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Погода в СНГ: кратковременные дожди в Кыргызстане, умеренное тепло в Беларуси
13.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
Переменная облачность и плюс 23 будет во вторник в Москве. Настоящее лето в регионе синоптики обещают уже со среды, когда воздух прогреется до 28 градусов. О погоде в странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».
Кыргызстан
В Бишкеке плюс 33. Синоптики прогнозируют кратковременный дождь. Осадки обещают и на юге страны. Дожди и грозы в Баткенской области уже спровоцировали сход селей. Там на нескольких участках автодороги сошли грязевые массы. Вскоре трассу расчистили, проезд открыт.
Таджикистан
Синоптики Таджикистана обещают несущественные осадки. Этого особенно ждали жители столицы – они устали от пыльной бури, а дождь освежит город. Спасатели все равно рекомендуют воздержаться от длительных прогулок по проспектам и улицам, особенно в близи оживленных дорог. В Душанбе во вторник плюс 40. В течение двух дней в бассейнах рек Пяндж, Вахш и Зеравшан ожидается повышение уровня воды.
Беларусь
В Минске плюс 19 и облачно. На несколько градусов теплее в южных областях. Там возможны кратковременные дожди. Многие белорусы уже
Армения
В Армении во вторник существенных погодных изменений не будет: плюс 30, возможны кратковременные ливни и грозы. Все это не отражается на желании больше времени проводить на свежем воздухе или посетить столичный зоопарк. Тем более, что недавно там родилась краснокнижная амурская тигрица. Малышка здорова и находится под постоянным наблюдением ветеринаров. Когда она окрепнет и подрастет, ее поселят в один из вольеров.
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О погоде в городах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».
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