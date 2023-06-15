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Изменения в Закон о СМИ одобрили сенаторы в Беларуси

15.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Изменения в Закон о СМИ одобрили сенаторы в Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Белорусские сенаторы одобрили изменения в Закон о средствах массовой информации. Теперь если белорусским СМИ запрещают работать за рубежом – в ответ принимаются такие же меры, передает телеканал «МИР 24».

Однако больше нововведений касаются работы в интернете. За распространение фейков и ложных материалов портал могут заблокировать. А медиа-агрегаты не смогут использовать у себя на платформе информацию, которая запрещена в Беларуси. Также нельзя размещать видео с телеканалов без государственной регистрации.

«Это расширение перечня условий, по которым могут быть заблокированы иностранные СМИ в интернете. В том числе, закон предусматривает, что сделать это можно будет и потому, что в состав редколлегии подобных СМИ входят лица, которые занимаются экстремистской деятельностью», – объяснил член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Андрей Шишкин.

В Беларуси зарегистрировано 955 печатных СМИ и около 100 телерадиовещательных и информационных агентств.



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За распространение фейков и ложных материалов интернет-портал могут заблокировать.
 
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