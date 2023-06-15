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Белорусские вузы привлекают выпускников из Казахстана

15.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Семь белорусских вузов представили свои образовательные программы казахстанским выпускникам на выставке, которая открылась в Астане, сообщает «МИР 24».

Основные направления – медицинские, педагогические и технические специальности. Они наиболее популярны среди казахстанских студентов. Поступить в вузы Беларуси можно на равных условиях с жителями страны. Более того, для студентов из Казахстана предусмотрены более ста грантов на обучение.

«В целом у нас заключено 311 соглашений между вузами Беларуси и Казахстана, и, что отрадно, от года в год это количество увеличивается. Даже в прошлом году в рамках заседания межправкомиссии было заключено еще восемь таких соглашений между вузами. Это и обмен студентами, академическая мобильность, обмен преподавателями, это совместные проекты и конференции», – рассказал чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Республике Казахстан Павел Утюпин.

Сейчас в Республике Беларусь обучается свыше трехсот студентов из Казахстана.



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В Астане открылась выставка, на которой ведущие вузы Беларуси представили свои образовательные программы.
 
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