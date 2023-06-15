|
Изменения в Закон о СМИ одобрили сенаторы в Беларуси
15.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусские сенаторы одобрили изменения в Закон о средствах массовой информации. Теперь если белорусским СМИ запрещают работать за рубежом – в ответ принимаются такие же меры, передает телеканал «МИР 24».
«Это расширение перечня условий, по которым могут быть заблокированы иностранные СМИ в интернете. В том числе, закон предусматривает, что сделать это можно будет и потому, что в состав редколлегии подобных СМИ входят лица, которые занимаются экстремистской деятельностью», – объяснил член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Андрей Шишкин.
В Беларуси зарегистрировано 955
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За распространение фейков и ложных материалов интернет-портал могут заблокировать.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)