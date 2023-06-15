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«В мире идет охота за талантами, а у нас вручают диплом, чтобы никогда больше не встретиться». Как белорусские школьники создают метавселенную для рынка недвижимости и туризма

15.06.2023 09:43 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

«В мире идет охота за талантами, а у нас вручают диплом, чтобы никогда больше не встретиться». Как белорусские школьники создают метавселенную для рынка недвижимости и туризма

В октябре 2021 основатель компании Facebook миллиардер Марк Цукерберг публично заявил о планах перевернуть наше представление о виртуальной реальности и создать метавселенную, где людям можно будет не потреблять информацию, а находиться внутри нее. С тех пор дискуссии на эту тему не утихают, но, пожалуй, многим из нас все еще кажется, что это далекая перспектива. С этим точно не согласится основатель детской IT-студии «Matrix» Сергей Кулаков, который учит школьников создавать цифровые 3D-копии объектов со всей Беларуси. Ребята уже сконструировали точную копию туристической базы в Логойске, а в планах — расширить количество объектов и полностью оцифровать минский квартал «Южная Европа». «Про бизнес» пообщался с предпринимателем, чтобы узнать зачем белорусам нужна своя метавселенная, как обычные школьники могут создавать цифровую реальность и почему государство должно вкладываться в таланты.

«К нам приходили крупные корпорации вроде Samsung, но договориться так и не удалось»

— Когда-то я работал инженером в Витебске на заводе, который занимался военными разработками. Разумеется, все поставки техники шли в Россию, но после распада Советского Союза там решили развивать собственное производство, поэтому наш завод через несколько лет закрылся. Но интересно, что в 1995 году мы разработали микрочипы индуктивности размером всего в несколько миллиметров, хотя раньше они были в виде больших катушек. Эта технология могла быть востребована на рынке сотовых телефонов, но тогда руководство сказало, что эта ниша очень маленькая — вкладываться в дальнейшее развитие нет смысла. Предприятие обладало высоким технологическим потенциалом, были очень хорошие условия для производства, поэтому к нам приходили крупные корпорации вроде Samsung, но договориться так и не удалось.

«В мире идет охота за талантами, а у нас вручают диплом, чтобы никогда больше не встретиться». Как белорусские школьники создают метавселенную для рынка недвижимости и туризма
Сергей Кулаков.

Когда завод закрыли, я переехал в Оршу и стал учителем в небольшой сельской школе. Там преподавал уроки информатики, но еще вел кружки по программированию и учил детей играть в интеллектуальные игры: брейн-ринг, «Что? Где? Когда?» и другие. Вообще это мое большое увлечение по жизни. Я и сам активный участник таких соревнований среди взрослых команд, где нередко мы занимали призовые места. Поэтому свою любовь к интеллектуальным баталиям я прививал и детям. Мы долго и упорно вместе готовились к международным креативным конкурсам.

«В мире идет охота за талантами, а у нас вручают диплом, чтобы никогда больше не встретиться». Как белорусские школьники создают метавселенную для рынка недвижимости и туризма

Например, на конкурсе «Одиссея разума» в Европе (международный детский конкурс по интеллектуальным играм, куда приезжают участники со всего мира, — прим. «Про бизнес») наши деревенские школьники брали призовые места несколько лет подряд.

«С женой решили, что хотим заниматься тем, что нравится»

Из-за успехов детей меня пригласили поработать в Республиканском центре технического творчества, который сейчас называется технопарком. Там я снова работал с детьми несколько лет, но направления, которые мне хотелось развивать, не находили поддержки у руководства, поэтому в 2017 году мы вместе с женой решили, что хотим заниматься тем, что нравится, — и вместе ушли в предпринимательство.

«В мире идет охота за талантами, а у нас вручают диплом, чтобы никогда больше не встретиться». Как белорусские школьники создают метавселенную для рынка недвижимости и туризма
Елена, жена Сергея Кулакова.

Елена — педагог со стажем. Больше 20 лет мы шли рука об руку: от школы в Орше до собственного бизнеса. На старте у нас были общие идеи по обучению детей робототехнике, программированию, 3D-моделированию. Еще мы создали свой собственный конструктор по аналогии с Lego, но наш вариант был в разы дешевле. С разработкой помогли китайцы, с которыми я познакомился в Вене в 2015 году, когда привез детей на финал IT-конкурса. Они дали свои технологии и ресурсы. С этим конструктором мы с женой ходили по инвестфондам, предлагали вложиться в производство, но продать идею не получилось. А недавно на белорусский рынок вышел российский бренд «РОББО» и получил инвестиции из бюджета Союзного государства.

