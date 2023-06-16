Обновленные фельдшерско-акушерские пункты открыли в деревнях Беларуси

Есть и те пациенты, к которым врач приходит на дом. Под его контролем – четыре деревни, это больше 200 жителей. Чаще обращаются с болью в спине, простудой и гипертензией.

«Скосило меня в начале прошлого года. Инсульт, потом ковид в больнице. Давление сейчас контролировать надо постоянно. В определенное время принимать таблетки. Вот к этому привязан», – отметил местный житель Николай Панько.

В деревне большая часть жителей – пожилые. Ездить в город за лекарствами или по мелким жалобам не всегда получается. Автобус ходит три раза в неделю. Поэтому обращаются в ФАПы: фельдшерско-акушерские пункты.

«Наличие ФАПа я не сказал «важно», а обязательно, чтобы был в каждой деревне ФАП. Пусть не в каждой деревне, а на колхоз, как у нас», – считает местный житель Анатолий Дерман.

В Беларуси провели масштабную проверку больниц и поликлиник. Среди недочетов: недостаточная компетенция персонала, антисанитария и плохое состояние помещений. Президент Александр Лукашенко поставил перед правительством и Минздравом задачу навести порядок до конца 2023 года. Особенно обратить внимание на уровень помощи в райцентрах и на селе.

«Мы что творим? Разберитесь. ФАПы, участковые больницы… Там же наши люди живут. Закрывайте, оптимизируйте, никто не против. Но вы же сначала комплексы на колесах завезите, которыми вы хотите заменить ФАПы, а потом закрывайте», – призвал Лукашенко.

Например, в Барановичском районе около 30 тысяч человек. Для их обслуживания работает 49 медорганизаций. Это амбулатории врачей, больницы сестринского ухода, хоспис, но большая нагрузка на ФАПы. Их финансирование уже пересмотрено.

«В текущем году для проведения ремонтов в организациях здравоохранения Барановичского района выделены денежные средства в размере 150 тысяч рублей. На которые в данное время проходит ремонт четырех фельдшерско-акушерских пунктов. После совещания у президента по вопросам организации оказания медицинской помощи финансирование на второе полугодие увеличилось в 10 раз», – рассказал заведующий Барановичской городской поликлиникой №3 Николай Федько.

Сейчас на объектах идут работы. Меняют стеклопакеты, двери и мебель. Закупают электрокардиографы и оборудование для подогрева воды.