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Правительство Беларуси отчиталось об изменениях в системе здравоохранения и подготовке ко II Играм стран СНГ

15.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Правительство Беларуси отчиталось об изменениях в системе здравоохранения и подготовке ко II Играм стран СНГ
 МТРК «Мир»

В Беларуси модернизируют больницы, организовывают вступительную кампанию в ВУЗы и заканчивают подготовку ко II Играм стран СНГ. Правительство страны отчиталось перед парламентариями о результатах работы. На «острые» вопросы сенаторов о развитии социальной сферы ответил вице-премьер, сообщает из Дома правительства корреспондент телеканала «МИР 24» Янина Василевская.

Белорусскую систему здравоохранения ждет глобальная перезагрузка. Начнут с ремонта региональных больниц. Более качественной помощи ждут и в деревнях. Пока там работают мобильные медпункты, но их не хватает. Оперативно решить эти проблемы от правительства требует президент страны.

«Приостановлено сокращение ФАПов, пересмотрен табель оснащения данных пунктов и машин скорой медпомощи как по лекарственным препаратам, так и по медицинским изделиям. После проведения процедуры медицинской аккредитации выданы заключения об устранении недостатков 13 центральным районным больницам», – сказал заместитель премьер-министра Республики Беларусь Игорь Петришенко.

В медицине есть и острая кадровая проблема. В этом году медвузы увеличивают набор абитуриентов и предлагают целевое обучение. Такая программа популярна.

«Человек, беря целевое направление, он понимает, где он будет работать, он знаком с работодателем. Это первое. Второе, я думаю, что вот этот пятилетний срок для целевиков, он даст возможность лучшего закрепления на рабочих местах первых», – отметила член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Марина Ильина.

Правительство отчиталось и о подготовке к проведению II Игр стран СНГ. В спорткомплексах завершают подготовку. Площадки нужны разнообразные: от мест для пляжного волейбола до теннисных кортов и арен для легкой атлетики. Всего спортсмены будут соревноваться в 20-ти видах спорта.

«Инфраструктура города Минска, она в более подготовленном состоянии. Достаточная квалификация специалистов, которые готовят данное мероприятие, и объекты практически готовы. Регионы, можете быть уверены, тоже 100% готовы к проведению предстоящих мероприятий. В лучшей степени готовности регионы Брестской и Минской области», – заявил министр спорта и туризма Республики Беларусь Сергей Ковальчук.

Международные старты примут 11 белорусских городов. О желании участвовать в Играх уже заявили 18 стран не только из СНГ. Для всех участников на время соревнований в Беларуси введут безвизовый режим.

II Игры стран СНГ пройдут в Беларуси с 4 по 14 августа.



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Теги: Минск
 
 
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Правительство Беларуси отчиталось перед парламентариями о результатах работы
 
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