«В мире идет охота за талантами, а у нас вручают диплом, чтобы никогда больше не встретиться». Как белорусские школьники создают метавселенную для рынка недвижимости и туризма
Конструктор, который разработал Сергей Кулаков вместе с женой Еленой.

«В мире идет охота за талантами, а у нас вручают диплом, чтобы никогда больше не встретиться». Как белорусские школьники создают метавселенную для рынка недвижимости и туризма

«В мире идет охота за талантами, а у нас вручают диплом, чтобы никогда больше не встретиться». Как белорусские школьники создают метавселенную для рынка недвижимости и туризма

«Сейчас мы активно развиваем направление метавселенной»

По опыту своего участия в детских конкурсах могу сказать, что в мире к победителям совсем другое отношение. У нас ребятам жмут руки и вручают дипломы, чтобы больше никогда не встретиться. А в остальном мире детей реально прямо со школы приглашают работать к себе инженерами и создают все условия для креатива. Даже в России, когда мы занимали призовые места, к нам подходили и говорили: «Мы вас будем обучать и финансировать, дадим стипендию, главное — работайте с нами». Во всем мире идет охота за талантами, потому что буквально одна талантливая голова может принести миллиарды. За прошлый год дети, которые учились в нашей IT-студии, выиграли примерно 18−20 конкурсов в Беларуси, но никому ничего толком не предложили.

«В мире идет охота за талантами, а у нас вручают диплом, чтобы никогда больше не встретиться». Как белорусские школьники создают метавселенную для рынка недвижимости и туризма

Вообще мы как IT-студия работаем по двум направлениям: проекты и учебные курсы. Проектной работой занимаются обученные дети постарше — на бесплатной основе. Таких у нас примерно 20 человек (из них двое — резиденты Сколково), а остальные (около 150 человек) обучаются разным дисциплинам на коммерческой основе. В студии, кроме меня, работает еще двое преподавателей. Маржа нашего бизнеса примерно 50%, если мы говорим о продаже обучающих курсов. Потенциально хотим расширить количество центров, но пока не получается по разным причинам.

«В мире идет охота за талантами, а у нас вручают диплом, чтобы никогда больше не встретиться». Как белорусские школьники создают метавселенную для рынка недвижимости и туризма

Сейчас мы активно развиваем направление метавселенной. Например, наши дети делают цифрового двойника туристической базы в Логойске. Любой человек, который захочет туда поехать, сможет зайти на сайт и самостоятельно посмотреть каждую деталь базы. Там можно побегать по местности, зайти в любой дом, посмотреть его изнутри. Т.е. доступна точная 3D-копия объекта. В домах можно двигать вещи и даже включить телевизор или свет. И все это могут конструировать дети, если их грамотно обучить.

«В мире идет охота за талантами, а у нас вручают диплом, чтобы никогда больше не встретиться». Как белорусские школьники создают метавселенную для рынка недвижимости и туризма

Наша платформа может быть интересна как канал рекламы туристических объектов или продажи недвижимости. Там можно накидывать идеи для интерьера, проверять хватит ли места для нового стола или дивана. В перспективе хотим полностью оцифровать квартал «Южная Европа» с планировками всех квартир и предложить людям использовать наш софт для рекламы своих услуг. Например, любой подросток может повесить объявление на дверях или окнах своей цифровой квартиры «Схожу за Вас в магазин или вынесу мусор». Или точно также может сделать хороший врач, который ищет клиентов для своей поликлиники. Мы уже вели переговоры по этому поводу, но сейчас связь с контактным лицом потерялась, поэтому нужно искать новое.

«В мире идет охота за талантами, а у нас вручают диплом, чтобы никогда больше не встретиться». Как белорусские школьники создают метавселенную для рынка недвижимости и туризма

Есть план оцифровать все туристические объекты Беларуси и сделать интерактивную карту, но для этого нам нужны руки. Мы разослали письма в 200 столичных школ, но получили только два отклика, хотя письмо было от имени БРСМ. Пока пытаемся пробиться через кабинеты, но понимание найти не удается. Хотя детям это интересно: маленьким хочется заниматься новым делом, а ребята постарше понимают, что на этом они могут реально заработать и как-то себя реализовать.

