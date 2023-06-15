|
Правительство Беларуси отчиталось об изменениях в системе здравоохранения и подготовке ко II Играм стран СНГ
15.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
В Беларуси модернизируют больницы, организовывают вступительную кампанию в ВУЗы и заканчивают подготовку ко II Играм стран СНГ. Правительство страны отчиталось перед парламентариями о результатах работы. На «острые» вопросы сенаторов о развитии социальной сферы ответил вице-премьер, сообщает из Дома правительства корреспондент телеканала «МИР 24» Янина Василевская.
Белорусскую систему здравоохранения ждет глобальная перезагрузка. Начнут с ремонта региональных больниц. Более качественной помощи ждут и в деревнях. Пока там работают мобильные медпункты, но их не хватает. Оперативно решить эти проблемы от правительства
В медицине есть и острая кадровая проблема. В этом году медвузы увеличивают набор абитуриентов и предлагают целевое обучение. Такая программа популярна.
«Человек, беря целевое направление, он понимает, где он будет работать, он знаком с работодателем. Это первое. Второе, я думаю, что вот этот пятилетний срок для целевиков, он даст возможность лучшего закрепления на рабочих местах первых», – отметила член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Марина Ильина.
«Инфраструктура города Минска, она в более подготовленном состоянии. Достаточная квалификация специалистов, которые готовят данное мероприятие, и объекты практически готовы. Регионы, можете быть уверены, тоже 100% готовы к проведению предстоящих мероприятий. В лучшей степени готовности регионы Брестской и Минской области», – заявил министр спорта и туризма Республики Беларусь Сергей Ковальчук.
Международные старты
II Игры стран СНГ пройдут в Беларуси с 4 по 14 августа.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правительство Беларуси отчиталось об изменениях в системе здравоохранения и подготовке ко II Играм стран СНГ
Правительство Беларуси отчиталось перед парламентариями о результатах работы
|
Свежие газеты
Архив (Разное)