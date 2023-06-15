«Любое дело начинается с мечты». Большое интервью c топ-менеджерами «ГрандБизнес Эксперт» к 30-летию аудиторской компании

Источник материала: ProBusiness



Фото: Павел Садовский, probusiness.io

«Растем вместе с нашими клиентами» — так в компании «ГрандБизнес Эксперт» описывают путь длиной в 30 лет. За это время организация заняла места в ТОП-3 рейтинга аудиторских организаций Беларуси, работая с крупнейшими компаниями страны, более 10 лет входила в состав международной сети Grant Thornton International, провела ребрендинг и сохранила позиции на рынке аудиторских услуг. О взгляде на профессию, подходах и принципах в работе, которые обеспечивают рост и развитие компании, поговорили с руководителем и топ-менеджерами «ГрандБизнес Эксперт».

«Первый клиент остался с нами почти на 30 лет»

Валентина Силина, директор:

— Вспомните, как возникла идея вашего бизнеса? С чего все началось?

— Любое дело всегда начинается с мечты. До открытия своего бизнеса я прошла долгий путь от бухгалтера до главного бухгалтера с руководством командой из 35 бухгалтеров на предприятии, где работало 5000 сотрудников. Работать было сложно и в то же время очень интересно.

Но потом мне захотелось чего-то нового. В своей сфере я уже досконально знала и производство, и торговлю, и внешнеэкономические связи. Было ощущение, что я могу помогать развиваться другим компаниям.



Валентина Силина. Фото: Павел Садовский, probusiness.io

Тогда я пошла обучаться на аудитора в составе первой группы в Беларуси. В 1993 году в Беларуси профессия только зарождалась. Это был интересный вызов. Как сейчас помню, один из моих коллег, с которым мы познакомились на обучении, собрал нас, троих будущих аудиторов, и сказал: «Давайте создадим компанию». Так и началась наша история. Компания называлась «Силар», как производное от моей фамилии Силина и фамилии нашего партнера.

Мы сняли для офиса маленькую комнату и дали объявление с текстом: «Оказываем аудиторские и консалтинговые услуги». Так у нас появился первый клиент, который приехал из Литвы и хотел заниматься импортом финской металлочерепицы. К слову, мы сопровождали его бизнес около 30 лет вплоть до закрытия в 2022 году.

— Расскажите о том, чем компания занималась в самом начале пути? И как трансформировались ее задачи и функции к настоящему моменту?

— Мы занимались аудитом компаний, проводили аудиторские проверки и консультировали. В законодательстве было очень много разных новшеств, и предприятиям постоянно требовались квалифицированные консультации по бухучету и налогам.



Фото: Павел Садовский, probusiness.io

Когда специалист проводит аудит и консультирует одновременно, есть только одно мнение, и, чтобы повысить качество наших услуг и минимизировать риски бизнеса клиента, хорошо, когда есть и другое экспертное мнение. Так мы пришли к созданию отдельной консалтинговой компании «Силар плюс», сейчас это ООО «ГрандБизнес Консалтинг», которое возглавляет мой коллега Владимир Сузанский.

По мере развития наша команда укреплялась. Мы вошли в первую тройку аудиторских компаний в белорусских рейтингах, к нам приходили лучшие специалисты. Например, с Владимиром Сузанским мы работаем вместе более 25 лет. К нему обращаются по самым сложным вопросам бухгалтерского учета и налогообложению предприятий из разных отраслей экономики, как и к нашему известному налоговому эксперту Андрею Печкурову. Партнер Игорь Шевелев был когда-то нашим клиентом, потом мы пригласили его на работу, теперь он курирует национальный аудит, став заместителем директора.



Фото: Павел Садовский, probusiness.io

После 2000 года стали понимать, что нам необходима международная экспертиза. Хотели развиваться дальше, работать в соответствии с мировыми стандартами, оказывать новые виды услуг и сотрудничать с представительствами иностранного бизнеса в Беларуси. Для этого нам требовались новые знания и иная методология аудита. Поэтому решили вступить в международную организацию аудиторских, бухгалтерских и консалтинговых фирм.

Ездили в другие страны и вели переговоры с потенциальными партнерами в Великобритании, Италии, общались с представителями различных международных ассоциаций в Москве. Мы интересовались, как работают компании под тем или иным международным брендом, какие им предоставляются возможности. Ключевым для нас было сохранение независимости в своих профессиональных суждениях.

