Постпреды СНГ проверили спортобъекты ко II Играм Содружества

На Вторых Играх стран СНГ задействуют весь стадион. Готовность объекта уже составляет 80%. Его оснащение и оценили постоянные представители стран Содружества.

«Мы посмотрели скалодром. Абсолютно новая и абсолютно современная трасса скалодромная, которая полностью соответствует всем мировым последним достижениям, и это очень радует. Радует то, что белорусский спорт не стоит на месте, развивается и осваивает уже новые дисциплины», – заявил чрезвычайный и полномочный посол Кыргызской Республики в Беларуси Эрмек Ибраимов.

Увидеть удалось и главную аппаратную соревнований. Так как игры будут проходить в 11 городах страны, организаторы многие процессы будут контролировать дистанционно.

Это координационный центр. Здесь в режиме реального времени на экраны будет стекаться информация о проведении соревнований. У каждого города свои кураторы. Организационные и внештатные вопросы решат незамедлительно.

Подготовку спортсменов совместили с пробными соревнованиями – так проводят тест-драйв площадок. Комиссии выясняют недочеты в организации, логистике, оформлении, питании и размещении. Сегодня инспектировали главный старт сезона по пятиборью.

«Тестируем мы сегодня все, начиная от программы проведения соревнования, площадок и заканчивая волонтерами, медиками, различными службами, которые вовлечены в организацию и подготовку», – сказал председатель Федерации современного пятиборья Беларуси Михаил Прокопенко.

До соревнований осталось меньше двух месяцев. Организаторам остались последние штрихи: докупить оборудование, пошить экипировку и запустить информационную кампанию.

«Мы ожидаем всего 6600 человек: это и спортсмены, и участники делегаций, и представители команд. Мы ожидаем, что гостей будет очень много. Если брать статистику за прошлый год, туристические компании посчитали, что только россиян к нам в Республику Беларусь приехало один миллион и сто тысяч», – сообщил первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси Александр Дорохович.

На Вторые Игры Содружества уже заявились 18 стран. Для участников на время соревнований Беларусь ввела безвизовый режим.



Игры пройдут в Беларуси с 4 по 14 августа. Это будут соревнования по 20 видам спорта в 11 городах страны.