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Постпреды СНГ проверили спортобъекты ко II Играм Содружества

14.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Постпреды СНГ проверили спортобъекты ко II Играм Содружества
 Фото: Исполнительный комитет СНГ

Пляжный волейбол, стрельба, баскетбол, легкая атлетика и пятиборье – в течение двух недель в Беларуси проходили тестовые старты. Они стали проверкой перед Вторыми Играми Содружества, которые состоятся в стране в августе. Готовность площадок оценила комиссия, в которую вошли постпреды СНГ. Корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко расскажет подробнее.

Больше двадцати двух тысяч пар глаз. Столько потенциальных болельщиков ждет стадион «Динамо». Впервые для молодежи на главной спортивной арене Беларуси пройдут соревнования по легкой атлетике. Здесь выступят спортсмены до 14 лет.

«На стадионе «Динамо» установлена самая последняя разработка из тех, что есть, в плане беговых дорожек. Это то же самое покрытие, что было на последних Олимпийских играх», – сказал генеральный директор стадиона «Динамо» Александр Бут-Гусаим.

На Вторых Играх стран СНГ задействуют весь стадион. Готовность объекта уже составляет 80%. Его оснащение и оценили постоянные представители стран Содружества.

«Мы посмотрели скалодром. Абсолютно новая и абсолютно современная трасса скалодромная, которая полностью соответствует всем мировым последним достижениям, и это очень радует. Радует то, что белорусский спорт не стоит на месте, развивается и осваивает уже новые дисциплины», – заявил чрезвычайный и полномочный посол Кыргызской Республики в Беларуси Эрмек Ибраимов.

Увидеть удалось и главную аппаратную соревнований. Так как игры будут проходить в 11 городах страны, организаторы многие процессы будут контролировать дистанционно.

Это координационный центр. Здесь в режиме реального времени на экраны будет стекаться информация о проведении соревнований. У каждого города свои кураторы. Организационные и внештатные вопросы решат незамедлительно.

Подготовку спортсменов совместили с пробными соревнованиями – так проводят тест-драйв площадок. Комиссии выясняют недочеты в организации, логистике, оформлении, питании и размещении. Сегодня инспектировали главный старт сезона по пятиборью.

«Тестируем мы сегодня все, начиная от программы проведения соревнования, площадок и заканчивая волонтерами, медиками, различными службами, которые вовлечены в организацию и подготовку», – сказал председатель Федерации современного пятиборья Беларуси Михаил Прокопенко.

До соревнований осталось меньше двух месяцев. Организаторам остались последние штрихи: докупить оборудование, пошить экипировку и запустить информационную кампанию.

«Мы ожидаем всего 6600 человек: это и спортсмены, и участники делегаций, и представители команд. Мы ожидаем, что гостей будет очень много. Если брать статистику за прошлый год, туристические компании посчитали, что только россиян к нам в Республику Беларусь приехало один миллион и сто тысяч», – сообщил первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси Александр Дорохович.

На Вторые Игры Содружества уже заявились 18 стран. Для участников на время соревнований Беларусь ввела безвизовый режим.

Игры пройдут в Беларуси с 4 по 14 августа. Это будут соревнования по 20 видам спорта в 11 городах страны.



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Игры пройдут в Беларуси с 4 по 14 августа. Это будут соревнования по 20 видам спорта в 11 городах страны.
 
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