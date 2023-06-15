Порядка 500 медучреждений модернизируют до конца года в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Больницы и поликлиники модернизируют и в Беларуси. Планируют это сделать до конца года. Сейчас на ремонте около 500 медучреждений. О развитии социальной сферы перед парламентом отчитался заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, передает телеканал «МИР 24».

«Приостановлено сокращение ФАПов, пересмотрен табель оснащения данных пунктов и машин скорой медпомощи как по лекарственным препаратам, так и по медицинским изделиям. После проведения процедуры медицинской аккредитации выданы заключения об устранении недостатков 13 центральным районным больницам. В текущем месяце будет завершена медицинская аккредитация по соответствующим профилям 129 учреждений здравоохранения», – заявил заместитель премьер-министра Республики Беларусь Игорь Петришенко.

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