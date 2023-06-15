В Бишкеке проходят дни культуры Республики Беларусь

«Мы сохранили, возродили, а теперь нужно развивать. У нас в каждой области, в каждом районе есть дом ремесел, где занимаются с детьми. У нас есть очень много кружков по ткачеству, соломоплетению. Куда приходят дети и взрослые», – отметила народный мастер Республики Беларусь по ткачеству Марина Гущо.

Мастера традиционного искусства знакомятся и обмениваются опытом. В технике вышивания находят много общих элементов.

«В Турции на выставке мы вместе с мастерами из Беларуси показывали свои работы. Когда находишься рядом 10-15 дней, начинаешь общаться, находишь схожесть в технике вышивания. Вот, к примеру, пояс с вышитыми орнаментами, мы тоже делаем похожие для украшения юрты», – сказала мастер традиционных знаний, этно-дизайнер Асель Калканова.

Еще один вид народного творчества – маляванки, черные тканевые ковры из льна. Раньше рисунки наносили масляными и клеевыми красками, сейчас – акриловыми. Светлана Скавырко уже знает, что изобразит на своей будущей работе, когда вернется домой.

«Мы вчера были в Ала-Арче. Это национальный ваш парк. Видела очень много белок, лошадей. Мне прямо уже сейчас все это хочется на ковер нарисовать, потому что я художник и мне надо впечатления. И очень здоровские впечатления от гор. Может быть, горы нарисую», – поделилась народный мастер республики Беларусь по рисованным коврам Светлана Скавырко.

Гости из Беларуси встретились с руководителями учебных заведений культуры и искусства Бишкека. Договорились разработать дорожную карту с мероприятиями на следующий год.

«И студенты могут учиться и у нас также как и ваши могут учиться у вас. То есть планируется подписание соглашения между институтами искусств, нашими и консерваториями. Также планируется подписание меморандума о взаимодействии наших киностудий», – заявил заместитель министра культуры Республики Беларусь Сергей Саракач.

В министерстве культуры Кыргызстана отметили, что это новый этап культурного диалога между двумя странами, который в ближайшее время перерастет в обменные гастроли и большие туры.