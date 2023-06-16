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Лукашенко: Пересаживание нерадивых начальников из одного кресла в другое сродни коррупции
16.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Много формализма и отсутствует дисциплина, заявил
Президент Беларуси указал на безынициативную работу руководителей. Они не умеют общаться с коллективом, не создают социально-бытовые условия для работников. Актуальным остается и вопрос трудоустройства лиц, которые были уволены по дискредитирующим обстоятельствам. При этом занимать руководящие должности они не могут по закону.
Александр Лукашенко подчеркнул: человеку, который не справляется с выполнением поставленных задач, нечего делать на своей должности.
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Человеку, который не справляется с выполнением поставленных задач, нечего делать на своей должности, уверен белорусский лидер.
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