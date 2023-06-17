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Лукашенко: Инвестиционный проект должен быть в каждом районе

17.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко: Инвестиционный проект должен быть в каждом районе
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Главный критерий оценки – результат. Александр Лукашенко провел совещание по вопросам совершенствования работы с кадрами, передает «МИР 24».

Президент Беларуси привел в качестве примера реализацию инвестиционных проектов. В каждом районе должен работать минимум один. Это помогает не только развитию регионов, но и созданию новых рабочих мест.

«Не реализовали – значит, вам там делать нечего. Мне рассказывают: председатель райисполкома не тянет, недотягивает чуть-чуть, выговор объявим, перевоспитаем. Кого вы перевоспитаете? Ему уже за 40, под 50, а вы его хотите перевоспитать. Если он на такой должности, которая на виду у всех (это и губернаторов касается, и членов правительства – всех должностных лиц), не выдал результат, что вы от него ждете? Чем дальше будет, тем хуже», – заявил Лукашенко.

Среди актуальных тем – экономика и сельское хозяйство. Президент отметил: ситуация не критическая, но серьезная. Из-за жары травянистые корма на многих участках подсушило. Но местные власти не приняли необходимых мер.

«Глядя на страну, я оцениваю работу кадров и думаю: почему нет в этом направлении движения? Вы чего ждете? Если где-то участки высохли вообще, их давно надо было перепахать. Июнь. Что у вас там вырастет?», – сказал Лукашенко.

Президент поручил обобщить и систематизировать предложения по созданию новых рабочих мест, условий для закрепления кадров. При необходимости разработать комплексный нормативный документ. Но подчеркнул: главное – это ответственный подход к работе каждого на своем месте.



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