«В мире идет охота за талантами, а у нас вручают диплом, чтобы никогда больше не встретиться». Как белорусские школьники создают метавселенную для рынка недвижимости и туризма

«Нам понадобятся инвестиции для оцифровки туристических баз — примерно $ 50 тысяч»

Для нашей туристической метавселенной нужно воссоздать хотя бы 30 баз со всей Беларуси, чтобы у людей был выбор. На это понадобятся инвестиции: примерно $ 50 тысяч. Хотя все зависит от размеров каждого объекта. На одну базу уходитот 3 до 7 дней. Можно также брать с туробъектов сборы за размещение на нашем ресурсе. Думаю, что из этих 50 тысяч долларов основная статья расходов — это оплата труда, но на рекламу тоже необходимо минимум $ 20 тысяч. Здесь нужно точно посчитать юнит-экономику и определиться с моделью монетизации. К осени планирую подготовить бизнес-модель, сделать хороший питчдэк и показать проект на разных площадках.

«В мире идет охота за талантами, а у нас вручают диплом, чтобы никогда больше не встретиться». Как белорусские школьники создают метавселенную для рынка недвижимости и туризма

В следующем году хочу запустить курс по нейросетям. Недавно сам начал вести о них страницу в Tik-Tok и за полтора месяца набрал суммарно 1,5 млн просмотров. Кстати, у нас есть дети-блогеры. Например, у одного мальчика в Tik-Tok 20 тысяч подписчиков. С нами он делал проект 3D-сканера для крупногабаритных предметов. Теоретическая база для такого курса уже хорошо проработана в интернете и доступна, а вот с практической частью придется разбираться самому. Думаю, что пока преподавать буду сам, хотя и не против нанять какого-нибудь студента последних курсов, который своей энергией будет мотивировать наших ребят развиваться.

Еще у нас есть другой перспективный проект — робот телеприсутствия, который подключен к ChatGPT. Мы взяли визуальную концепцию из интернета и сами сделали его на 3D-принтере. В глаз встроена видеокамера, имеется блок микрофонов, а на платформе движения установлены датчики для распознавания препятствий. Наш робот может преобразовывать аудио в текст и наоборот. Получился ассистент, который умеет говорить.

«В мире идет охота за талантами, а у нас вручают диплом, чтобы никогда больше не встретиться». Как белорусские школьники создают метавселенную для рынка недвижимости и туризма

Область применения достаточно широкая: он может помогать в обучении детям с аутизмом, может представлять товары на выставках или развивать ваш уровень иностранного языка. То есть он работает точно так же, как ChatGPT, но в физической оболочке.

«В мире идет охота за талантами, а у нас вручают диплом, чтобы никогда больше не встретиться». Как белорусские школьники создают метавселенную для рынка недвижимости и туризма

Этот проект взял диплом первой степени на мировом финале IT-чемпионата Robotchalenge 2019 года в Пекине, а потом мы его доработали и подключили ChatGPT. Готовы продавать его за 2−3 тысячи долларов, что сильно ниже уровня цен западных аналогов.

«В мире идет охота за талантами, а у нас вручают диплом, чтобы никогда больше не встретиться». Как белорусские школьники создают метавселенную для рынка недвижимости и туризма

Если говорить о проблемах в предпринимательстве, то нас это особо не коснулась. Мы работаем как ЧП (частное предприятие) по упрощенной системе налогообложения, поэтому с бухгалтерией справиться несложно. Кроме того, юридический адрес компании находится в Орше, а там к нам всегда относились предельно лояльно. Если были какие-то неточности, то налоговая всегда нам разъясняла юридические моменты.

«В мире идет охота за талантами, а у нас вручают диплом, чтобы никогда больше не встретиться». Как белорусские школьники создают метавселенную для рынка недвижимости и туризма

Разве что покупательская способность людей в последнее время просела, рынок ужался. Это можно отследить по количеству людей, которые приходят на наши занятия. Сложности есть с набором кадров. Молодежь сейчас немотивированная. Приходят к нам условно десять студентов, а в итоге остается один — и то его больше всего интересует «Сколько я буду зарабатывать?», а не «Чем я буду заниматься?». Поэтому мы стараемся растить собственные кадры. Несколько наших учеников стажируются в качестве преподавателей. К тому же, у нас ВУЗы пока не готовят кадры по ряду специальностей. Например, я занимаюсь виртуальной реальностью, но найти готового преподавателя по этой дисциплине почти невозможно.

Меня мотивирует работать то, что детям это действительно нравится. Мы работаем с теми, кому это надо. Когда ты видишь, что тебя слушают, а потом дети еще и дома работают — это все очень стимулирует. Кроме того, дети генерируют огромное количество идей для стартапов, а это захватывает еще больше. Очень важно работать там, где ты и твои идеи востребованы.

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Теги: Витебск
 
 
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