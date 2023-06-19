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Сезон борьбы с борщевиком Сосновского начался в Беларуси
19.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
В Беларуси сезон борьбы с
Кажется, что эта поляна поросла лопухами. Но на самом деле ее захватило растение-агрессор – борщевик Сосновского. Сок из его стебля, попадая на кожу человека, вызывает фотохимический ожог.
Этот яд обжигает сильнее крапивы и даже кипятка. Кожа зудит и покрывается волдырями. Поэтому на борьбу с борщевиком рабочие выходят в защитных костюмах.
Сейчас с агрессором борются химикатами. Обрабатывают территории каждый год. Контрольный осмотр осенью. Весной работа в полях.
Сорняк растет где угодно: в лесах, огородах и на обочинах дорог. Вырастает в высоту на два метра. Чтобы уберечь земли и людей, борьбу с растением-агрессором в Беларуси ведут и на законодательном уровне.
Сорняк погибает через две-три недели после обработки ядами, но через год обязательно проводится контрольная проверка. В этом сезоне по всей стране уже обработали почти пять тысяч гектаров земель с борщевиком.
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Растение вредит экосистемам и опасно для людей; чтобы избавиться от него, применяют химикаты.
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