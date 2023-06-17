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Лукашенко: Инвестиционный проект должен быть в каждом районе
17.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Главный критерий оценки – результат. Александр Лукашенко провел совещание по вопросам совершенствования
Президент Беларуси привел в качестве примера реализацию инвестиционных проектов. В каждом районе должен работать минимум один. Это помогает не только развитию регионов, но и созданию новых рабочих мест.
Среди актуальных тем – экономика и сельское хозяйство. Президент отметил: ситуация не критическая, но серьезная. Из-за жары травянистые корма на многих участках подсушило. Но местные власти не приняли необходимых мер.
«Глядя на страну, я оцениваю работу кадров и думаю: почему нет в этом направлении движения? Вы чего ждете? Если где-то участки высохли вообще, их давно надо было перепахать. Июнь. Что у вас там вырастет?», – сказал Лукашенко.
Президент поручил обобщить и систематизировать предложения по созданию новых рабочих мест, условий для закрепления кадров. При необходимости разработать комплексный нормативный документ. Но подчеркнул: главное – это ответственный подход к работе каждого на своем месте.
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В центре внимания президента Беларуси на совещании во Дворце Независимости стали кадровые вопросы и проблемы сельхозотрасли.
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