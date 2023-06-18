Ученые Беларуси вывели сорта сверхурожайного томата и картофеля с розовой мякотью

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МТРК «Мир»

Белорусские селекционеры вывели новый сорт томата «дивиденд» с высокой урожайностью. Название говорит само за себя: сегодня положишь в землю семечку, завтра не будешь знать, куда помидоры девать. Ученые из Института картофелеводства создали картофель с розовой и сиреневой мякотью, рассказывает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Фурор в мире томатов. Сельхозакадемия в Горках презентовала новый сорт. Растет он не в парнике, а в открытом грунте и не боится главного врага помидоров – фитофторы. Свежий воздух и солнце делают плоды вкуснее. Еще одно преимущество – высокая урожайность. Пока это небольшие растения, но через два месяца можно будет собрать урожай 600 центнеров с гектара.

«С трех растений можно будет собрать 12-13 кг – полтора ведра. У меня есть фотография, где дочь держит одно растение гибрида «александр». Там около 4 кг», – рассказал заведующий кафедрой Белорусской сельскохозяйственной академии, кандидат наук Михаил Добродькин.