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Роман Головченко призвал регионы быстрее исправлять недочеты в здравоохранении

15.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Роман Головченко призвал регионы быстрее исправлять недочеты в здравоохранении
 Фото: Министерство здравоохранения Республики Беларусь

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко поставил задачу устранить недостатки в здравоохранении. Оперативно работу над ошибками потребовал провести президент страны, передает «МИР 24».

На совещании в правительстве Роман Головченко заявил, что пока работа идет недостаточно быстро. В ряде случаев очевидные проблемы в работе медучреждений игнорируют. Если Могилевская и Гродненская области устранили порядка 70% недостатков, то Минская и Витебская – только треть. Вдобавок, местные власти делают упор на косметический ремонт поликлиник и больниц. В то время, как в приоритете – повышение качества оказания медпомощи, правильная организация управления здравоохранения.

«Президент дал нам всем возможность исправиться. Принято и доведено до мест соответствующее распоряжение. На уровне правительства сформирована соответствующая рабочая группа, призванная обеспечить координацию, контроль выполнения поручений. Но необходимо демонстрировать ежедневную динамику и конкретные результаты. Время нам было отведено четко – до конца года», – отметил Роман Головченко.

Президент Беларуси поручил особое внимание уделить кадрам и техническому оснащению больниц в сельской местности.

Сегодня же в стране отметили Всемирный день донора. Передвижная станция по сбору крови развернулась у крыльца Министерства здравоохранения в Минске. К мероприятию присоединились работники министерств, спортсмены, спасатели, врачи, студенты, общественные организации. Первое переливание крови в Беларуси сделали ровно 100 лет назад.



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Теги: Минск
 
 
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Глава правительства Беларуси подчеркнул, что в приоритете – повышение качества оказания медпомощи и правильное управление.
 
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