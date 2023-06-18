ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Ученые Беларуси вывели сорта сверхурожайного томата и картофеля с розовой мякотью

18.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ученые Беларуси вывели сорта сверхурожайного томата и картофеля с розовой мякотью
 МТРК «Мир»

Белорусские селекционеры вывели новый сорт томата «дивиденд» с высокой урожайностью. Название говорит само за себя: сегодня положишь в землю семечку, завтра не будешь знать, куда помидоры девать. Ученые из Института картофелеводства создали картофель с розовой и сиреневой мякотью, рассказывает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Фурор в мире томатов. Сельхозакадемия в Горках презентовала новый сорт. Растет он не в парнике, а в открытом грунте и не боится главного врага помидоров – фитофторы. Свежий воздух и солнце делают плоды вкуснее. Еще одно преимущество – высокая урожайность. Пока это небольшие растения, но через два месяца можно будет собрать урожай 600 центнеров с гектара.

«С трех растений можно будет собрать 12-13 кг – полтора ведра. У меня есть фотография, где дочь держит одно растение гибрида «александр». Там около 4 кг», – рассказал заведующий кафедрой Белорусской сельскохозяйственной академии, кандидат наук Михаил Добродькин.

«Александр», «красный магнат», «желтый горлачик», «артемон», «базилио» и «пьеро». В банке сортов сельхозакадемии более 50 сортов и гибридов томатов и перцев. Освоили ученые и миниатюрные черри. Отечественными семенами готовы обеспечить и частников, и крупные хозяйства. Они в несколько раз дешевле импортных.

«Одно семечко стоит 1 евро. В одном килограмме – 280 тысяч семян. Чтобы заложить 3 гектара, нужно порядка 600 грамм. 150 тысяч евро нужно выложить, чтобы забить теплицу, нужно порядка 25-30 килограмм различных сортов. Если заказы поступят, у нас есть поля, где мы можем получить необходимое количество семян», – сказал заведующий кафедрой Белорусской сельскохозяйственной академии, кандидат наук Михаил Добродькин.

Над новыми сортами картофеля трудится в Беларуси целый институт. Юлия Гунько ежедневно осматривает молодую поросль. Ее научный интерес – ранние сорта.

«Помимо того, что изменяется климат, появляются новые болезни. Новые сорта должны быть устойчивы к климату, болезням и появляющимся вредителям. В нынешних условиях сорта должны быть устойчивыми к засухе, особенно второй половине вегетации, так как в первой половине питается еще от самого клубня», – отметила заведующая отделом Научно-практического центра по картофелеводству и плодоводству Юлия Гунько.

На создание нового сорта картофеля уходит 12-13 лет. К концу этого года государственный реестр пополнят «сапфир» и «лекарь». У них клубни с розовой и сиреневой мякотью. Пюре из них будет не только вкусным и красивым, но и полезным из-за высокого количества содержащихся антиоксидантов.

«В сортах с пигментированной мякотью – более 2000 единиц, а в обычном картофеле – 500-800 максимум», – уточнила заведующая отделом Научно-практического центра по картофелеводству и плодоводству Юлия Гунько.

Преимущество белорусских сортов – в их надежности. Отечественные семена не теряют качество много лет, в отличие от импортных аналогов, которые необходимо покупать ежегодно и получить семена из них самостоятельно практически невозможно. Также белорусские ученые разработали новый сорт картофеля, который пригоден для приготовления картофеля-фри в промышленных объемах.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Сельхозакадемии подчеркивают, что их семена не теряют качество много лет, в отличие от импортных аналогов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко: Инвестиционный проект должен быть в каждом районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.06.2023
Mir24.TV Belarus
18.06.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика