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В Бишкеке проходят дни культуры Республики Беларусь

15.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Бишкеке проходят дни культуры Республики Беларусь
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кыргызстанцы знакомятся с белорусским искусством. Впервые в Бишкеке проходят дни культуры Республики Беларусь. Побывал на гала-концерте и познакомился с экспонатами нематериального культурного наследия Беларуси корреспондент телеканала «МИР 24» Азамат Касымбеков.

«Крыжачок», «Лявониха» – на сцене танцоры дарят зрителям белорусские народные танцы. Тем временем в зале аншлаг. Люди готовы сидеть на ступеньках, чтобы увидеть мастерство звезд белорусской эстрады.

«Вот я там училась и на всю жизнь у меня сохранилась любовь к Беларуси, к песням. И я говорю так: Родина моя – Кыргызстан, молодость моя – Белоруссия», – сказала Представитель общественного объединения белорусов «Свитанак» при Ассамблее народа Кыргызстана Татьяна Подобная.

Мастерица Марина Гущо рассказывает гостям о возрожденном народном промысле по созданию ажурных рушников – это полотенца, сделанные из льна, для украшения стен в домах. Технология плетения вызывает живой интерес у современной молодежи.

«Мы сохранили, возродили, а теперь нужно развивать. У нас в каждой области, в каждом районе есть дом ремесел, где занимаются с детьми. У нас есть очень много кружков по ткачеству, соломоплетению. Куда приходят дети и взрослые», – отметила народный мастер Республики Беларусь по ткачеству Марина Гущо.

Мастера традиционного искусства знакомятся и обмениваются опытом. В технике вышивания находят много общих элементов.

«В Турции на выставке мы вместе с мастерами из Беларуси показывали свои работы. Когда находишься рядом 10-15 дней, начинаешь общаться, находишь схожесть в технике вышивания. Вот, к примеру, пояс с вышитыми орнаментами, мы тоже делаем похожие для украшения юрты», – сказала мастер традиционных знаний, этно-дизайнер Асель Калканова.

Еще один вид народного творчества – маляванки, черные тканевые ковры из льна. Раньше рисунки наносили масляными и клеевыми красками, сейчас – акриловыми. Светлана Скавырко уже знает, что изобразит на своей будущей работе, когда вернется домой.

«Мы вчера были в Ала-Арче. Это национальный ваш парк. Видела очень много белок, лошадей. Мне прямо уже сейчас все это хочется на ковер нарисовать, потому что я художник и мне надо впечатления. И очень здоровские впечатления от гор. Может быть, горы нарисую», – поделилась народный мастер республики Беларусь по рисованным коврам Светлана Скавырко.

Гости из Беларуси встретились с руководителями учебных заведений культуры и искусства Бишкека. Договорились разработать дорожную карту с мероприятиями на следующий год.

«И студенты могут учиться и у нас также как и ваши могут учиться у вас. То есть планируется подписание соглашения между институтами искусств, нашими и консерваториями. Также планируется подписание меморандума о взаимодействии наших киностудий», – заявил заместитель министра культуры Республики Беларусь Сергей Саракач.

В министерстве культуры Кыргызстана отметили, что это новый этап культурного диалога между двумя странами, который в ближайшее время перерастет в обменные гастроли и большие туры.



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Гости из Беларуси встретились с руководителями учебных заведений культуры и искусства Бишкека.
 
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