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Белорусские вузы привлекают выпускников из Казахстана
15.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Семь
Основные направления – медицинские, педагогические и технические специальности. Они наиболее популярны среди казахстанских студентов. Поступить в вузы Беларуси можно на равных условиях с жителями страны. Более того, для студентов из Казахстана предусмотрены более ста грантов на обучение.
Сейчас в Республике Беларусь обучается свыше трехсот студентов из Казахстана.
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В Астане открылась выставка, на которой ведущие вузы Беларуси представили свои образовательные программы.
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