В то время международная сеть Grant Thornton International как раз искала себе партнера, и они связались с нашим офисом в Беларуси. Они собрали отзывы о нашей работе, в том числе и у компаний из «Большой четверки» (прим. «Про бизнес» — Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young и KPMG). Так мы стали одним из претендентов на вступление в сеть.



Фото: Павел Садовский, probusiness.io

Долгожданное решение было положительным — и в 2012 году мы вступили в международную сеть аудиторских организаций Grant Thornton International (позднее переименовались в ООО «Грант Торнтон»). Это позволило нам работать с бизнесом международного уровня, с их дочерними компаниями или представительствами на белорусском рынке и оказывать услуги более широкого спектра с учетом МСФО (прим. «Про бизнес» — международные стандарты финансовой отчетности). Мы постоянно расширяли свои компетенции, осваивали новые виды услуг и открыли несколько новых направлений — направление бухгалтерского аутсорсинга, стратегического консалтинга, трансфертного ценообразования и иные.

Однако с учетом внешних факторов в ноябре 2022 года мы провели ребрендинг и сменили наименование на ООО «ГрандБизнес Эксперт». Мы сохранили прежний состав команды. И до сих пор придерживаемся международных принципов, лучших практик и методологии работы, используем те же программные продукты и методики обучения, что и раньше. К нам по-прежнему обращаются международные компании, которые ведут бизнес в Беларуси.



Фото: Павел Садовский, probusiness.io

— Какие ключевые события или решения повлияли на то, как развивалась компания? И почему вы так считаете?

— Одно из таких решений — как раз вхождение в Grant Thornton International. По международным меркам, в Беларуси накоплен еще небольшой опыт аудита. За счет партнерства мы получили доступ к международной методологии работы, софту, который позволил нам проводить аудит на качественно ином уровне, к интересным проектам и новым клиентам, а также к возможности применять лучшие практики в Беларуси.

Кроме того, у нас хороший опыт по работе с двумя важнейшими составляющими нашего бизнеса — специалистами и клиентами. Эта практика заключалась и в получении своевременной обратной связи. Для этого ежегодно проводились опросы клиентов — Client Voice — и сотрудников — People voice. Опросы проводились конфиденциально внешним агентством, мы не имели доступа к информации и получали только итоговый файл с ключевыми результатами о качестве нашей работы и рекомендациями по итогам опросов. Мы всегда подробно анализируем полученную информацию и выводы и делаем соответствующие корректировки в работе.



Фото: Павел Садовский, probusiness.io

— Какие цели ставит перед собой компания сейчас? Каковы планы по дальнейшему развитию?

— У нас амбициозные цели. Мы хотим стать компанией №1 в сфере аудита в Беларуси. Придерживаемся слогана: «Растем вместе с нашими клиентами» и постоянно развиваемся. Своей работой мы помогаем бизнесу не только удерживаться на рынке, но и развиваться в это сложное время. Мы работаем как с частными, так и с государственными компаниями, поэтому заинтересованы в том, чтобы наша экономика росла в целом.

— Какие ценности и принципы важны для вашей компании и почему?

— Для нас очень важна профессиональная этика и максимальная вовлеченность в бизнес клиента. Мы не просто проводим аудит, но даем рекомендации и помогаем клиенту наилучшим образом выполнять свои бизнес-задачи и оптимизировать текущие процессы в бухгалтерском и налоговом учетах.

Мы работаем со всеми отраслями экономики: с IT-сектором, нефтехимией, пищевой промышленностью, ритейлом, логистикой, банковской сферой и т.д. Сегодня в законодательстве очень много новаций, и специалист общего профиля просто не может во всем разбираться. А мы как большая аудиторская компания можем позволить себе специализацию сотрудников не только в налогах, но и по отраслям экономики. Например, не просто специалист-налоговый консультант, а именно в сфере нефтехимической промышленности. Благодаря такой специализации мы обладаем экспертизой, которая ценна для наших клиентов.



Фото: Павел Садовский, probusiness.io

Любая проверка или аудит — это всегда диалог заказчика, его специалистов и экспертов из нашей компании. Клиент знает свой бизнес, а мы предлагаем экспертное видение. Вместе мы рассматриваем проблему с разных ракурсов, чтобы найти оптимальное решение. В результате этой синергии появляются новые и эффективные решения.

