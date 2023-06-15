«Запустили поезда по всему городу» — кейс креативной рекламы от FONBET

Источник материала: ProBusiness





Чтобы наружная реклама работала эффективно и достигала своих целей, недостаточно просто завалить весь город визуалом. Нужна креативная концепция, качественное исполнение и главное — органичная реализация в условиях городской среды. Например, компания FONBET «пустила» поезда по всему Минску. Разобрали этот оригинальный кейс.

Реклама должна не только «продавать», но и делать город ярче

Первый поезд появился на фасаде крытого перехода между зданиями по пр. Машерова, д. 11 и ул. Куйбышева, д. 22. Компания FONBET сохранила концепцию известного стрит-арта, созданного художником Андреем Бусловым в 2019 году в рамках фестиваля Vulica Brazil, но вдохнула в поезд новую жизнь.





«Это тот самый случай, когда реклама органично вписалась в художественное оформление города. Нам удалось совместить приятное с полезным: мы обновили стрит-арт, сделали его более ярким и сочным и эффективно использовали рекламную площадку в самом центре Минска, где много автомобильного и пешеходного трафика.

Кроме того, «поезд» находится рядом с популярной стрит-фуд площадкой «Песочница», где мы уже разместили несколько арт-объектов, таких как «сердце футболиста» и «запорожец на крыше». К слову, по дороге в Песочницу мы тоже «пустили» «Поезд #2». Так его и называем. Он расположился во внутреннем дворике по адресу Машерова 11 и встречает гостей «Песочницы», — комментирует руководитель офлайн-рекламы Анастасия Змитрович-Клепацкая.





К середине июня поезда появились по всему Минску — на путепроводах на Партизанском проспекте и проспекте Пушкина, на улицах Филимонова, Тимирязева, на МКАДе и даже на рельсах метро.









— История с нашим первым поездом вызвала интерес у минчан и гостей столицы — мы решили ее продолжить. Пустили поезда на путепроводах и, более того, «материализовали» поезд, оклеив несколько вагонов метро. Поезда с такими вагонами теперь курсируют по Московской и Автозаводской линиям метро. На наш взгляд, получилась красивая история, — продолжает Анастасия. — Мы считаем, что реклама должна не только «продавать», но и делать город ярче.