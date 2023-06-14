|
Всемирный день донора отметили в Беларуси
14.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси отметили Всемирный день донора. Граждане страны сдают кровь. Донации безвозмездные. В акции участвуют представители общественных организаций, министерств, спортсмены, студенты и обычные граждане. Как стать благотворителем, узнала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.
«Донация крови, если человек здоров и готовится правильно к донации, улучшает здоровье. Поэтому это, безусловно, функция добровольная. Функция, которая направлена на помощь тем, кто нуждается в крови и препаратах крови», – сказал министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
К мероприятию присоединились работники министерств, спортсмены, спасатели, врачи, студенты, общественные организации. Например, Белорусский союз женщин. Ее председатель традиционно участвует в такой акции.
Организовать масштабную акцию помогла белорусская общественная организация. Чтобы привлечь внимание, волонтеры открыли выставку советских агитационных плакатов. История богатая. Первое переливание крови в Беларуси сделали ровно 100 лет назад.
Безвозмездно кровь сегодня сдают во всех областных городах страны. На месте проводят медосмотр и берут экспресс-анализы. Ждут всех. Особенно обладателей менее распространенной группы – IV отрицательной. Потребность в плазме и компонентах крови в Беларуси есть всегда.
Статус «Почетного донора» белорус получает после 20 безвозмездных донаций. Таким благотворителям предоставляют льготы отпуск в любое удобное время, повышение пенсии и скидка на платные медуслуги. Каждый год в Беларуси проводят более 350 тысяч донаций крови.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В акции приняли участие представители общественных организаций, министерств, спортсмены, студенты и обычные граждане.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)