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Обновленные фельдшерско-акушерские пункты открыли в деревнях Беларуси
16.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В деревнях Беларуси ремонтируют и восстанавливают фельдшерско-акушерские пункты. В этом активно участвуют и местные предприятия, сообщает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
В деревне Свираново появился новый медпункт. Здесь больше места и для посетителей в очереди, и для приема пациентов. Да и добираться ближе. Теперь не на окраину, а в центр поселка.
Есть и те пациенты, к которым врач приходит на дом. Под его контролем – четыре деревни, это больше 200 жителей. Чаще обращаются с болью в спине, простудой и гипертензией.
«Скосило меня в начале прошлого года. Инсульт, потом ковид в больнице. Давление сейчас контролировать надо постоянно. В определенное время принимать таблетки. Вот к этому привязан», – отметил местный житель Николай Панько.
В деревне большая часть жителей – пожилые. Ездить в город за лекарствами или по мелким жалобам не всегда получается. Автобус ходит три раза в неделю. Поэтому обращаются в ФАПы: фельдшерско-акушерские пункты.
В Беларуси провели масштабную проверку больниц и поликлиник. Среди недочетов: недостаточная компетенция персонала, антисанитария и плохое состояние помещений. Президент
Например, в Барановичском районе около 30 тысяч человек. Для их обслуживания работает 49 медорганизаций. Это амбулатории врачей, больницы сестринского ухода, хоспис, но большая нагрузка на ФАПы. Их финансирование уже пересмотрено.
Сейчас на объектах идут работы. Меняют стеклопакеты, двери и мебель. Закупают электрокардиографы и оборудование для подогрева воды.
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Местные предприятия принимают активное участие в ремонте и восстановлении объектов здравоохранения.
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