Мы стремимся развивать аудит в стране, охотно делимся своими знаниями и рассказываем о тонкостях законодательства. Также наши эксперты преподают в учебном центре Минфина на курсах повышения квалификации аудиторов. Это все направлено и на развитие нашего аудиторского сообщества, чтобы постоянно росло качество оказываемых услуг.

— На ваш взгляд, что позволяет компании «ГрандБизнес Эксперт» удерживать лидирующие позиции на рынке и расти в течение многих лет?

— Конечно, это желание постоянно двигаться вперед, соответствовать потребностям и трендам рынка, а в чем-то их опережать, клиентоориентированный подход, профессионализм и энергия наших специалистов и топ-менеджеров.



Фото: Павел Садовский, probusiness.io

— С какими «типичными» запросами чаще всего обращаются к вам компании? Как компании выбирают, в какую аудиторскую или консалтинговую компанию обратиться?

— Конечно, необходимость в услугах возникает у каждого заказчика в зависимости от его текущих бизнес-задач, требований законодательства и долгосрочных планов развития компании. Традиционно, это запрос на аудит и консультации по бухгалтерскому учету и налогам, аутсорсинг бухгалтерского и кадрового учета, финансовый и управленческий консалтинг. В каждом из этих направлений у нас работает команда опытных экспертов с индивидуальным подходом к каждому клиенту.

Если говорить о выборе аудиторской компании, то, скорее всего, это совокупность критериев. Конечно, это репутация компании, количество лет работы на рынке, положительный опыт работы в сфере деятельности заказчика или с бизнесом, сопоставимым по масштабу с компанией клиента, наличие в штате необходимых экспертов, налоговых специалистов, их опыт и количество. Для услуг МСФО важно наличие экспертов в области МСФО и их опыт. Многие обращают внимание на позицию компании в белорусском рейтинге аудиторских компаний. Это достаточно удобно, так как в рейтинге есть сведения об объеме деятельности аудиторских компаний, количестве аудиторов, рейтинговом месте компании. Также данные о компаниях есть на сайте Аудиторской палаты.



Фото: Павел Садовский, probusiness.io

— Что сейчас важно для развития и роста аудиторской компании в современных условиях и какие вызовы стоят перед аудиторскими компаниями?

— Современный рынок аудиторских услуг предъявляет высокие требования к качеству и эффективности работы его участников. Для успешного развития в данной сфере, необходимо руководствоваться рядом принципов:

отслеживать изменения в законодательстве и регулировании деятельности аудиторских компаний и быть в курсе всех требований и стандартов для эффективного выполнения своей работы;

уделять внимание развитию технологий и использованию современных инструментов для аудита, что позволит повысить качество работы;

иметь хорошую репутацию и уделять внимание управлению рисками;

заниматься развитием и обучением сотрудников;

работать с клиентской базой и уметь находить новых клиентов;

разрабатывать эффективные стратегии для увеличения доли рынка и укрепления позиций на нем с учетом конкуренции.

Компания, которая грамотно применяет эти принципы в своей деятельности, имеет большие шансы на успех и процветание.

«Каждый обязан пройти не менее 40 часов обучения за год»

Дмитрий Силин, заместитель директора по развитию

— Как компания подходит к выбору сотрудников? Какие ключевые качества и навыки ищет на рынке труда?

— Главное в сотрудниках для нас — навыки коммуникации, критическое мышление, самоорганизация и самомотивация, умение обучаться, работать в команде. Эти качества важны в любой профессии, а на рынке профессиональных услуг — просто must have.



Фото: Павел Садовский, probusiness.io

Наши сотрудники общаются с заказчиком. Им часто приходится находить ошибки в ведении учета у клиента — и в таких ситуациях необходимы дипломатичность, умение вести переговоры и способность отстоять свою точку зрения.

Наши сотрудники — это люди, которые добились уважения и признания в профессиональной среде и их уровень экспертности не вызывает никаких сомнений. При этом каждый из них — командный игрок, потому что только в команде можно добиться результата в проекте.

— Как компания подходит к повышению квалификации кадров и обучению? Как поддерживает уровень компетенций?

— Профессия аудитора непростая и очень ответственная. Поэтому наши сотрудники непрерывно обучаются и повышают свою квалификацию. Мы приглашаем к себе студентов из ведущих вузов на практику, чтобы они посмотрели изнутри, что такое аудит, стараемся повышать престиж профессии.

