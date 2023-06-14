Погода в СНГ: ливни в Кыргызстане спровоцировали разлив рек, на юге Казахстана установился зной

Казахстан

Жару в Казахстане сопровождают грозы и туманы. На востоке страны 23 градуса и дождь. На юге – в Алматы и Шымкенте – переменная облачность и плюс 38. В такую погоду люди ищут прохлады у водоемов. Многие купаются в непредназначенных для этого местах . Некоторые отдыхающие разводят огонь. Чтобы предупредить об опасности, спасатели Восточно-Казахстанской области проводят рейды. Ко многим местам пикников не подъехать на транспорте, приходится задействовать конный патруль. За нарушения к административной ответственности уже привлекли 35 человек.

Беларусь

На востоке Беларуси в среду воздух прогреется до плюс 25. В столице на несколько градусов прохладнее. Кратковременные дожди пройдут только на юго-западе страны. Во многих районах Минской, Витебской и Могилевской областей объявлена чрезвычайная пожарная опасность.

Пока аграрии борются с летним зноем за урожай, рыбаки наслаждаются теплой погодой. Практически во всех областях Беларуси закончился запрет на лов рыбы из-за нереста. За это время сотрудники Госинспекции охраны животного и растительного мира зафиксировали почти 400 нарушений, изъяли сети длиной 84 километра, а также более полутора тонн незаконно добытой рыбы.