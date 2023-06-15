«В мире идет охота за талантами, а у нас вручают диплом, чтобы никогда больше не встретиться». Как белорусские школьники создают метавселенную для рынка недвижимости и туризма

Источник материала: ProBusiness





В октябре 2021 основатель компании Facebook миллиардер Марк Цукерберг публично заявил о планах перевернуть наше представление о виртуальной реальности и создать метавселенную, где людям можно будет не потреблять информацию, а находиться внутри нее. С тех пор дискуссии на эту тему не утихают, но, пожалуй, многим из нас все еще кажется, что это далекая перспектива. С этим точно не согласится основатель детской IT-студии «Matrix» Сергей Кулаков, который учит школьников создавать цифровые 3D-копии объектов со всей Беларуси. Ребята уже сконструировали точную копию туристической базы в Логойске, а в планах — расширить количество объектов и полностью оцифровать минский квартал «Южная Европа». «Про бизнес» пообщался с предпринимателем, чтобы узнать зачем белорусам нужна своя метавселенная, как обычные школьники могут создавать цифровую реальность и почему государство должно вкладываться в таланты.

«К нам приходили крупные корпорации вроде Samsung, но договориться так и не удалось»

— Когда-то я работал инженером в Витебске на заводе, который занимался военными разработками. Разумеется, все поставки техники шли в Россию, но после распада Советского Союза там решили развивать собственное производство, поэтому наш завод через несколько лет закрылся. Но интересно, что в 1995 году мы разработали микрочипы индуктивности размером всего в несколько миллиметров, хотя раньше они были в виде больших катушек. Эта технология могла быть востребована на рынке сотовых телефонов, но тогда руководство сказало, что эта ниша очень маленькая — вкладываться в дальнейшее развитие нет смысла. Предприятие обладало высоким технологическим потенциалом, были очень хорошие условия для производства, поэтому к нам приходили крупные корпорации вроде Samsung, но договориться так и не удалось.



Сергей Кулаков.

Когда завод закрыли, я переехал в Оршу и стал учителем в небольшой сельской школе. Там преподавал уроки информатики, но еще вел кружки по программированию и учил детей играть в интеллектуальные игры: брейн-ринг, «Что? Где? Когда?» и другие. Вообще это мое большое увлечение по жизни. Я и сам активный участник таких соревнований среди взрослых команд, где нередко мы занимали призовые места. Поэтому свою любовь к интеллектуальным баталиям я прививал и детям. Мы долго и упорно вместе готовились к международным креативным конкурсам.





Например, на конкурсе «Одиссея разума» в Европе (международный детский конкурс по интеллектуальным играм, куда приезжают участники со всего мира, — прим. «Про бизнес») наши деревенские школьники брали призовые места несколько лет подряд.

«С женой решили, что хотим заниматься тем, что нравится»

Из-за успехов детей меня пригласили поработать в Республиканском центре технического творчества, который сейчас называется технопарком. Там я снова работал с детьми несколько лет, но направления, которые мне хотелось развивать, не находили поддержки у руководства, поэтому в 2017 году мы вместе с женой решили, что хотим заниматься тем, что нравится, — и вместе ушли в предпринимательство.



Елена, жена Сергея Кулакова.

Елена — педагог со стажем. Больше 20 лет мы шли рука об руку: от школы в Орше до собственного бизнеса. На старте у нас были общие идеи по обучению детей робототехнике, программированию, 3D-моделированию. Еще мы создали свой собственный конструктор по аналогии с Lego, но наш вариант был в разы дешевле. С разработкой помогли китайцы, с которыми я познакомился в Вене в 2015 году, когда привез детей на финал IT-конкурса. Они дали свои технологии и ресурсы. С этим конструктором мы с женой ходили по инвестфондам, предлагали вложиться в производство, но продать идею не получилось. А недавно на белорусский рынок вышел российский бренд «РОББО» и получил инвестиции из бюджета Союзного государства.



Конструктор, который разработал Сергей Кулаков вместе с женой Еленой.









«Сейчас мы активно развиваем направление метавселенной»

По опыту своего участия в детских конкурсах могу сказать, что в мире к победителям совсем другое отношение. У нас ребятам жмут руки и вручают дипломы, чтобы больше никогда не встретиться. А в остальном мире детей реально прямо со школы приглашают работать к себе инженерами и создают все условия для креатива. Даже в России, когда мы занимали призовые места, к нам подходили и говорили: «Мы вас будем обучать и финансировать, дадим стипендию, главное — работайте с нами». Во всем мире идет охота за талантами, потому что буквально одна талантливая голова может принести миллиарды. За прошлый год дети, которые учились в нашей IT-студии, выиграли примерно 18−20 конкурсов в Беларуси, но никому ничего толком не предложили.





Вообще мы как IT-студия работаем по двум направлениям: проекты и учебные курсы. Проектной работой занимаются обученные дети постарше — на бесплатной основе. Таких у нас примерно 20 человек (из них двое — резиденты Сколково), а остальные (около 150 человек) обучаются разным дисциплинам на коммерческой основе. В студии, кроме меня, работает еще двое преподавателей. Маржа нашего бизнеса примерно 50%, если мы говорим о продаже обучающих курсов. Потенциально хотим расширить количество центров, но пока не получается по разным причинам.





