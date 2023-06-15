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Герою Беларуси Павлу Мариеву исполнилось 85 лет
15.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Герою Беларуси Павлу Мариеву – 85. Более полувека он посвятил работе на БелАЗе. Прошел путь от техника-технолога до генерального директора. В 90-х буквально вытащил завод из кризиса. Как высшая награда страны нашла своего героя, знает корреспондент телеканала «МИР 24» Руслан Турков.
Свои 85 Павел Мариев решил встретить среди гигантов белорусской промышленности – БелАЗов. Общая судьба человека и машины. Они всегда шли рядом. В 90-х Мариев не позволил заводу развалиться. В нулевые и по сей день карьерные самосвалы кормят весь коллектив предприятия.
В 1992 году Павел Мариев наблюдал из окна директорского кабинета, как голодная толпа рабочих приближалась к предприятию. Требовала денег.
«В голове сразу – ведь они идут, чтобы получить зарплату, чтобы у них была работа», – вспоминал генеральный директор завода «БелАЗ» (1992-2007гг.), герой Беларуси Павел Мариев.
В начале 90-х карьерная техника стоит на складе предприятия. Она уступает зарубежным аналогам и никому не нужна. Мариев идет ва-банк. Берет иностранный кредит в 200 миллионов долларов и вкладывает в модернизацию завода.
В итоге предприятию удается разработать сразу три вида карьерных самосвалов – 55, 130 и 220 тонн. В 2001 году за самоотверженный труд и исключительные заслуги в развитии отечественного автомобилестроения Павел Мариев был удостоен звания «Герой Беларуси».
«При вручении он сказал приятные слова в мой адрес: русский, но патриотичнее любого белоруса», – поделился Павел Мариев.
Звезду Героя в Беларуси вручают только один раз. Всего в стране высшую награду получили 13 человек.
С юбилеем Павла Мариева поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко.
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В 1990-е годы он рискнул, чтобы спасти завод БелАЗ, и добился успеха.
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