Сезон борьбы с борщевиком Сосновского начался в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МТРК «Мир»

В Беларуси сезон борьбы с борщевиком Сосновского. Растение вредит экосистемам и опасно для людей. Чтобы избавиться от него, применяют химикаты, сообщает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Кажется, что эта поляна поросла лопухами. Но на самом деле ее захватило растение-агрессор – борщевик Сосновского. Сок из его стебля, попадая на кожу человека, вызывает фотохимический ожог.

Этот яд обжигает сильнее крапивы и даже кипятка. Кожа зудит и покрывается волдырями. Поэтому на борьбу с борщевиком рабочие выходят в защитных костюмах.

«Семена очень долго в земле лежат, они не погибают, и потом через пять лет могут опять всходить. Пестициды должны работать через листья, потом на корневую систему», – рассказал рабочий «Зеленстроя» Дмитрий Юркевич.

Сейчас с агрессором борются химикатами. Обрабатывают территории каждый год. Контрольный осмотр осенью. Весной работа в полях.



«По результатам осеннего осмотра было выявлено порядка пяти гектаров. По сравнению с тем, что было лет 10 – 15 назад, это совсем немного. Было больше ста гектаров когда-то, когда мы только начинали борьбу», – указал главный инженер «Зеленстроя» Октябрьского района Александр Куцый.

Сорняк растет где угодно: в лесах, огородах и на обочинах дорог. Вырастает в высоту на два метра. Чтобы уберечь земли и людей, борьбу с растением-агрессором в Беларуси ведут и на законодательном уровне.

«Для борьбы с инвазивными растениями ежегодно правительством утверждается республиканский план по наведению порядка на земле. Благодаря проводимой работе последние годы не допускается значительного роста этого растения, а по отдельным областям идет его сокращение», – отметил заместитель начальника главного управления регулирования обращения с отходами, биологического и ландшафтного разнообразия Петр Николаенко.

Сорняк погибает через две-три недели после обработки ядами, но через год обязательно проводится контрольная проверка. В этом сезоне по всей стране уже обработали почти пять тысяч гектаров земель с борщевиком.