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Ученые Беларуси вывели сорта сверхурожайного томата и картофеля с розовой мякотью
18.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
Белорусские селекционеры вывели новый сорт томата «дивиденд» с высокой урожайностью. Название говорит само за себя: сегодня положишь в землю семечку, завтра не будешь знать, куда помидоры девать. Ученые из Института картофелеводства создали картофель с розовой и сиреневой мякотью, рассказывает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.
Фурор в мире томатов. Сельхозакадемия в Горках презентовала новый сорт. Растет он не в парнике, а в открытом грунте и не боится главного врага помидоров – фитофторы. Свежий воздух и солнце делают плоды вкуснее. Еще одно преимущество – высокая урожайность. Пока это небольшие растения, но через два месяца можно будет собрать урожай 600 центнеров с гектара.
«Александр», «красный магнат», «желтый горлачик», «артемон», «базилио» и «пьеро». В банке сортов сельхозакадемии более 50 сортов и
«Одно семечко стоит 1 евро. В одном килограмме – 280 тысяч семян. Чтобы заложить 3 гектара, нужно порядка 600 грамм. 150 тысяч евро нужно выложить, чтобы забить теплицу, нужно порядка 25-30 килограмм различных сортов. Если заказы поступят, у нас есть поля, где мы можем получить необходимое количество семян», – сказал заведующий кафедрой Белорусской сельскохозяйственной академии, кандидат наук Михаил Добродькин.
Над новыми сортами картофеля трудится в Беларуси целый институт. Юлия Гунько ежедневно осматривает молодую поросль. Ее научный интерес – ранние сорта.
На создание нового сорта картофеля уходит 12-13 лет. К концу этого года государственный реестр пополнят «сапфир» и «лекарь». У них клубни с розовой и сиреневой мякотью. Пюре из них будет не только вкусным и красивым, но и полезным из-за высокого количества содержащихся антиоксидантов.
«В сортах с пигментированной мякотью – более 2000 единиц, а в обычном картофеле – 500-800 максимум», – уточнила заведующая отделом Научно-практического центра по картофелеводству и плодоводству Юлия Гунько.
Преимущество белорусских сортов – в их надежности. Отечественные семена не теряют качество много лет, в отличие от импортных аналогов, которые необходимо покупать ежегодно и получить семена из них самостоятельно практически невозможно. Также белорусские ученые разработали новый сорт картофеля, который пригоден для приготовления картофеля-фри в промышленных объемах.
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В Сельхозакадемии подчеркивают, что их семена не теряют качество много лет, в отличие от импортных аналогов.
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