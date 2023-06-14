Всемирный день донора отметили в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси отметили Всемирный день донора. Граждане страны сдают кровь. Донации безвозмездные. В акции участвуют представители общественных организаций, министерств, спортсмены, студенты и обычные граждане. Как стать благотворителем, узнала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Шанс на спасение

Как стать донором антиковидной плазмы? Передвижная станция по сбору крови развернулась прямо в центре Минска, у крыльца Министерства здравоохранения. Мобильный комплекс трансфузиологи используют с этого года. Это разработка белорусских инженеров. На такой машине сдать кровь можно в любой точке страны. Одним из первых доноров стал министр здравоохранения.

«Донация крови, если человек здоров и готовится правильно к донации, улучшает здоровье. Поэтому это, безусловно, функция добровольная. Функция, которая направлена на помощь тем, кто нуждается в крови и препаратах крови», – сказал министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич.

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К мероприятию присоединились работники министерств, спортсмены, спасатели, врачи, студенты, общественные организации. Например, Белорусский союз женщин. Ее председатель традиционно участвует в такой акции.

«У меня уже вторая такая акция, в которой я участвую. Я считаю, каждый человек хотя бы раз в жизни должен это сделать, потому что всегда есть те, кому это нужно. Всегда есть те, чью жизнь это может спасти», – добавила председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская.

Организовать масштабную акцию помогла белорусская общественная организация. Чтобы привлечь внимание, волонтеры открыли выставку советских агитационных плакатов. История богатая. Первое переливание крови в Беларуси сделали ровно 100 лет назад.

«На каждом предприятии доноры всегда «подсвечивались». Были стенгазеты, где пропечатывали фотографии почетных доноров, краткое описание, то есть это было престижно и почетно», – добавил генеральный секретарь общественной благотворительной организации Дмитрий Шевцов.

Безвозмездно кровь сегодня сдают во всех областных городах страны. На месте проводят медосмотр и берут экспресс-анализы. Ждут всех. Особенно обладателей менее распространенной группы – IV отрицательной. Потребность в плазме и компонентах крови в Беларуси есть всегда.

«У нас растет число высокотехнологичных вмешательств, начиная от трансплантации печени. И заканчивая родоразрешением. То есть достаточно сложные оперативные вмешательства, которые требуют крови и ее компонентов», – сказал директор Республиканского научно-практического центра трансфузиологии и медицинских биотехнологий Федор Карпенко.

Статус «Почетного донора» белорус получает после 20 безвозмездных донаций. Таким благотворителям предоставляют льготы отпуск в любое удобное время, повышение пенсии и скидка на платные медуслуги. Каждый год в Беларуси проводят более 350 тысяч донаций крови.