Сейчас мы активно развиваем направление метавселенной. Например, наши дети делают цифрового двойника туристической базы в Логойске. Любой человек, который захочет туда поехать, сможет зайти на сайт и самостоятельно посмотреть каждую деталь базы. Там можно побегать по местности, зайти в любой дом, посмотреть его изнутри. Т.е. доступна точная 3D-копия объекта. В домах можно двигать вещи и даже включить телевизор или свет. И все это могут конструировать дети, если их грамотно обучить.





Наша платформа может быть интересна как канал рекламы туристических объектов или продажи недвижимости. Там можно накидывать идеи для интерьера, проверять хватит ли места для нового стола или дивана. В перспективе хотим полностью оцифровать квартал «Южная Европа» с планировками всех квартир и предложить людям использовать наш софт для рекламы своих услуг. Например, любой подросток может повесить объявление на дверях или окнах своей цифровой квартиры «Схожу за Вас в магазин или вынесу мусор». Или точно также может сделать хороший врач, который ищет клиентов для своей поликлиники. Мы уже вели переговоры по этому поводу, но сейчас связь с контактным лицом потерялась, поэтому нужно искать новое.





Есть план оцифровать все туристические объекты Беларуси и сделать интерактивную карту, но для этого нам нужны руки. Мы разослали письма в 200 столичных школ, но получили только два отклика, хотя письмо было от имени БРСМ. Пока пытаемся пробиться через кабинеты, но понимание найти не удается. Хотя детям это интересно: маленьким хочется заниматься новым делом, а ребята постарше понимают, что на этом они могут реально заработать и как-то себя реализовать.





«Нам понадобятся инвестиции для оцифровки туристических баз — примерно $ 50 тысяч»

Для нашей туристической метавселенной нужно воссоздать хотя бы 30 баз со всей Беларуси, чтобы у людей был выбор. На это понадобятся инвестиции: примерно $ 50 тысяч. Хотя все зависит от размеров каждого объекта. На одну базу уходитот 3 до 7 дней. Можно также брать с туробъектов сборы за размещение на нашем ресурсе. Думаю, что из этих 50 тысяч долларов основная статья расходов — это оплата труда, но на рекламу тоже необходимо минимум $ 20 тысяч. Здесь нужно точно посчитать юнит-экономику и определиться с моделью монетизации. К осени планирую подготовить бизнес-модель, сделать хороший питчдэк и показать проект на разных площадках.





В следующем году хочу запустить курс по нейросетям. Недавно сам начал вести о них страницу в Tik-Tok и за полтора месяца набрал суммарно 1,5 млн просмотров. Кстати, у нас есть дети-блогеры. Например, у одного мальчика в Tik-Tok 20 тысяч подписчиков. С нами он делал проект 3D-сканера для крупногабаритных предметов. Теоретическая база для такого курса уже хорошо проработана в интернете и доступна, а вот с практической частью придется разбираться самому. Думаю, что пока преподавать буду сам, хотя и не против нанять какого-нибудь студента последних курсов, который своей энергией будет мотивировать наших ребят развиваться.

Еще у нас есть другой перспективный проект — робот телеприсутствия, который подключен к ChatGPT. Мы взяли визуальную концепцию из интернета и сами сделали его на 3D-принтере. В глаз встроена видеокамера, имеется блок микрофонов, а на платформе движения установлены датчики для распознавания препятствий. Наш робот может преобразовывать аудио в текст и наоборот. Получился ассистент, который умеет говорить.





Область применения достаточно широкая: он может помогать в обучении детям с аутизмом, может представлять товары на выставках или развивать ваш уровень иностранного языка. То есть он работает точно так же, как ChatGPT, но в физической оболочке.





Этот проект взял диплом первой степени на мировом финале IT-чемпионата Robotchalenge 2019 года в Пекине, а потом мы его доработали и подключили ChatGPT. Готовы продавать его за 2−3 тысячи долларов, что сильно ниже уровня цен западных аналогов.





Если говорить о проблемах в предпринимательстве, то нас это особо не коснулась. Мы работаем как ЧП (частное предприятие) по упрощенной системе налогообложения, поэтому с бухгалтерией справиться несложно. Кроме того, юридический адрес компании находится в Орше, а там к нам всегда относились предельно лояльно. Если были какие-то неточности, то налоговая всегда нам разъясняла юридические моменты.





Разве что покупательская способность людей в последнее время просела, рынок ужался. Это можно отследить по количеству людей, которые приходят на наши занятия. Сложности есть с набором кадров. Молодежь сейчас немотивированная. Приходят к нам условно десять студентов, а в итоге остается один — и то его больше всего интересует «Сколько я буду зарабатывать?», а не «Чем я буду заниматься?». Поэтому мы стараемся растить собственные кадры. Несколько наших учеников стажируются в качестве преподавателей. К тому же, у нас ВУЗы пока не готовят кадры по ряду специальностей. Например, я занимаюсь виртуальной реальностью, но найти готового преподавателя по этой дисциплине почти невозможно.

Меня мотивирует работать то, что детям это действительно нравится. Мы работаем с теми, кому это надо. Когда ты видишь, что тебя слушают, а потом дети еще и дома работают — это все очень стимулирует. Кроме того, дети генерируют огромное количество идей для стартапов, а это захватывает еще больше. Очень важно работать там, где ты и твои идеи востребованы.