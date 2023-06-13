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Погода в СНГ: кратковременные дожди в Кыргызстане, умеренное тепло в Беларуси

13.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: кратковременные дожди в Кыргызстане, умеренное тепло в Беларуси
 МТРК «Мир»

Переменная облачность и плюс 23 будет во вторник в Москве. Настоящее лето в регионе синоптики обещают уже со среды, когда воздух прогреется до 28 градусов. О погоде в странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Кыргызстан

В Бишкеке плюс 33. Синоптики прогнозируют кратковременный дождь. Осадки обещают и на юге страны. Дожди и грозы в Баткенской области уже спровоцировали сход селей. Там на нескольких участках автодороги сошли грязевые массы. Вскоре трассу расчистили, проезд открыт.

Таджикистан

Синоптики Таджикистана обещают несущественные осадки. Этого особенно ждали жители столицы – они устали от пыльной бури, а дождь освежит город. Спасатели все равно рекомендуют воздержаться от длительных прогулок по проспектам и улицам, особенно в близи оживленных дорог. В Душанбе во вторник плюс 40. В течение двух дней в бассейнах рек Пяндж, Вахш и Зеравшан ожидается повышение уровня воды.

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Беларусь

В Минске плюс 19 и облачно. На несколько градусов теплее в южных областях. Там возможны кратковременные дожди. Многие белорусы уже открыли купальный сезон. В Гомеле для патрулирования пляжей будут использовать дроны. Квадрокоптеры оснастят динамиками. Оператор сможет обратиться к отдыхающим и предупредить их о нарушении и ответственности за него.

Армения

В Армении во вторник существенных погодных изменений не будет: плюс 30, возможны кратковременные ливни и грозы. Все это не отражается на желании больше времени проводить на свежем воздухе или посетить столичный зоопарк. Тем более, что недавно там родилась краснокнижная амурская тигрица. Малышка здорова и находится под постоянным наблюдением ветеринаров. Когда она окрепнет и подрастет, ее поселят в один из вольеров.



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Теги: Гомель, Минск
 
 
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