Обучению и развитию сотрудников уделяем повышенное внимание. Мы работаем на высококонкурентном рынке, это просто необходимость. Согласно обучающей политике нашей компании каждый сотрудник в течение года обязан пройти не менее 40 часов обучения.

Также постоянно учатся и наши руководители. Для этого мы проводим тренинги от признанных экспертов в области менеджмента.



Фото: Павел Садовский, probusiness.io

— Какими рекомендациями по управлению персоналом и удержанию ценных кадров вы можете поделиться?

— Самое главное в работе с персоналом — слышать и слушать своих сотрудников, создать для них максимально комфортные условия работы. Каждый специалист важен для нас, вне зависимости от его должности и рабочих обязанностей в компании. Сотрудники остаются с нами на протяжении долгих лет, потому что четко понимают вектор своего развития: для этого у нас разработана система грейдов и система оценки.

Руководство компании может открыто говорить о сложностях и вместе с командой искать пути выхода. У нас развита культура обратной связи — и это тоже сильный фактор удержания персонала.

«Прочитай и сделай? Если бы все так было просто!»

Владимир Сузанский, директор ООО «ГрандБизнес Консалтинг», и Андрей Печкуров, ведущий эксперт по налогам ООО «ГрандБизнес Эксперт»

— С какими сложностями бухгалтерского учета и налогообложения чаще всего сталкивается бизнес?

— Сложностей много. Человеку, который не вовлечен в эти вопросы, вероятно, кажется, что все просто — есть инструкция, прочитай и сделай… Если бы все так было просто!

Интерпретация нормативных документов, перевод их с «официального на русский язык» часто является тем фактором, в следствие которого возникают ошибки. А потом еще нужно эти нормы применить на практике и встроить их в деятельность конкретной организации с учетом специфики ее бизнес-процессов, чтобы и не нарушить ничего, и работать было комфортно.



Фото предоставлено компанией «ГрандБизнес Эксперт»

Иногда необходимость выполнения требований законодательства бухгалтерского и налогового учета приводит даже к мысли о невозможности осуществлять бизнес без нарушений. Но на самом деле это не так. Всегда нужно искать подходящее решение, а при необходимости — обратиться к консультантам.

Законодательству присущи частные изменения. Нередко специалисты предприятий еще не успели изучить и внедрить в работу предыдущие, как выходят новые поправки.

В бурно меняющемся профессиональном мире не все специалисты поддерживают свою «форму» в надлежащем состоянии. Отслеживание и изучение всего нового требует действительно много времени и усилий. Так что у бизнеса всегда есть риск столкнуться со специалистом недостаточной квалификации, при этом редко бывает, когда учредители и руководители предприятий могут оценить это самостоятельно.

— Основываясь на вашей практике, какие ошибки совершает бизнес и как может их избежать?

— На удивление, нередко сталкиваемся с двумя противоположными крайностями.

С одной стороны, иногда организации недооценивают такие простые вещи, как надлежащее оформление документов. При этом занимаются учетом достойные специалисты. Как говорится, «глаз замыливается». Впоследствии это может привести к большим штрафам.



Фото: Павел Садовский, probusiness.io

С другой стороны, придумывая и применяя разнообразные «схемы» работы, иногда формально соответствующие законодательству, например, «дробление бизнеса», не учитывают правоприменительную практику. У субъектов хозяйствования, действительно, часто невозможно получать достаточный объем информации о происходящих процессах в этом аспекте деятельности.

В то же время все очень индивидуально и ошибки встречаются разные.

Проведенный в организации аудит всегда выявит какие-то недостатки. Сотрудничество с аудиторами не просто дает возможность решить насущные вопросы с помощью их экспертизы, но и выявить и предупредить скрытые проблемы.

Можно минимизировать риск ошибок и выявления их контролирующими органами, регулярно повышая квалификацию своего персонала: это и подписка на профессиональные издания, использование информационных баз, посещение сотрудниками тематических семинаров и т.д.

— По вашему опыту, в каких случаях компании лучше обратиться к услугам аудиторов и консультантов? И когда лучше работать совместно?

— Лучше всего, конечно, тандем специалиста из организации заказчика и консультанта. Недаром ведь есть старая пословица «одна голова хорошо, а две лучше». Она полностью касается обсуждаемого вопроса.