Роман Головченко призвал регионы быстрее исправлять недочеты в здравоохранении

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко поставил задачу устранить недостатки в здравоохранении. Оперативно работу над ошибками потребовал провести президент страны, передает «МИР 24».

На совещании в правительстве Роман Головченко заявил, что пока работа идет недостаточно быстро. В ряде случаев очевидные проблемы в работе медучреждений игнорируют. Если Могилевская и Гродненская области устранили порядка 70% недостатков, то Минская и Витебская – только треть. Вдобавок, местные власти делают упор на косметический ремонт поликлиник и больниц. В то время, как в приоритете – повышение качества оказания медпомощи, правильная организация управления здравоохранения.

«Президент дал нам всем возможность исправиться. Принято и доведено до мест соответствующее распоряжение. На уровне правительства сформирована соответствующая рабочая группа, призванная обеспечить координацию, контроль выполнения поручений. Но необходимо демонстрировать ежедневную динамику и конкретные результаты. Время нам было отведено четко – до конца года», – отметил Роман Головченко.