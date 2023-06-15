Правительство Беларуси отчиталось об изменениях в системе здравоохранения и подготовке ко II Играм стран СНГ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МТРК «Мир»

В Беларуси модернизируют больницы, организовывают вступительную кампанию в ВУЗы и заканчивают подготовку ко II Играм стран СНГ. Правительство страны отчиталось перед парламентариями о результатах работы. На «острые» вопросы сенаторов о развитии социальной сферы ответил вице-премьер, сообщает из Дома правительства корреспондент телеканала «МИР 24» Янина Василевская.

Белорусскую систему здравоохранения ждет глобальная перезагрузка. Начнут с ремонта региональных больниц. Более качественной помощи ждут и в деревнях. Пока там работают мобильные медпункты, но их не хватает. Оперативно решить эти проблемы от правительства требует президент страны .

«Приостановлено сокращение ФАПов, пересмотрен табель оснащения данных пунктов и машин скорой медпомощи как по лекарственным препаратам, так и по медицинским изделиям. После проведения процедуры медицинской аккредитации выданы заключения об устранении недостатков 13 центральным районным больницам», – сказал заместитель премьер-министра Республики Беларусь Игорь Петришенко.

В медицине есть и острая кадровая проблема. В этом году медвузы увеличивают набор абитуриентов и предлагают целевое обучение. Такая программа популярна.

«Человек, беря целевое направление, он понимает, где он будет работать, он знаком с работодателем. Это первое. Второе, я думаю, что вот этот пятилетний срок для целевиков, он даст возможность лучшего закрепления на рабочих местах первых», – отметила член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Марина Ильина.