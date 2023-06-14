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Постпреды СНГ проверили спортобъекты ко II Играм Содружества
14.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Пляжный волейбол, стрельба, баскетбол, легкая атлетика и пятиборье – в течение двух недель в Беларуси проходили тестовые старты. Они стали проверкой перед Вторыми Играми Содружества, которые состоятся в стране в августе.
Больше двадцати двух тысяч пар глаз. Столько потенциальных болельщиков ждет стадион «Динамо». Впервые для молодежи на главной спортивной арене Беларуси пройдут соревнования по легкой атлетике. Здесь выступят спортсмены до 14 лет.
На Вторых Играх стран СНГ задействуют весь стадион. Готовность объекта уже составляет 80%. Его оснащение и оценили постоянные представители стран Содружества.
Увидеть удалось и главную аппаратную соревнований. Так как игры будут проходить в 11 городах страны, организаторы многие процессы будут контролировать дистанционно.
Это координационный центр. Здесь в режиме реального времени на экраны будет стекаться информация о проведении соревнований. У каждого города свои кураторы. Организационные и внештатные вопросы решат незамедлительно.
Подготовку спортсменов совместили с пробными соревнованиями – так проводят тест-драйв площадок. Комиссии выясняют недочеты в организации, логистике, оформлении, питании и размещении. Сегодня инспектировали главный старт сезона по пятиборью.
«Тестируем мы сегодня все, начиная от программы проведения соревнования, площадок и заканчивая волонтерами, медиками, различными службами, которые вовлечены в организацию и подготовку», – сказал председатель Федерации современного пятиборья Беларуси Михаил Прокопенко.
До соревнований осталось меньше двух месяцев. Организаторам остались последние штрихи: докупить оборудование, пошить экипировку и запустить информационную кампанию.
На Вторые Игры Содружества уже заявились 18 стран. Для участников на время соревнований Беларусь ввела безвизовый режим.
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Игры пройдут в Беларуси с 4 по 14 августа. Это будут соревнования по 20 видам спорта в 11 городах страны.
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