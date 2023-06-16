Лукашенко: Пересаживание нерадивых начальников из одного кресла в другое сродни коррупции

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Много формализма и отсутствует дисциплина, заявил Александр Лукашенко на совещании по работе с кадрами, сообщает «МИР 24».

Президент Беларуси указал на безынициативную работу руководителей. Они не умеют общаться с коллективом, не создают социально-бытовые условия для работников. Актуальным остается и вопрос трудоустройства лиц, которые были уволены по дискредитирующим обстоятельствам. При этом занимать руководящие должности они не могут по закону.

«Тот, кто нерадивых руководителей провалившихся пересаживает из одного кресла в другое, это сродни коррупции. Отдельные руководители начинают либеральничать при расставании с неудавшимися управленцами. Додумались подменять основания их увольнения. Позволяют «горе-начальникам» как ни в чем не бывало опять всплывать на ответственных участках работы. Хотят казаться хорошими для всех», – отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко подчеркнул: человеку, который не справляется с выполнением поставленных задач, нечего делать на своей должности.