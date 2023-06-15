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Роман Головченко призвал регионы быстрее исправлять недочеты в здравоохранении
15.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко поставил задачу устранить недостатки в здравоохранении. Оперативно работу над ошибками потребовал провести президент страны, передает «МИР 24».
На совещании в правительстве Роман Головченко заявил, что пока работа идет недостаточно быстро. В ряде случаев очевидные проблемы в работе медучреждений игнорируют. Если Могилевская и Гродненская области устранили порядка 70% недостатков, то Минская и Витебская – только треть. Вдобавок, местные власти делают упор на косметический ремонт поликлиник и больниц. В то время, как в приоритете – повышение качества оказания медпомощи, правильная организация управления здравоохранения.
Президент Беларуси поручил особое внимание уделить кадрам и техническому оснащению больниц в сельской местности.
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Глава правительства Беларуси подчеркнул, что в приоритете – повышение качества оказания медпомощи и правильное управление.
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