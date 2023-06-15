Герою Беларуси Павлу Мариеву исполнилось 85 лет

В 1992 году Павел Мариев наблюдал из окна директорского кабинета, как голодная толпа рабочих приближалась к предприятию. Требовала денег.

«В голове сразу – ведь они идут, чтобы получить зарплату, чтобы у них была работа», – вспоминал генеральный директор завода «БелАЗ» (1992-2007гг.), герой Беларуси Павел Мариев.

В начале 90-х карьерная техника стоит на складе предприятия. Она уступает зарубежным аналогам и никому не нужна. Мариев идет ва-банк. Берет иностранный кредит в 200 миллионов долларов и вкладывает в модернизацию завода.

«Первое, с чего мы начали, это оснащение конструкторско-исследовательской базы. Нам нужна была новая продукция. Мы закупили порядка 600 компьютеров, чтобы начать цифровое проектирование. И это нам удалось», – рассказал генеральный директор завода «БелАЗ» (1992-2007гг.), герой Беларуси Павел Мариев.

В итоге предприятию удается разработать сразу три вида карьерных самосвалов – 55, 130 и 220 тонн. В 2001 году за самоотверженный труд и исключительные заслуги в развитии отечественного автомобилестроения Павел Мариев был удостоен звания «Герой Беларуси».

«При вручении он сказал приятные слова в мой адрес: русский, но патриотичнее любого белоруса», – поделился Павел Мариев.

Звезду Героя в Беларуси вручают только один раз. Всего в стране высшую награду получили 13 человек.

С юбилеем Павла Мариева поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко.