанбе во вторник плюс 40. В течение двух дней в бассейнах рек Пяндж, Вахш и Зеравшан ожидается повышение уровня воды.

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